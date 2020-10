Los ataques de Biden a Maduro en su campaña por los votos hispanos

Con una visita a los cubanos y haitianos de Miami, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dejó claro este lunes que cualquier comunidad del estratégico estado de Florida es clave para darle la victoria electoral en 29 días o reelegir al presidente Donald Trump.



Mientras Trump regresa a la Casa Blanca, tras tres días de hospitalización debido a que está contagiado de coronavirus, Biden aprovecha los últimos días para conquistar al votante hispano, incluso el cubano, el más reacio a votar por él el próximo 3 de noviembre.



(Le puede interesar: ¿Qué se puede esperar del debate entre Kamala Harris y Mike Pence?)

En su primera aparición de campaña en el sur de Florida, que incluyó además un encuentro comunitario emitido desde Miami por el canal NBC, el candidato demócrata dijo: “Maduro, a quien conocí, es un dictador, así de sencillo. Y está causando un sufrimiento increíble al pueblo venezolano para mantenerse en el poder”.



Biden habló sobre el trabajo conjunto para "enfrentar a aquellos líderes que continúan oprimiendo los derechos de su pueblo" y dijo que se debería "estar liderando el esfuerzo para enfrentar la masiva crisis humanitaria en Venezuela".

El pueblo venezolano necesita nuestro apoyo para recuperar su democracia FACEBOOK

TWITTER

"El pueblo venezolano necesita nuestro apoyo para recuperar su democracia y reconstruir su país", aseguró.



(Lea aquí: Biden dio negativo a covid-19 tras proximidad a Trump en primer debate)



El candidato afirmó también que apoyaría a los países vecinos que "están siendo invadidos por la migración debido a Maduro" y a modo de ejemplo menciono a Colombia como un país que "está cuidando a millones de Venezolanos".



Finalmente prometió que si llega a la Casa Blanca concederá inmediatamente el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos que están en Estados Unidos. Beneficiaría a unos 150.000 migrantes.

¿De qué otros temas habló el candidato?

Biden centró sus promesas entre los hispanos en los temas de salud, empleos, educación, inmigración y, por supuesto, Cuba.



(Lea también: Biden les desea a Donald y Melania Trump una 'pronta recuperación')



En respuesta a una pregunta de uno de los electores indecisos que participó en el encuentro televisado, Biden dejó claro que no tiene nada de "socialista o comunista" como dice la campaña de Trump en Florida para que los cubanos y venezolanos exiliados no voten por él.

Me preocupa controlar a los Castro del mundo. Me enfrenté a los Putin del mundo FACEBOOK

TWITTER

"Me preocupa controlar a los Castro del mundo. Me enfrenté a los Putin del mundo. Me enfrenté a todos estos dictadores. No fui acogedor con ellos (...) Soy el tipo que les hizo saber que esto se para aquí (...) Se detiene conmigo como presidente", agregó.



También dejó en claro que no está de parte de los manifestantes violentos y dijo que está convencido de que la inmensa mayoría de los policías hacen bien su trabajo.



Hay "manzanas podridas", como en todas las profesiones, señaló Biden, quien afirmó que si llega a la Casa Blanca convocará a todas las partes implicadas para hallar una solución al problema de la violencia.



(Además: Bolsonaro ataca a Biden por su amenaza en relación con la Amazonia)

Las críticas hacia Trump

Biden se desplazó a la Pequeña Habana, barrio donde predomina una gran comunidad de exiliados cubanos y que es frecuentado por el presidente Trump en tiempos de campaña.



El demócrata dijo allí que la política del presidente Donald Trump hacia Cuba "no está funcionando" y calificó de "inconcebible" la deportación de miles de cubanos a un país bajo una "dictadura".

Los cubano-estadounidenses son los mejores embajadores de la libertad FACEBOOK

TWITTER

"Los cubano-estadounidenses son los mejores embajadores de la libertad", aseguró Biden en el gimnasio José Martí de Miami al enfatizar que son los cubanos los que tienen el poder de devolver la democracia a la isla.



(Le puede interesar: Trump anuncia que saldrá este lunes del hospital)



El demócrata, que es superado en intención de voto dentro de la comunidad cubano-estadounidense del sur de Florida por Trump, criticó además la "importante" presencia de Rusia en la isla caribeña.



Aseguró además que hay casi 10.000 cubanos "languideciendo en campamentos" a lo largo de la frontera mexicana en seguimiento de la política "separatista" migratoria de Trump.



Por otro lado, Biden señaló que la "prosperidad de los hispano-estadounidenses es indispensables" para Estados Unidos. "Podemos construir una nueva administración y flexibilizar toda la diversidad de nuestra nación, incluidas las comunidades hispanas, los votantes hispanos, especialmente en Florida", señaló.



(Lea aquí: Más preguntas que respuestas sobre el contagio de Donald Trump)

El presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: AFP

Biden, por ahora, tiene un buen desempeño en la encuestas contra Trump entre los hispanos, especialmente entre los cubanos, que en su mayoría buscan su reelección y aplauden su mano dura contra Cuba.



El demócrata aventaja al republicano por un promedio de 8,3 puntos en las encuestas de opinión nacional, según el portal especializado Real Clear Politics, pero en Florida esa distancia es sólo de 2 puntos a favor del exvicepresidente.



Tras el primer debate que sostuvieron ambos el martes pasado, Biden incrementó su ventaja en Florida, de 5 puntos en un sondeo de The New York Times-Siena, y de 20 en el condado de Miami-Dade, el más poblado de Florida, en uno divulgado este lunes por Bendixen & Amandi International y el diario Miami Herald.



(Lea también: Críticas a Donald Trump por salir a saludar a sus seguidores)



Hasta el pasado agosto había registrados 14 millones de votantes en Florida, 5,2 millones de ellos demócratas, 5 millones republicanos y 3,6 millones independientes, según la División de Elecciones de Florida, estado que aporta 29 de los 538 votos del Colegio Electoral del país que elige al presidente.

¿Se pronunció sobre el tema del coronavirus?

Biden también criticó al mandatario republicano por ignorar el uso de mascarillas para prevenir contagios.



“Espero que el presidente, después de haber pasado por lo que pasó, y me alegro de que parezca que está bastante bien, comunique la lección correcta al pueblo estadounidense: las mascarillas importan”, dijo Biden.

Estas mascarillas son importantes (...) previenen la propagación de la enfermedad FACEBOOK

TWITTER

“Estas mascarillas son importantes. Importan, salvan vidas, previenen la propagación de la enfermedad”, enfatizó.



Biden habló pocos minutos después de que Trump fuera dado de alta del centro médico militar Walter Reed en las afueras de Washington, donde estuvo internado desde el viernes, y se retirase el tapabocas, desafiante, apenas llegar a la Casa Blanca.



“Espero que nadie se vaya pensando que esto no es un problema. Es un problema serio”, dijo el candidato demócrata.



La pandemia, que además de la crisis sanitaria provocó una recesión en la primera potencia mundial, es una de las principales preocupaciones de los votantes, según los sondeos de opinión pública.



INTERNACIONAL

*Con información de agencias y El Nacional GDA

Lea además

- El vuelco que el covid-19 de Trump le da a carrera electoral

- Los mensajes de Kim Jong-un y otros líderes a Trump tras contagiarse

- Regeneron, el tratamiento experimental que recibe Trump para el covid