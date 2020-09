'Apoyo a Colombia es indudable': Joe Biden

La campaña presidencial del demócrata Joe Biden lanzó este lunes una aguerrida defensa del récord del exvicepresidente frente a Colombia, acusando a Donald Trump de querer recortar los recursos para el país e incluso atacar al actual presidente Iván Duque por no hacer nada para reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

"El apoyo de Joe Biden hacia Colombia es indudable. Como presidente del comité para relaciones exteriores del senado, y en su rol como vicepresidente, fue instrumental para lograr el apoyo bipartito para el Plan Colombia y hasta le dieron la condecoración más alta de Colombia -la Orden de Boyacá- por sus esfuerzos para promover la seguridad, prosperidad, transparencia y derechos humanos en el país", le dijo a este diario Kevin Muñoz, portavoz de la campaña de Biden.



(Le puede interesar: Trump mete a Colombia en su campaña de reelección con ataque a Petro)

Joe Biden y Donald Trump no podrían ser más diferentes cuando se trata de cumplir para el pueblo colombiano FACEBOOK

TWITTER

Según Muñoz, Trump, por el contrario, "ha tratado de recortar el apoyo estadounidense para Colombia cada año desde que asumió la presidencia y hasta dijo que Colombia no había hecho nada para ayudar a los Estados Unidos a combatir el narcotráfico. Joe Biden y Donald Trump no podrían ser más diferentes cuando se trata de cumplir para el pueblo colombiano".



La reacción se produce luego de que la semana pasada Trump acusó a Biden, durante un evento de campaña en la Florida, de haberse "rendido" frente al narcoterrorismo al apoyar el acuerdo de paz que firmó el expresidente Juan Manuel Santos con las Farc.



(Lea también: ‘Trump miente sobre Colombia, sus ataques dan risa’)



Reiteró, también, que Biden era un "socialista" por que recibió el apoyo del senador Gustavo Petro. Frente a esta acusación, que hace curso especialmente en Florida donde el voto de los hispanos es clave, Bien ha dicho que no tiene nada de extrema izquierda y que, por el contrario, para ganar la candidatura del partido demócrata tuvo que derrotar a Bernie Sanders, el senador de Vermont que es conocida por sus ideas de corte socialista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

Es cierto, como dice Muñoz en la declaración que le envió a este diario, que desde que Trump llegó a la presidencia ha intentado recortar la ayuda que Estados Unidos le da anualmente al país.



Al comienzo de cada año, el mandatario de turno somete al Congreso su presupuesto de gasto para el año siguiente.



En el 2017, 2018, y 2019 Trump sugirió al legislativo un recorte de casi el 30 por ciento de los recursos que se le venían dando al país en años anteriores. Es decir, de unos US $ 400 millones antes del 2016 a menos de US $300 millones. El país terminó recibiendo más o menos la misma cifra (US $400 millones aproximandamente o más) porque el Congreso, actuando de manera bipartidista, decidió ignorar el recorte solicitado por Trump y restituyó la ayuda.



(Lea también: El primer ‘round’ público de Donald Trump y Joe Biden)



En este 2020, Trump elevó su solicitud a US $410 millones para gastar en el país el año entrante. Pero esa cifra es de por sí inferior a la que ya aprobó en julio la Cámara de Representantes -controlada por los demócratas- y que es de US $457 millones para el 2021.

La referencia de Muñoz a los ataques de Trump contra Duque son del año pasado (2019), cuando el presidente estadounidense dijo que Duque, pese a ser "un buen tipo... no ha hecho nada por nosotros por que están saliendo más drogas de Colombia ahora que antes de que fuera presidente".



(Le puede interesar: Trump se niega a comprometerse a un traspaso pacífico del poder)



Desde entonces, el tono de Trump hacia el presidente colombiano ha ido mejorando y la semana pasada en Florida le dio crédito por ayudar a frenar el ingreso de cientos de toneladas de coca a Estados Unidos



Biden, como dice Muñoz, fue uno de los congresistas que más empujó por la aprobación del Plan Colombia en el año 2000 cuando estaba en el Senado y Bill Clinton era el presidente.



En el 2016, Santos lo condecoró con la Cruz de Boyacá por su compromiso con Colombia a lo largo de las décadas y por su apoyo a los acuerdos de paz.



Ese año, la administración de Obama y Biden anunciaron la creación de Paz Colombia, una estrategia con énfasis en la implementación de los acuerdos y para la que pidieron al Congreso US $450 millones de dólares.



(Lea también: La batalla entre Biden y Trump por el voto hispano)



Trump, por su parte, le ha estado prestando más interés al país en lo que va de este año. Algo que se reflejó en la creación de una iniciativa reciente que bautizaron como Colombia Crece y que ofrece US $5.000 millones en créditos a inversionistas que quieran invertir en proyectos de desarrollo en zonas de conflicto.



A diferencia de la ayuda que aprueba el Congreso anualmente -y que es plata en contante y sonante- los créditos dependen de que aparezcan inversionistas de Estados Unidos con ganas de apostarle al país.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68

Lea también