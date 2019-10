Primer ministro Justin Trudeau, en suspenso por elecciones en Canadá

En el último día de una tensa campaña, el primer ministro Justin Trudeau y su rival conservador Andrew Scheer quemaron este domingo sus últimos cartuchos para convencer a los numerosos indecisos y evitar un gobierno minoritario en Canadá, como prevén los sondeos.



Tras 40 días de enfrentamientos, polémicas y promesas electorales, los dos grandes partidos que se alternan en el poder terminan la campaña como la empezaron: con igualdad en la intención de votos.



En la víspera de la votación, el suspenso era total. “Necesitamos un gobierno progresista fuerte que una a los canadienses y luche contra el cambio climático, no una oposición progresista”, dijo Trudeau en Vancouver.



Andrew Scheer es el líder de los conservadores en Canadá. Foto: Reuters

Liberales y conservadores tienen entre 31 y 32 por ciento de las preferencias, según los últimos sondeos, lo que no les permitiría lograr una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes de 338 curules.



Un gobierno minoritario estaría obligado a contar con el apoyo de formaciones más pequeñas como el partido Nuevos Demócratas (NPD) de Jagmeet Singh, tercero en las encuestas (20 por ciento), o los independentistas del Bloque de Quebec.



Coincidencia o no, los líderes de los cuatro partidos terminaron sus campañas en la provincia de Columbia Británica, donde está Vancouver: Trudeau y Scheer, Singh y también la jefa de los verdes, Elizabeth May.

El partido Nuevos Demócratas (NPD) de Jagmeet Singh es el tercero en las encuestas (20 por ciento). Foto: AFP

Allí, Scheer acusó nuevamente a Trudeau de aferrarse al poder por medio de una coalición con el NPD, lo cual niegan tanto este partido como los liberales.

Además, sostuvo que Trudeau buscará seguir en el poder aunque obtenga la segunda posición.



Según Scheer, corresponde al líder del grupo más votado dirigir el gobierno, pero los expertos no coinciden. Analistas aseguran que en el sistema parlamentario canadiense es posible que un primer ministro saliente se mantenga en el gobierno aunque no obtenga la mayoría de asientos, siempre que logre el apoyo de una o más formaciones para que la Cámara vote a su favor.



AFP