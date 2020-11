Joe Biden planea dar esta noche un discurso a la nación

El aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, planea dar en la noche de este vienes un discurso a la nación, aunque dependerá de la evolución del conteo electoral, en el que va por delante en los estados clave de Georgia, Nevada, Arizona y Pensilvania, este último el premio más codiciado que podría entregarle la Casa Blanca.



Minuto a minuto: Biden lidera el conteo en cuatro estados clave, incluido Pensilvania



Una fuente de la campaña dijo que Biden podría hacer su intervención en horario de máxima audiencia, que equivale a la franja entre las 20.00 y las 22.00 hora local (01.00 y 03.00 GMT), sin precisar mayores detalles.

El avance de Biden en el cómputo son malas noticias para el actual presidente, el republicano Donald Trump, quien ganará con toda probabilidad en Alaska y encabeza el escrutinio en Carolina del Norte, pero necesita obligatoriamente una victoria en Pensilvania, Nevada y Georgia para seguir teniendo opciones de ocupar la Casa Blanca durante otros cuatro años.



Lea: Los últimos datos de los 5 estados que tienen en vilo a EE. UU.



Biden arrancó la jornada de este viernes, la tercera después de la votación del martes en EE. UU., liderando el conteo en Pensilvania, aunque el cómputo todavía sigue en curso y no se ha declarado oficialmente un ganador.



El que fuera vicepresidente durante la Administración de Barack Obama (2009-2017) adelanta allí con un 49,4 % de los votos a Trump, con un 49,3 %.



Una victoria en Pensilvania permitiría a Biden superar la barrera de 270 delegados en el Colegio Electoral que se requieren para asegurarse la Casa Blanca: si se impone en Pensilvania ya llegaría a 284 o 273 si tiene en cuenta o no Arizona, según las proyecciones de los principales medios de comunicación.



Por el momento, Biden suma 264 delegados o 253, dependiendo de si se toma Arizona o no, donde algunos medios no han proyectado todavía su victoria allí, lo que sí que hicieron otros la noche electoral como la agencia AP y Fox News, mientras que Trump tiene 214.



Efe

Más noticias de las Elecciones en EE. UU. 2020

'Esta elección no ha terminado', dice equipo de campaña de Trump

Bolsonaro dice que Trump 'no es la persona más importante del mundo'

¿Qué es QAnon? El movimiento pro-Trump que apoya teorías conspirativas