Pese a pandemia, OEA mantiene plan para elegir secretario general

A pesar de las recomendaciones de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC por su sigla en inglés) y del propio presidente Donald Trump de limitar al máximo las congregaciones de personas, la Organización de Estados Americanos (OEA) sigue adelante con sus planes de realizar este viernes un consejo extraordinario en su sede de Washington para elegir al nuevo secretario general.



Esta semana, CDC recomendó abstenerse de realizar reuniones de más de 50 personas. Pero Trump sugirió este lunes que ese límite debería ser de máximo 10 personas, algo que anunció durante un evento en la Casa Blanca en el que se dieron a conocer nuevas guías dirigidas a la población para enfrentar el virus.



En la elección del secretario general, si sigue su marcha actual, participarían como mínimo 34 personas, que son los embajadores de los países miembros. Pero ese número no tiene en cuenta el personal de la Secretaría General que se requiere para adelantar el proceso, ni los asesores de los embajadores o personal de seguridad para el edificio.

Luego de insistentes preguntas de EL TIEMPO a su oficina de prensa, la OEA respondió este martes que no habrá acceso para medios y que el evento se podrá ver en su página web. Recomendaron también no acercarse al edificio, pues los embajadores no piensan dar declaraciones una vez concluya la sesión.



Además, que su decisión estaría en línea con lo dispuesto por CDC, ya que al consejo extraordinario asistirían menos de esas 50 personas. No es claro, eso sí, por qué no están acatando las sugerencias de la Casa Blanca y sí las de CDC, que es una agencia del gobierno.



De acuerdo con fuentes en la Secretaría General, la OEA estaría siguiendo no solo la exigencia de mantener el límite de CDC, sino otras recomendaciones más puntuales.

Por ejemplo, solo permitir el ingreso de los 34 embajadores al salón donde se realizará la votación y asegurar que la distancia entre ellos sea de más de un metro.



Para el efecto, estarían alterando hasta la conformación de las mesas, que suelen agruparse en forma de óvalo, pero ahora se acomodarían en cuatro secciones separadas.

A su vez, este martes en la noche, la OEA informó que "ha cursado invitación a las autoridades del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus sigla en inglés) de EE. UU., a efectos de inspeccionar las instalaciones de la organización".



"Las autoridades correspondientes han aceptado la invitación y cumplirán la visita de las instalaciones pertinentes en las próximas horas. De este modo, la Secretaría General de la OEA espera contar con las certificaciones que garanticen las condiciones de las salas, con el ánimo de proteger la salud y bienestar de los participantes de la Asamblea General y del personal de la organización", informó la OEA.





Además, dicen las fuentes, fueron los países miembros los que convocaron la reunión del viernes y solo ellos mismos pueden postergarla a través de una determinación del Consejo Permanente.



En este momento la secretaría se la disputan el actual secretario general Luis Almagro y la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Aunque había un tercer opcionado para la elección, el diplomático peruano Hugo de Zela, este retiró su candidatura.



Para ser electo, un aspirante necesita contar con 18 votos o más entre los 34 miembros. Colombia respalda la candidatura de Almagro, que en este punto contaría con la mayoría necesaria para reelegirse. Varias fuentes diplomáticas consultadas por este diario sostienen que algunos países no quieren posponer la elección por temor a que ese consenso se pierda.

La salida del peruano facilitó las cosas para el actual secretario, pues este le estaba robando algunos votos. Aun así existe el temor de que una postergación podría dar tiempo a que aparezca otro candidato que consolide la oposición frente a Almagro.



Así mismo, los que quieren verlo reelecto insisten en una reunión presencial, pues si bien el voto es secreto, es importante estar cerca para evitar deserciones que puedan alterar el conteo de sufragios.



Hace cuatro días, el secretario general advirtió que había estado en contacto con una persona que desarrolló el virus y que se haría el examen. Este lunes dio a conocer a través de Twitter que el resultado había sido negativo.



“El test al que me sometí ha confirmado que estoy libre de covid-19. Mi solidaridad y mis deseos de pronta recuperación a los que han contraído la enfermedad y el cumplimiento de las medidas más estrictas de prevención por parte de todos”, dijo.

