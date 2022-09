Las elecciones intermedias del 2022 en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. El martes 8 de noviembre, los votantes tendrán la oportunidad de elegir a los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y, dependiendo del estado, a los miembros del Senado de Estados Unidos, a los gobernadores y a una gran cantidad de funcionarios locales e iniciativas electorales. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá, junto con el Programa de Asistencia para Votaciones Federales (FVAP, por sus siglas en inglés), está comprometida con asegurar que los ciudadanos estadounidenses que viven en Colombia conozcan su derecho al voto y tengan las herramientas y recursos para ejercerlo.

Si usted y su familia tienen previsto votar en las elecciones de noviembre, aquí le explicamos todo lo que debe saber.



Quiero votar, pero no estoy registrado. ¿Puedo registrarme desde el extranjero?

Sí. Para inscribirse para votar, simplemente diligencie la Tarjeta Federal Postal de Solicitud (FPCA, por sus siglas en inglés) y envíela a su oficina electoral local. La FPCA le permite registrarse para votar y solicitar su voto en ausencia simultáneamente.



Hace muchos años que no vivo en Estados Unidos. ¿Puedo seguir votando?

Sí. Siempre que tenga una dirección de residencia electoral en Estados Unidos, puede votar. Para los ciudadanos en el extranjero, la dirección de residencia electoral suele ser la dirección asociada a su registro de votantes o el último lugar en el que vivió en Estados Unidos. No es necesario que tenga ningún vínculo actual con esta dirección.

¿Cuándo y cómo puedo solicitar mi voto en ausencia?

Ya puede solicitar su tarjeta electoral. Cada estado tiene sus propios plazos para solicitar las papeletas, así que cuanto antes haga su solicitud, mejor. Para solicitar su voto, sólo tiene que diligenciar la Tarjeta Federal Postal de Solicitud (FPCA) y enviarla a su oficina electoral local.



¿Puedo recibir y enviar mi voto en ausencia por correo electrónico?

Algunos estados envían y reciben ahora los votos en ausencia por correo electrónico o fax. Otros pueden exigirle que devuelva su tarjeta de votación por correo. Consulte con su oficina electoral local para ver qué opciones le ofrece su estado.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los requisitos de votación de mi estado?

Para consultar la información sobre el voto en su estado, visite la Guía de Asistencia al Votante y haga clic en su estado. El sistema le llevará a una página de asistencia electoral específica para su estado.



¿Qué ocurre si mi voto en ausencia no llega a tiempo?

Si no recibe una tarjeta de votante ausente a tiempo para devolverla a su oficina electoral local, puede utilizar la Tarjeta de Votante Ausente Federal (FWAB, por sus siglas en inglés) como una tarjeta de respaldo para votar por oficinas federales. (Para las elecciones intermedias de 2022, esto incluiría a los miembros de la Cámara de Representantes y a los miembros del Senado). Si su tarjeta oficial de voto en ausencia llega después de haber enviado la FWAB, aún puede diligenciar y enviar la tarjeta oficial. Su estado contará sólo uno de sus envíos.



¿Cómo puedo enviar mi tarjeta de votación?

Si su estado no acepta las tarjetas de votación por correo electrónico o fax, o si prefiere enviar su voto por correo, puede enviarlo por medio de un servicio postal extranjero, un servicio de mensajería comercial o la valija diplomática. Si envía su voto a través de un servicio postal o de mensajería comercial extranjero, deberá pagar los gastos de envío.



Para enviar su voto a través de la valija diplomática, simplemente pase por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para dejar su voto. La Embajada ha habilitado un buzón para depositar la tarjeta de votación ubicado en la entrada principal:



Embajada de Estados Unidos Carrera 45 No. 24B-27 Bogotá, D.C. Colombia



Puede depositar su tarjeta de votación de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m. en un sobre cerrado dirigido a su oficina electoral local. El envío a través de la valija diplomática es gratuito. Sólo tiene que asegurarse de utilizar la plantilla de "Estampilla pagada" en su sobre.



Tenga en cuenta que el tiempo total de tránsito entre la Embajada y su distrito electoral local puede tardar hasta 20 días, por lo que le recomendamos que entregue su tarjeta de votación lo antes posible. Además, si envía su voto por correo a través de la valija diplomática, no podrá hacer un seguimiento de su voto.

¿Puedo votar en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá?

No. Dado que las elecciones estadounidenses se celebran a nivel estatal, las embajadas y consulados no sirven como centros de votación. Usted debe comunicarse directamente con su estado para registrarse, solicitar una tarjeta electoral y votar. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, la Embajada puede ayudarle a enviar su voto por correo.



¿Dónde puedo encontrar más información sobre votaciones?

Para todas sus preguntas sobre las votaciones en el extranjero y para diligenciar los formularios necesarios para solicitar su voto en ausencia, visite FVAP.gov.

CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS