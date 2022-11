Como en todas las elecciones de la historia reciente, los hispanos en Estados Unidos. favorecerán al partido demócrata en estos comicios de mitad de término. Sin embargo, de acuerdo con las encuestas, por márgenes mucho más estrechos que en el pasado. Algo que podría ser fatal para sus aspiraciones de retener el control del Congreso.



El más reciente sondeo realizado por el Washington Post e Ipsos sostiene que el 63 por ciento de los latinos se inclinaría por candidatos demócratas y un 36 por ciento por republicanos.



Es decir, una ventaja de 27 puntos porcentuales. Pero, hace seis años, en las elecciones del 2016, y hace cuatro en las del 2018, esa diferencia era de 40 puntos entre los dos partidos. Un importante giro de 13 puntos que tiene a los demócratas con los nervios de punta.



Y es que los hispanos son la minoría más grande del país con casi un 20 por ciento de la población, eso sumado a que su participación ha venido creciendo y hoy se ubica en el 15 por ciento del parte electoral.



De ahí que, en un país tan polarizado como lo está EE. UU., su apoyo se convierta en un componente vital de la vida política del país.



“Si bien los republicanos no están cerca de ganar el voto hispano, lo que sí hemos visto a lo largo de estos últimos ciclos electorales es que la diferencia se ha venido reduciendo de manera sostenida”, afirma Chuck Rocha, estratega asociado al partido demócrata que ha trabajado en las últimas campañas del senador Bernie Sanders.



Según Rocha, el cambio se debe en gran parte a una estrategia electoral. “Hace una década, los republicanos ni se detenían en barrios hispanos o compraban publicidad en español para ilegales. Pero desde entonces, se han concentrado en este segmento del electorado y ese esfuerzo está dando frutos”.



Para Mike Madrid, estratega republicano que lleva años trabajando en este objetivo, “es un tema de matemáticas”. “Nos dimos cuenta de que los cambios demográficos eran reales y permanentes y que había que dedicar tiempo y recursos si queríamos sobrevivir”, afirma el analista sobre estados como Nevada, Arizona, Florida, Carolina del Norte, Texas y Colorado, donde la población de hispanos es más alta y tiende a pesar más en contiendas locales con impacto nacional.

Campaña demócrata para las elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: AFP

Mientras los demócratas se han quedado en el tema migratorio como su caballito de batalla, el partido del elefante se ha concentrado en la economía, el crimen y otros temas sociales que afectan el día a día.



Como grupo, por ejemplo, los hispanos fueron de las poblaciones más afectadas por la crisis económica que desató el covid-19, pues una mayoría trabaja en sectores que tuvieron que cerrar sus puertas, como el de hotelería, turismo y entretenimiento.



Así mismo, y dado que sus niveles de ingresos son más bajos que el promedio nacional, vienen padeciendo de manera directa el aumento de la inflación y el costo de vida. Un 30 por ciento de ellos, según el sondeo del Post, señala la situación económica como su principal preocupación.



Y aunque son factores globales que no dependen enteramente de las políticas económicas del Gobierno, los republicanos lo han explotado a su favor. Igualmente, han hecho énfasis en la ola de criminalidad que afecta a sus comunidades y que también está atada a la pobreza.



En paralelo, se han enfocado en el origen de los hispanos y su religiosidad, pues muchos provienen o tienen raíces en países que de corte socialista y donde la iglesia es una parte importante de sus vidas.

“El hispano y su voto ya no es monolítico y responde a una multitud de factores. El tema migratorio es importante, pero no el único que los afecta”, afirma Rocha.



De hecho, según la muestra del Post, la inmigración aparece en la séptima casilla de sus preocupaciones y es ampliamente superada por otros temas como el costo de vida, el derecho al aborto, la salud, el cambio climático y la violencia.





En este ciclo electoral, además, los demócratas tienen varias desventajas. La participación es sin duda la más grande de ellas.



Si bien en las elecciones de mitad de término en Estados Unidos siempre votan menos personas, ese descenso es más agudo entre los hispanos. En otras palabras, su impacto es inferior que en las presidenciales y, por lo tanto, afecta más al partido en el poder porque es un bloque que siempre los favorece. Adicionalmente, el mayor abstencionismo se registra entre los menores de 30 años, quienes suelen ser más liberales que el resto del grupo.



En los sondeos, solo un 50 por ciento de ellos dice que piensa votar frente a un 75 por ciento de los mayores de 50 años, que suelen ser más conservadores. Eso sumado a la baja popularidad del presidente Joe Biden que arrastra votos contra los demócratas.

Aunque el apoyo al presidente es más alto que el promedio nacional (53 por ciento entre hispanos versus el 43 por ciento general), son números bajos comparados con presidentes anteriores de este mismo partido.



En la visión de Rocha, lo que hay es una “hemorragia demócrata”, en cuanto al voto latino, que el partido no ha logrado detener y que ahora podría inclinar la balanza en su contra.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68