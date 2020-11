Pensilvania, un estado clave en el que EE. UU. tiene los ojos puestos

EE. UU. tiene los ojos puestos en Pensilvania, estado que, con sus 20 votos electorales, podría definir la presidencia.



En 2016, menos de 45.000 votos le dieron la victoria al republicano Donald Trump en ese estado, razón por la cual la apretada diferencia de estas elecciones entre él (49,2 por ciento) y el demócrata Joe Biden (49,5 por ciento) tenía ayer a los republicanos temblando y en busca de una solución desesperada para virar el curso de las elecciones.



Hasta el cierre de esta edición, Biden no solo le sacaba 20.000 votos de diferencia a su contrincante en ese estado, sino que tenía 253 votos al Colegio Electoral, de los 270 necesarios para ganarse la Casa Blanca. La cifra de Trump llegaba a 214.



Eso quería decir que si el demócrata lograba quedarse con Pensilvania alcanzaría 273 votos electorales. Pero además, medios estadounidenses señalaron ayer que la posibilidad de que Trump ganara la contienda y fuera reelegido pasaba indiscutiblemente por su victoria en ese estado.



En 2016, en medio de un declive de la industria manufacturera y el aumento del desempleo, las promesas de Trump calaron en Pensilvania, que llevaba décadas votando azul, y el republicano logró sumar los votos que le dieron finalmente la victoria.



Sin embargo, esta vez pesa que la misma Pensilvania sea la cuna de Biden, quien nació en la pequeña ciudad de Scranton, en el condado de Lackawanna, que el demócrata visitó hace poco como parte de su campaña y con el fin de recuperar el estado que forma parte del denominado ‘cinturón del óxido’, donde familias blancas de clase obrera y votantes afros urbanos quieren recuperar el apogeo económico.



Es por ello que el mismo expresidente Barack Obama se dio a la tarea de acompañar a Biden en Filadelfia, donde visitó el Centro de Acceso Juvenil Hank para reunirse con líderes comunitarios afros de la ciudad, entre ellos Isaiah Thomas, concejal de la ciudad, y Dwight Evans, representante a la Cámara.



En Pensilvania se han dado marchas en contra de la discriminación racial, la xenofobia y el abuso policial, que se han visto aumentadas con la llegada del presidente republicano.



‘Trump, esto es Filadelfia, te vamos a comer’, ‘Ríndete a la democracia’, ‘Cuenten todos los votos’ o ‘Los votos negros importan’, se lee en algunos de los carteles que han llevado los participantes de las más recientes manifestaciones tras el anuncio de una posible victoria de Biden.



Mientras tanto, cerca del Centro de Convenciones de Filadelfia se aglomeraron anoche varias personas para apoyar a sus respectivos candidatos. Un vecino que prefirió no identificarse reconoció que “los resultados están muy reñidos y era imposible saber” cuál será el resultado final. “Espero que Biden gane, pero incluso si gana, esto es una pequeña batalla, porque hay un camino muy largo por delante para deshacer todo lo que Trump le ha hecho a la democracia”, opinó.



Pero en el estado también hay quienes defienden al presidentes. “Yo soy uno de los hombres olvidados de EE. UU., somos los hombres y las mujeres olvidadas; nuestro país estaba muriendo, y el presidente Trump nos protegió y nos salvó”, explicó Edward Wavier Yong, asistente a una protesta a favor de Trump.



Por su parte, el Partido Republicano de Pensilvania le pidió ayer a la Corte Suprema de EE. UU. detener el conteo de los votos que están llegando con retraso y solicitó que frene el escrutinio de miles de boletas enviadas por correo que llegaron después de la jornada electoral del martes, y que las descalifique. Se piensa que la mayoría de esos sufragios serían en favor de Biden.



Además, pidió que ordene a los funcionarios electorales de Pensilvania que confisquen todas las boletas recibidas después del martes y que revise la decisión del gobierno de Pensilvania de aceptarlas.



The Washington Post informó anoche que el juez de la Corte Suprema Samuel A. Alito Jr. ordenó “a las juntas del condado que cumplan con la guía estatal para mantener separadas las boletas tardías”, pero no que los funcionarios electorales “dejaran de contarlas”.

INTERNACIONAL

Con información de AFP y Efe

