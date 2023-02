Una joven española que está de intercambio en Colorado compartió en redes sociales el elevado costo de ser atendida en Estados Unidos tras ingresar a urgencias.



La internauta, que se registró en TikTok con el usuario de @saramirandaaa, presentó las facturas del hospital y se mostró indignada con la atención y el valor.

"Os voy a hablar de lo que es la salud en Estados Unidos, porque la verdad es que yo estoy flipando. Acabo de volver del médico y tengo que contarlo porque estoy en shock”, dijo la joven en el video.



Sara contó que ingresó a urgencias por una infección y aclaró que tiene un seguro médico, con el cual creyó que cubriría todos los gastos.



Cuando pudo hablar con el médico que la iba a atender, la joven le manifestó sus síntomas; sin embargo, el profesional en salud decidió hacerle un estudio para corroborar si era cierto lo que ella decía.

Después de 45 minutos, el médico volvió y le confirmó que sí tenía dicha dolencia. Posteriormente, le recetó unos medicamentos y la envió a recepción para recoger los papeles.



Sara aclaró que el profesional no la revisó en ningún momento y que el análisis sólo revelaba lo que ella sabía.



"El doctor no me ha tocado. O sea, nada. Solamente me han hecho la prueba para comprobar lo que yo ya les venía diciendo que tenía", explica la estudiante.

No obstante, eso no fue lo que incomodó a la joven, pues la molestia vino después de que la recepcionista le pasó la factura con el valor de dicha consulta.



"1.656 dólares. Gracias a dios yo tengo un seguro y se supone que me cobran, aquí lo pone, 350 dólares que me sigue pareciendo una pasada. ¿1.600 dólares por qué? Porque se supone que es lo que ha costado. No me han hecho nada, es que estoy flipando", finalizó un tanto molesta.

Este video de una chica española que está de intercambio en Colorado hablando de que la visita a urgencias TRAS EL SEGURO le cuesta 350 dólares no tiene desperdicio. pic.twitter.com/dieAhbQDHx — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) February 14, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

