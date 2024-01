Elecciones presidenciales de Estados Unidos: ¿cuándo son exactamente?

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos son el evento trascendental de 2024 que definirá el rumbo del país, con repercusiones significativas a nivel global. La fecha marcada en el calendario para este acontecimiento democrático es el 5 de noviembre de 2024.

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 son un acontecimiento crucial con amplias implicaciones. La elección del próximo presidente marcará el rumbo político del país y será seguida de cerca tanto a nivel nacional como internacional. Con requisitos claros para votar y un proceso electoral en constante evolución, estas elecciones determinarán el futuro de la nación en los próximos cuatro años.

Si bien las candidaturas están aún por definirse, las primarias de los partidos Demócrata y Republicano serán cruciales y se llevarán a cabo entre enero y junio de 2024. En este proceso, los candidatos de partidos más pequeños e independientes aparecerán en las boletas solo si cumplen con los requisitos específicos de cada estado.

Al mes de enero, los principales contendientes se distribuyen entre los principales partidos políticos del país. La lista preliminar de aspirantes presidenciales incluye a::

Partido Demócrata: Joe Biden, Dean Phillips, Marianne Williams. Partido Republicano: Donald Trump, Ron DeSantis, Chris Christie, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy. Partido Libertario: Lars Mapstead, Chase Oliver, Miker ter Maat. Partido Verde: Jill Stein, Randy Toler. Independientes: Robert F. Kennedy, Cornel West.

El proceso de votación comienza con las primarias, celebradas entre enero y junio del año de la elección general. Las elecciones generales, en las que se elige al presidente y vicepresidente, se celebrarán el 5 de noviembre de 2024. El presidente electo tomará posesión el 20 de enero de 2025.

Algunos estados pueden imponer requisitos adicionales, como la verificación de identidad al votar, la presentación de prueba de ciudadanía y la prueba de residencia en el estado donde se va a votar. Estos requisitos adicionales buscan garantizar la integridad del proceso electoral.

Los requisitos de votación varían según el estado, pero todos los votantes deben ser ciudadanos estadounidenses Foto: EFE

¿Quién organiza las elecciones presidenciales y quién puede votar?

Las autoridades electorales estatales y locales son responsables de supervisar el proceso de votación. Este incluye elaborar leyes y reglamentos electorales, registrar votantes, preparar papeletas, organizar elecciones y contar los votos. En los últimos años, se han implementado cambios para aumentar la seguridad electoral, incluyendo medidas como la verificación de identidad de los votantes.

La influencia de estas elecciones se extiende a los inmigrantes en Estados Unidos. Sin embargo, los inmigrantes con residencia permanente, los extranjeros con visa de no inmigrante y los no ciudadanos no tienen derecho al voto. Las propuestas antimigratorias de algunos candidatos podrían afectar negativamente a esta población. Para votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, se deben cumplir los siguientes requisitos básicos:

Ser ciudadano estadounidense. Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la elección. Vivir en el estado en el que se va a votar. Estar registrado para votar.

El proceso de registro varía según el estado, y generalmente se puede realizar en línea, por correo o en persona en la oficina de registro de votantes del condado. Algunos estados pueden tener requisitos adicionales, como la verificación de identidad de los votantes o la presentación de prueba de ciudadanía.