El estado de Georgia va a proceder a un recuento de votos

Las autoridades de Georgia informaron este viernes que van a proceder a un recuento de los votos de las elecciones del martes en este estado, donde el candidato demócrata Joe Biden adelanta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un ligero margen.



Minuto a minuto: Biden remonta a Trump en Pensilvania y Georgia



En un momento de expectación máxima sobre los resultados de las presidenciales, con Biden en la delantera con 253 votos electorales, muy cerca del umbral de 270 votos para llegar a la Casa Blanca, las autoridades de Georgia dijeron que por ahora los resultados en este estado son muy ajustados.

"Con un margen tan pequeño, va a haber un recuento en Georgia", dijo a la prensa Brad Raffensperger, el secretario de Estado, que es el consejero de Interior encargado del proceso.



De acuerdo con The Washington Post, "La ventaja de Biden estaba dentro del margen de votación que permitiría a un candidato solicitar un recuento según la ley de Georgia. Es probable que no se haga un recuento formal hasta finales de noviembre".



Le sugerimos: Los últimos datos de los 5 estados que tienen en vilo a EE. UU.



El diario explicó que, aegún la ley del estado de Georgia, "los candidatos pueden solicitar un recuento si el margen es del 0,5 por ciento o menos, y deben hacerlo dentro de los dos días hábiles posteriores a la certificación de resultados en todo el estado, programada para el 20 de noviembre".



Georgia tiene 16 votos electorales, por lo que si gana Biden quedaría a las puertas de la presidencia con 269.



Además: Cadenas de TV estadounidenses cortan discurso de Trump



Todas las miradas se centran ahora, sin embargo, en el conteo en Pensilvania, que con sus 20 electores si le daría las llaves de la Casa Blanca.



En Pensilvania la tendencia que favorecía a Trump se invirtió y el demócrata adelanta a Biden por 5.000 votos, pero el conteo sigue. La campaña de Trump - que suma hasta ahora 214 votos para el Colegio Electoral - advirtió que "la elección no ha terminado".



AFP

Más noticias de las Elecciones de EE. UU. 2020

'Relájate, Donald!', le contesta la activista Greta Thunberg a Trump

El Servicio Secreto aumenta protección a Biden ante posible victoria

Camino de Trump a Corte Suprema no sería tan rápido como querría