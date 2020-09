Trump vs. Biden: el debate más hostil de últimas campañas en EE. UU.

El presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden se sacaron chispas en la noche de este martes durante el primer debate entre los candidatos a la Casa Blanca, que se realizó en Cleveland, Ohio.



Con el país enfocado de lleno en la recta final de la campaña, ambos rivales intentaron venderse como la mejor opción para ocupar la Oficina Oval a partir de enero.

Desde el primer minuto, el tono del encuentro no solo fue tenso, sino hostil.



Biden arrancó el debate alegando que bajo Trump miles de estadounidenses perderían sus pólizas de salud y los cubrimientos de las preexistencias. Y lo acusó de ser un “mentiroso” y un “payaso”.

El presidente ripostó acusando a Biden de que su partido lo que quería era imponer el socialismo en el país y se dedicó a interrumpir al exvicepresidente en cada una de sus frases. A tal punto que el moderador, Chris Wallace, tuvo que intervenir de manera permanente para tratar de que Trump respetara las normas del debate. De hecho, en un momento dado tuvo que elevar la voz y regañarlo. “Trump no tiene un plan ni tiene idea de lo que está hablando… ¿Por qué no te callas?”, dijo Biden ante las interrupciones.



El primer segmento del debate se le dedicó a la curul que se abrió en la Corte Suprema de Justicia y que Trump quiere llenar con una jueza conservadora. Trump dijo que era una nominación que le correspondía por haber ganado las elecciones. Para Biden, esa decisión la debe tomar el próximo presidente de EE. UU.



Como se esperaba, la pandemia, que ya se ha cobrado la vida de más de 200.000 estadounidenses, figuró alto en el debate con un Biden responsabilizando a Trump por el pésimo manejo que le ha dado a la crisis y el descalabro económico que ha sufrido el país.



Algo que también se vio reflejado en el formato del encuentro, donde solo se permitió el ingreso de 70 personas, a las que se ubicó con distanciamiento social y tapabocas, y en los rivales, que no se dieron la mano para saludarse.



Biden recordó que Trump sabía lo letal que era el virus y antes que hacer algo al respecto entró en “pánico” y dejó que perecieran miles de personas. Así mismo, lo responsabilizó por la crisis económica que sacude al país desde entonces. El presidente calificó su trabajo frente al covid-19 como “estupendo” y dijo que bajo Biden habría sido mucho peor.

Biden llamó a Trump un "mentiroso" varias veces durante el encuentro. Foto: AFP

Cuando llegó el tema de la vacuna, Biden dijo que no podía creer en Trump porque es un tipo que “cree en magia y quiere inyectarnos con detergente”.



El presidente contestó que Biden quería politizar el tema de la vacuna poniendo en riesgo a miles que podrían dudar a la hora de aplicársela. Además, lo acusó de querer cerrar la economía y destruir el país.



Biden ripostó diciendo que bajó Trump se han perdido millones de empleos y que la única razón por la que quiere reabrir el país de manera acelerada, pese a la recomendación de los expertos, es para beneficiar a sus socios en Wall Street.

“Usted es el peor presidente que este país ha tenido”, le dijo Biden, acuñando una de las frases más memorables del encuentro.



Las expectativas para este primer debate eran enormes. En particular para Biden, pues Trump y su campaña llevaban meses diciendo que el exvicepresidente está diezmado física e intelectualmente y sugiriendo hasta que usa drogas para poder funcionar.

El presidente Donald Trump defendió su manejo de la pandemia del covid-19, que ha dejado más de 200.000 muertos en EE. UU. Foto: AFP

De alguna manera, esa caracterización terminó siendo beneficiosa para Biden, pues al bajar las expectativas sobre sus capacidades solo necesitaba un desempeño promedio para salir airoso.



El contexto previo al intercambio también lo favoreció un poco, pues Trump entró a la defensiva teniendo que dar explicaciones sobre sus declaraciones de renta luego que 'The New York Times' publicó una investigación según la cual no ha pagado impuestos en 10 de los últimos 15 años.



Además, Biden le picó en punta al publicar solo horas antes del debate su declaración de impuestos correspondiente al año 2019 y de los últimos 22 años. Trump, por el contrario, lleva cuatro años negándose a publicar las propias.



En el debate, el presidente dijo que pagaba millones en impuestos, pero Biden lo retó a que revelará sus declaraciones.

El debate se calentó también cuando Trump acusó al hijo de Biden de recibir dinero de los chinos y los ucranianos. Biden lo negó y reenfocó el debate a que el mandatario insiste en atacar las familias en lugar de concentrarse en las necesidades de los estadounidenses.



Otro momento crítico se presentó cuando llegó el tema de la brutalidad policial y la protesta social. Trump dijo que bajo Biden el país sería arrasado por el caos y la violencia de la izquierda radical. Biden llamó a Trump “un racista” y dijo que bajo su administración habría ley y orden, pero con justicia para todos. El exvicepresidente, además, se vendió como un unificador frente a Trump, que, dijo, insiste en dividir el país.



“Bajo Trump nos hemos vuelto más débiles, más pobres y más violentos. Los ricos se han vuelto más ricos. No podemos seguir así en este país”, afirmó Biden cuando le preguntaron por qué merecía ser el nuevo presidente. Trump, por su parte, exageró al decir que su administración había sido la más exitosa de la historia.



Además, el mandatario insistió en que habrá fraude en las elecciones por el voto por correo. Por su parte, Biden dijo que Trump tiene miedo de que cuenten todos los votos porque va a perder.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68

