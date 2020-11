Nevada tardará hasta el fin de semana en contar 63.000 votos

El condado de Clark, en el estado clave de Nevada, tardará hasta por lo menos el fin de semana en contar 63.000 votos por correo, que podrían resultar determinantes para conocer quién será el próximo presidente de EE. UU., indicaron este jueves las autoridades locales.



En una rueda de prensa, el responsable del escrutinio en el condado que incluye Las Vegas —la mayor ciudad del estado—, Joe Gloria, dijo que por el momento tienen conocimiento de 63.000 votos que faltan por contar, aunque seguirán aceptando todos aquellos sufragios por correo que lleguen hasta el próximo martes con fecha de envío igual o previa a la de la jornada electoral.



"Nuestro objetivo es contar de forma exacta, no rápida", apuntó Gloria, quien indicó que, de los 63.000 sufragios de los que tienen conocimiento por el momento, 51.000 se contarán este mismo jueves y estos datos podrían darse a conocer en la mañana del viernes.



El responsable del proceso electoral en el condado de Clark también apuntó que no esperan haber terminado el escrutinio completo, es decir, incluyendo los nuevos votos que vayan llegando entre hoy y el martes hasta el jueves de la próxima semana.



Nevada es uno de los estados que todavía no han completado el escrutinio y que podría resultar definitivo para elegir al nuevo presidente de EE. UU. Según las proyecciones de los medios estadounidenses, con el 89 % de los votos contabilizados, el demócrata Joe Biden aventaja a Trump por menos de un punto porcentual.



También en la mañana del jueves, la campaña del republicano anunció la presentación de una querella al asegurar tener pruebas de que cerca de 10.000 votantes que ya no residen en Nevada votaron en el estado, aunque en su rueda de prensa, Gloria negó que se hayan producido irregularidades. Además, los republicanos también sostienen que en Nevada se están contabilizando sufragios de personas fallecidas.



La querella en Nevada forma parte de las estrategia legal desplegada por Trump al poco tiempo de que se iniciara el cómputo de votos y se suma a las ya presentadas en Pensilvania, Michigan y Georgia.



Nevada es uno de los llamados estados 'bisagra' —que pueden caer tanto del lado republicano como del demócrata— y otorga seis compromisarios al Colegio Electoral de EE. UU., justo el número que necesita Biden, según las proyecciones de medios como Fox News o Politico para llegar a los 270 y convertirse en el nuevo presidente de EE. UU.



