Debate entre Harris y Pence será en medio de las críticas a Trump

Por lo general, los debates entre los candidatos a la vicepresidencia de EE. UU. suelen tener poca trascendencia en el marco de la campaña electoral, donde el énfasis siempre está puesto en la rivalidad de los aspirantes a la Oficina Oval.



(Lea también: ¿Qué se puede esperar del debate entre Kamala Harris y Mike Pence?)



Pero el de este miércoles, entre Mike Pence y Kamala Harris, promete ser de otro nivel. A la polarización extrema que ya de por sí existe en el país se sumó esta semana el caótico panorama que ha surgido desde que al presidente Donald Trump se le diagnosticó coronavirus y el polémico manejo que le ha dado a su proceso de recuperación desde entonces.

El lunes en la noche, y no obstante las recomendaciones de la mayoría de médicos y expertos, un Trump aún infectado con el virus regresó a la Casa Blanca tras permanecer tres días hospitalizado. Y lo hizo con bombos y platillos. Primero, con un video en el que les pidió a los estadounidenses no temerle a la enfermedad y luego, en un acto desafiante, quitándose el tapabocas.



Para rematar, regresó a las redes sociales con trinos en los que minimizó la letalidad del covid-19 y lo comparó con la influenza, un virus que anualmente mata, en promedio, a unas 40.000 personas en EE. UU.



Su actitud, aplaudida entre sus simpatizantes, provocó un torrente de críticas entre la comunidad médica y rivales políticos que lo catalogaron de irresponsable y hasta delirante. El coronavirus ha dejado más de 210.000 fallecidos en el país y ha infectado a casi ocho millones de personas, muchas de las cuales aún padecen efectos secundarios.



(Le puede interesar: Los ataques de Biden a Maduro en su campaña por los votos hispanos)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quitó el tapabocas cuando llegó a la Casa Blanca este lunes a su regreso del Centro Médico Walter Reed. Foto: AFP

Solo desde que Trump fue hospitalizado han perecido unas 2.000 personas y más de 150.000 han contraído la enfermedad. Lo más controvertido de su postura es que sucede cuando EE. UU. parece haber entrado en una segunda ola de la enfermedad con incrementos en más de la mitad de los estados del país.



Y está haciendo mella en la misma Casa Blanca, donde al menos 20 personas del entorno de Trump han tenido que entrar en cuarentena, y se estima que decenas más podrían estar contagiadas.



El propio jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo este martes que la economía del país aún está sitiada por la pandemia y los prospectos a largo plazo dependen de que el país adopte los protocolos de seguridad que recomiendan los expertos.



(Lea también: Las imprudencias que cometió Trump tras su salida del hospital)



“Una segunda ola limitaría de manera significativa la actividad económica. Manejar el riesgo en la medida en que avanza la expansión requiere seguir las guías de los médicos, que incluyen el uso de tapabocas y el distanciamiento social”, dijo Powell casi en directa contradicción con lo que vienen diciendo Trump y los republicanos.



Pero lo más grave, según el congresista demócrata Rubén Gallego, es el peligroso mensaje que le envía a la población. “Es una irresponsabilidad y genera aún más dudas sobre su capacidad de liderazgo. Decir que esto no es grave cuando sabemos que está matando a miles lo que hace es poner a más gente en riesgo. Esto no es un juego”, dijo Gallego en conversación con EL TIEMPO.

Una segunda ola limitaría de manera significativa la actividad económica. Manejar el riesgo en la medida en que avanza la expansión requiere seguir las guías de los médicos FACEBOOK

TWITTER

La polémica, sin lugar a dudas, asegura que el tema del coronavirus será central en el debate entre Pence y Harris. Sobre todo porque Pence es el jefe del equipo que lidera la respuesta de la Casa Blanca frente a la pandemia y habrá muchas preguntas sobre el manejo de la crisis.



Tan notoria será la presencia del coronavirus que entre ambos candidatos habrá un muro de plástico solicitado por la campaña de Harris, pues existe el temor de que el vicepresidente también esté contagiado, pero aún no se esté reflejando en las pruebas. Harris, una curtida abogada hija de inmigrantes, tendrá que tener cuidado, pues la salud del presidente aún es incierta y si lo ataca, podría verse como insensible. Pero Trump, con su actitud, al parecer, ya borró esa línea.



El exvicepresidente de EE. UU. Joe Biden, que había suspendido los comerciales negativos sobre el presidente por respeto a su convalecencia, los reanudó ayer en vista de que el mismo mandatario dijo que ya derrotó la enfermedad.



(Le puede interesar: El evento que se presume fue foco de contagio en la Casa Blanca)



Por otra parte, ambos candidatos con seguridad tendrán en cuenta dos nuevos sondeos, uno de CNN y otro de 'The Wall Street Journal'. En ambos, el número de personas que dicen que Trump no ha manejado bien la crisis del coronavirus está en el 60 por ciento, la cifra más alta a la fecha, y una mayoría coincide en que Biden lo haría mejor.



En la de CNN, además, Biden le estaría sacando 16 puntos de ventaja a Trump a nivel nacional en términos de preferencias electorales de los votantes (57 vs. 41 por ciento), mientras que en la de 'The Wall Street Journal' la diferencia es de 14 puntos (53 vs. 39). A solo cuatro semanas de las elecciones, se trata de cifras muy abultadas, aun si se factura el margen de error.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68

Lea también:

- Biden ataca a Trump por afirmar que no hay que temerle al covid-19

-La secretaria de prensa de Trump afirma que dio positivo por covid-19

-Críticas a Donald Trump por salir a saludar a sus seguidores