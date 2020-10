En debate, Harris atacó a Pence por gestión de la covid-19

Con fuertes medidas y sin ser cordial, el debate de la noche del miércoles entre los candidatos a la vicepresidencia de EE. UU. terminó siendo el polo opuesto del caótico intercambio que protagonizaron el presidente Donald Trump y el candidato demócrata, Joe Biden, la semana pasada.

Un enfrentamiento entre rivales que si bien no estuvieron de acuerdo en casi nada permitió la discusión profunda de los temas que más le importan al país. Y, como se esperaba, el coronavirus terminó siendo el epicentro de la discusión.



La senadora Kamala Harris y el actual vicepresidente, Mike Pence, se dieron cita en el Salt Lake City (Utah), en medio de inusuales protocolos de seguridad para evitar un posible contagio de covid-19. Cada uno, a cuatro metros de distancia y con una pared de plástico como muro divisorio.



Eso, a raíz del diagnóstico positivo que recibió Trump la semana pasada y que ya afecta a por lo menos 15 personas de su entorno. Inicialmente, el equipo de Pence se negó a aceptar el muro, que fue exigido por Harris.

Kamala Harris, fórmula de Joe Biden. Foto: AFP

Pero los organizadores insistieron en que era necesario o el debate tendría que cancelarse. Al final, la campaña republicana dio su brazo a torcer pese a que la precaución era apenas lógica dado que Pence trabaja en la Casa Blanca y podría estar contagiado no obstante que sus pruebas han dado negativo.



Y esa fue, precisamente, la primera pregunta de la noche cuando la moderadora le preguntó a Harris qué haría Biden de llegar a la presidencia para enfrentar la pandemia. La senadora arrancó con un fuerte ataque, alegando que la administración supo desde enero lo letal que era la enfermedad y optaron por ocultarles la realidad a los estadounidenses.

“Este es el fracaso más grande de cualquier administración en la historia. Se han muerto más de 210.000 personas y millones se han visto afectados. Politizaron el uso de tapabocas. Y lo peor es que no tienen plan alguno (...)”, dijo Harris. Pence ripostó que el plan de Biden era un plagio, pues era idéntico al que ellos estaban desarrollando. Según el vicepresidente, Trump ha puesto la salud de los estadounidenses en primer lugar.



Harris volvió a la ofensiva indicando el enorme costo que estaban pagando los estadounidenses por la incompetencia del gobierno. Y dijo, a su vez, que sería la primera en ponerse una vacuna si los doctores la recomiendan, pero no si esta la anuncia Trump pues cree que el presidente está acelerando su desarrollo solo para beneficiarse políticamente y presentarla antes de las elecciones.



Pence la criticó por diezmar la credibilidad de una cura que podría salvar a miles solo por darle un golpe. El debate luego pasó a los temas económicos en los que el vicepresidente dijo que la dupla Biden-Harris les subirá los impuestos a todos y enterrarán la economía. Harris afirmó que Biden no subirá los impuestos a personas que ganen más de US$ 400.000 y responsabilizó a Trump de crear la peor recesión económica desde la Gran Depresión.



Sostuvo, además, que la administración republicana acabará con los servicios de salud. Si bien el debate entre candidatos a la vicepresidencia no suele tener el mismo interés que los pactados entre los titulares a la Casa Blanca, el de ayer cobró más relevancia dado el explosivo ambiente que existe en el país y lo contenciosa que ha sido esta carrera presidencial.

Mike Pence, fórmula de Donald Trump. Foto: AFP

El cambio climático también figuró alto en el debate. Harris dijo que la administración ni siquiera creía en la ciencia a la hora de aproximarse a este tema y que en estos cuatro años han ido en retroceso. Pence se defendió diciendo que la administración Trump ha sido de las mejores protegiendo el medioambiente y que Biden solo elevaría los impuestos para financiar un costoso plan, el Green Deal, que les costará el empleo a millones.



Por primera vez en lo que va de los debates apareció el tema de la política exterior con énfasis en China, Rusia y la lucha contra el terrorismo.

