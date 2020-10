¿Quién es Susan Page, la moderadora del debate entre Harris y Pence?

Los aspirantes a la vicepresidencia de Estados Unidos se encontrarán este miércoles en un debate que se llevará a cabo a las 8:00 p.m. en la Universidad de Utah en Salt Lake City Salt Lake City y será moderado por Susan Page, periodista jefa de la oficina de Washington para USA TODAY.



Page, como ella lo describe en su cuenta de Twitter, es autora de La matriarca: Barbara Bush / Making of an American Dynasty y está escribiendo Señora presidenta: Nancy Pelosi / Lecciones de poder.



En una entrevista realizada a la periodista y publicada en USA TODAY en agosto de 2004, se explica que Page es originaria de Wichita, Kansas y realizó una licenciatura en la Northwestern University, donde fue editora en jefe del Daily Northwestern. También que hizo una maestría de la Universidad de Columbia, donde fue becaria Pulitzer.



La propia Page cuenta que cuando era estudiante en Southeast High School tenía dos grandes pasiones: el periodismo y la música. Realizó diferentes actividades musicales pero finalmente decidió ir a la escuela de periodismo.



La periodista se unió a USA TODAY como corresponsal de la Casa Blanca en 1995 después de cubrir la Casa Blanca y la política nacional para Newsday. Ella es expresidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (1999-2000) y exmiembro de la junta de la Fundación Washington Press Club.



Para el momento de la entrevista inicialmente mencionada, ella participaba semanalmente en la mesa de periodistas para el programa de entrevistas de los domingos por la mañana de CNN y presentaba regularmente como presentadora invitada The Diane Rehm Show, un programa diario de entrevistas en WAMU y National Public Radio.



Page ganó el Premio Gerald R. Ford por Informes Distinguidos sobre la Presidencia, el Premio en Memoria de Merriman Smith por Informes sobre la Presidencia y fue merecedora, de forma compartida, del Premio Sigma Delta Chi por Correspondencia en Washington.



Para el 2004 había cubierto seis elecciones presidenciales, cuatro administraciones de la Casa Blanca y había entrevistado a 7 presidentes de Estados Unidos, tres de ellos mientras estaban ejerciendo el cargo.

En la entrevista, Page dijo que "todos los presidentes que entrevisté son inteligentes (de diferentes maneras), competitivos y motivados" y que "sospecharon de los reporteros que los cubrían".



También afirma que "cada presidente también fue desconcertante. Con cada uno de ellos, algo permanece oculto y misterioso. Esa es una buena razón para leer la historia, porque con el beneficio de la retrospectiva y la divulgación de documentos podemos echar un vistazo a los líderes".



Page asegura que los conservadores acusan a los medios de comunicación de estar sesgados por el pensamiento liberal, pero que desde su punto de vista los periodistas se esfuerzan por ser "justos, precisos y directos". Sin embargo, aclara que los periodistas sí tienen otro tipo de sesgos, como tender a preferir historias sencillas y tendencias significativas, que ella trata de "combatir" en su cobertura.

"No he pensado dos veces en elegir el periodismo como profesión. Me gusta salir a informar y me gusta volver a escribir. Me gusta trabajar con nuestros editores de gráficos y fotografías y diseñadores de páginas para presentar una historia de la manera más poderosa posible", asevera Page.



Añade también que "es un privilegio poder observar grandes eventos y luego tratar de transmitirlos de manera que informen y, a veces, muevan a los lectores".



