El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha perdido fuerza en la carrera hacia las primarias republicanas de 2024, pues está cada vez más lejos en las encuestas del favorito, Donald Trump, y metido en un atolladero por el conflicto con Disney, pero, como dicen los expertos, “en política no hay imposibles”.



“El calendario no le ha favorecido”, reconoce a Efe el analista republicano Alfonso Aguilar en referencia al momento elegido por DeSantis para oficializar una candidatura que se daba por descontada desde hace meses y que finalmente desvelará esta semana que entra, de acuerdo con sus allegados.



Las encuestas revelan que la intención de voto por DeSantis es actualmente la más baja (menos de 20 por ciento) desde noviembre de 2022, cuando el expresidente Donald Trump, que lo apadrinó para que alcanzara la gobernación en 2018, sorprendió con una candidatura a las primarias muy adelantada.



Ya entonces se supo que el duelo por quedarse con la baza para pelear por la Casa Blanca con el candidato presidencial demócrata, que será el actual presidente Joe Biden, iba a ser entre Trump y DeSantis, quien fue reelegido en 2022, esta vez por una gran mayoría y sin ayuda del expresidente.



El gobernador, de 44 años, llevaba al principio la delantera en las encuestas pese a no ser oficialmente candidato, pero ahora que está a punto de serlo, Trump cuenta con una ventaja de 34 a 45 puntos.



“Va a ser difícil remontarlo. Correr contra Trump no es poca cosa”, dice Aguilar, vicepresidente sénior y director político del grupo Americano Media, quien considera que si no estuviera el expresidente metido en la contienda, De-Santis sería un candidato republicano imbatible. “Si después del anuncio de su candidatura hay un repunte de DeSantis en las encuestas, será una señal muy positiva”, dice.



El gobernador Di Santis impulsa varias políticas que buscan frenar la inmigración irregular en su país. Foto: EFE/Juan Manuel Blanco

Trump no solo le ganó el terreno con los votantes, también entre los congresistas y otros cargos republicanos. “DeSantis tiene muy pocos apoyos en comparación”, recalca el experto.



Y recientemente los candidatos en elecciones especiales de varios estados a los que DeSantis les dio su apoyo salieron derrotados, como se encargó rápidamente de señalar Trump, quien no pierde ocasión de arremeter contra ‘Sanctimonious’ (mojigato), como lo llama.



Pero el hecho de que DeSantis aparentemente ya no sea un político tan prometedor no puede atribuirse solo al tiempo elegido para inscribirse como candidato ni a la popularidad del expresidente Donald Trump. Sus propias acciones y políticas también le han pasado factura.



La derechización de Florida a base de polémicas leyes aprobadas sin dificultad en un Congreso estatal dominado por el Partido Republicano lo ha enemistado con los afroamericanos, los miembros de la comunidad LGTBQ+ y los latinos no solo de su estado sino del resto del país, por no hablar de las mujeres defensoras del derecho al aborto.



Pero además, está metido en una “ratonera”, en palabras de Trump, por un conflicto con Disney que ya se ha traducido en la retirada de una inversión del grupo –que es el mayor empleador de Florida– y en un litigio judicial con demandas y contrademandas costosas y desgastantes.



El conflicto se inició a raíz de que la compañía de entretenimiento se opuso públicamente a una ley promovida por el gobernador, conocida por sus críticos como “Don’t Say Gay” (‘No digas gay’, en español).



Poco después, DeSantis respondió impulsando una ley para quitarle a Disney el autogobierno que ejercía en sus posesiones de Orlando, Florida, desde hace más de 50 años, lo que el grupo empresarial vio como “una represalia”.



Aguilar no cree que todo eso perjudique a DeSantis en la carrera para las primarias. Esas cosas cuentan solo en el segundo capítulo de las elecciones, la carrera presidencial en sí, en la que los candidatos se reinventan para ganar más votos, dice el experto.



El principal atractivo de DeSantis para los votantes republicanos es, según este analista, que es “fiel a sus valores” y “auténtico” y está dispuesto a ir contra lo que ve incorrecto “de manera clara y decisiva”. Mostrarse fuerte lo beneficia, dice.



Graduado cum laude de las universidades de Harvard y Yale, exmiembro de la Marina, asesor legal de las fuerzas especiales en Irak y fiscal en la prisión de Guantánamo, DeSantis es un candidato conservador “formidable”, según Aguilar. De ahí que consideren, según los expertos, que la pena es que tenga al expresidente Trump de rival.

El expresidente Donald Trump le lleva una visible ventaja al gobernador de Florida. Foto: AFP

Un sondeo de Redfield and Wilton Strategies refleja que en un hipotético cara a cara entre DeSantis y el actual presidente de EE. UU., Joe Biden, el demócrata le sacaría una ventaja de 14 puntos porcentuales (47 por ciento contra 33 por ciento), como informó el sábado el medio Florida Politics.



Cuando se trata de un enfrentamiento entre el expresidente Donald Trump (2017-2021) y Biden, la brecha se cierra con un punto porcentual a favor del actual mandatario estadounidense (44 por ciento a 43 por ciento).



Este sondeo muestra que si DeSantis saliera ganador en el proceso de primarias del Partido Republicano para elegir al candidato de cara a 2024, solo el 62 por ciento de los simpatizantes de Trump votarían por él en unas elecciones contra Biden e incluso el 14 por ciento sufragaría a favor del demócrata antes que por el actual gobernador floridano.



Según el promedio de sondeos del portal RealClear Politics, De-Santis cuenta con una media por debajo del 20 por ciento (19,4 por ciento), mientras que el expresidente Donald Trump está en un 56,3 por ciento; es decir, 36,9 puntos de ventaja sobre el segundo mejor colocado.



Por detrás de DeSantis están el expresidente Mike Pence, con 5,6 por ciento de intenciones de voto, la exgobernadora y exembajadora ante la ONU Nikki Fried (4,3 por ciento), el empresario Vivek Ramaswamy (3,6 por ciento) y el senador por Carolina del Sur Tim Scott (1,8 por ciento), quien el viernes presentó los documentos para postularse como candidato a la nominación del partido.



Según medios estadounidenses, se prevé que esta semana De-Santis también entregue la documentación correspondiente ante la Comisión Federal de Elecciones de EE. UU., paso previo a una posible presentación formal de su campaña en la floridana Dunedin, en la costa del golfo de México y su ciudad natal.



El sábado, el gobernador fue el orador principal en una cena en un hotel de Orlando, en el centro del estado, organizada por la Florida Family Policy Council, una organización de base cristiana y en contra del aborto. Sobre un atril con el mensaje ‘Florida Strong’, repasó las medidas aprobadas en el último periodo de sesiones del parlamento estatal, tras lo cual la organización, que agotó todos los billetes para la cena, le entregó el premio William Wilberforce.



REDACCIÓN INTERNACIONAL (*)

EL TIEMPO

* Con información de AFP y Efe