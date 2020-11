Biden anticipa una 'clara victoria' y hace un llamado a la unidad

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, afirmó este viernes, mientras avanza la cuarta noche de escrutinio en Estados Unidos, que tendrá una "victoria clara y contundente" y anunció que ya se ha puesto a trabajar para el país.



"Aunque esperamos los resultados finales, no estamos esperando para empezar a trabajar", afirmó Biden en un breve discurso desde Wilmington (Delaware), en el que dijo haber recibido ya "un mandato para actuar".



El demócrata repasó los datos actualizados del escrutinio que le son muy favorables y sostuvo que ganará los comicios porque "los números son claros".



"Vamos a ganar estas elecciones con una clara mayoría de la nación detrás de nosotros", dijo Biden flanqueado por su candidata a la Vicepresidencia, la senadora Kamala Harris.



Ambos recibieron este jueves un informe sobre la situación de la pandemia en Estados Unidos, preparándose ya para enfrentar el problema cuando tomen el poder el 20 de enero si se confirma su victoria en las urnas.



En un tono totalmente opuesto al del presidente, Donald Trump, que lleva días denunciando sin pruebas un presunto fraude en los comicios, Biden dijo que el "propósito de la política" no debe ser una "guerra implacable" que busque inflamar el conflicto para resolver los problemas.

"Su voto se contará. No me importa lo mucho que la gente intente detenerlo. No dejaré que suceda. Se escuchará a la gente", prometió Biden ante los intentos legales de la campaña de Trump de obstruir el escrutinio e invalidar sufragios.



"De una cosa estoy seguro -añadió-: un gran número de los 150 millones que votaron, quieren sacar la virulencia de nuestra política. Ciertamente no vamos a estar de acuerdo en muchos temas, pero al menos podemos estar de acuerdo en ser corteses unos con otros, en dejar atrás la ira y la demonización".



Biden también hizo un llamado a la unidad y recalcó: tenemos que "recordar quiénes somos".



La campaña demócrata había convocado desde horas de la mañana este acto, en el que también estaba previsto que interviniera Harris, con la esperanza de que Biden hiciese su primer discurso como presidente electo. Sin embargo, el escrutinio en los estados clave de Pensilvania, Georgia, Arizona o Nevada, aunque parece serle favorable, va más lento de lo esperado y está muy ajustado, por lo que no se sabe cuándo se conocerá oficialmente al ganador de los comicios.



EFE