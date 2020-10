Hasta una mosca entró al debate Pence-Harris

Un mosca que se posó sobre la cabeza del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, se convirtió la noche del miércoles en la invitada no deseada del debate entre el republicano y la candidata demócrata a vicepresidenta, Kamala Harris, y en tendencia en las redes sociales.



Apenas dos minutos y tres segundos, según contabilizó el diario The New York Times, bastaron para que la imagen de la mosca sobre el cabello blanco de Pence desatara una avalancha de comentarios y memes en Twitter.



(Le recomendamos ver: En debate, Harris atacó a Pence por gestión de la covid-19)

Aquí un compendio del debate entre los dos aspirantes a la vicepresidencia en Estados Unidos.

Ataques

Harris lanzó el ataque más duro de la noche en los minutos iniciales del debate, calificando la gestión del virus por parte de Trump como "el mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país".



Pence trató de defender la respuesta del Ejecutivo al coronavirus con un recuento selectivo de hechos clave, apoyándose en gran medida en la decisión de Trump de prohibir los viajes de China, pese a que el número de muertes ha alcanzado recientemente los 212.000.



En otro momento, mientras Pence intentaba interrumpir, se volvió con una mirada y una sonrisa: "Senor Vicepresidente, estoy hablando". Pence también tuvo su parte de evasivas, por ejemplo sobre si él y Trump se comprometerían a una transferencia pacífica del poder si pierden las elecciones del 3 de noviembre. Pero Pence pareció deleitarse con las oportunidades para centrarse en las críticas a la plataforma demócrata que han recibido escasa cobertura en una contienda que se ha centrado en gran medida en el temperamento y el historial del presidente.

A la defensiva

Pence logró poner a Harris a la defensiva y esta no quiso responder sobre los planes demócratas para el Tribunal Supremo o si introducirían el llamado plan climático Green New Deal, que es poco probable que sea bien acogido en estados clave como Pensilvania. Pero un vicepresidente que simplemente dé en el blanco no es suficiente para cambiar la dinámica en una carrera donde los republicanos van tan mal.



(También puede leer: 'Reconstrucción de alianza con Colombia será una de mis prioridades')

Durante todo el debate hubo ataques y evasivas. Foto: AFP

Pence habló mucho

La propensión de Pence a hablar en fragmentos largos y con guiones resultó en gran medida efectiva, pero su negativa a dar la palabra a Harris o Page también arriesgó su posición ante los ojos de votantes mujeres, que su campana necesita desesperadamente recuperar. "No voy a quedarme sentada para que el vicepresidente me sermonee", intervino Harris en un momento.

La mosca

La mosca que acompañó a Ben una parte del debate. Foto: AFP

🔴 La ganadora del debate, parece indiscutible, es la mosca que le robó cámara a Biden pic.twitter.com/DjHdeV6DXP — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) October 8, 2020

En un interludio de dos minutos en el que una mosca doméstica se posó sobre el cabello blanco muy corto de Pence, pareció resonar mucho tiempo en una elección presidencial donde los votantes están mucho más interesados en las figuras principales de la contienda. La campaña de Biden ya estaba vendiendo un matamoscas de marca una hora después de la conclusión del debate.



(Le recomendamos leer: Piden investigar visitas de Cepeda a 'paras' en EE. UU.)



BLOOM