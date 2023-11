El truco para ser elegido para el programa humanitario de Canadá: experta en migración

Se espera que se agoten rápidamente las 11.000 oportunidades de recibir la residencia permanente que el gobierno de Canadá anunció para ciudadanos de Colombia, Venezuela y Haití. Para calificar para este corredor humanitario, el solicitante debe tener vínculos familiares con un ciudadano canadiense o residente permanente dispuesto a respaldarlos a ellos y a sus familiares durante el primer año de residencia en el país.

En entrevista con EL TIEMPO, la abogada de inmigración Jael Duarte pronosticó que las plazas que ofrece este programa humanitario se agotarán en un par de semanas. “Me parece que es muy poco, realmente 11.000 aplicantes no es nada. Estoy esperando que este programa logre el cupo muy rápidamente”, señaló vía telefónica desde la provincia canadiense de New Brunswick.

Entre las características que llaman la atención de este programa son que es abierto para un concepto de familia más amplio que el tradicionalmente ofrecido por Canadá que incluye a hermanos, abuelos y nietos. Además, a diferencia de los programas de migración ofrecidos regularmente por Canadá, tampoco es requisito que los inmigrantes hablen alguno de los idiomas oficiales del país (inglés y francés), además de que no están obligados a comprobar solvencia económica ni nivel de estudios.

“Algo muy interesante de este programa es que los hermanos están incluidos, así como los sobrinos que pueden aplicar como hijos del hermano. Se está reconociendo un concepto de familia más extenso que el concepto común canadiense”, dijo. “Hay otro programa de apadrinar a padres y abuelos para residentes permanentes, pero ese programa ha sido muy esporádico”.

Otro aspecto del programa es que se necesita un patrocinador en Canadá, quien debe cumplir con requisitos específicos como ser residente permanente o ciudadano, no tener una orden de expulsión o estar en prisión y no haberse declarado en bancarrota, entre otros. “La persona de apoyo adquiere el compromiso de solventar a la persona que apadrina durante un año”, explicó la experta.

Para presentar la solicitud, los candidatos deben enviar su aplicación a través de un portal en línea, adjuntando una declaración jurada firmada por el residente permanente o ciudadano canadiense que los respaldará. Dado que Quebec ha optado por no participar en este programa, se advierte a los solicitantes que no planeen residir en esa provincia.

El comunicado de prensa del gobierno canadiense señala que aquellos que ingresen a Canadá a través de este corredor humanitario recibirán "servicios pre-arrival" que incluyen una evaluación de habilidades laborales y una referencia a una organización proveedora de servicios de asentamiento. Los inmigrantes que ingresen al país a través de este corredor también podrían ser elegibles para recibir "asistencia financiera de transición" del Programa de Asistencia para Reasentados.

Los solicitantes aceptados recibirán la asistencia durante un año del familiar que los patrocina. Foto: iStock

Tips para aplicar exitosamente al corredor humanitario de Canadá

De acuerdo con la abogada Jael Duarte, este programa humanitario es una oportunidad para que familias de inmigrantes se reúnan sin los requisitos que acostumbran solicitar las autoridades del país. Sin embargo, el proceso puede ser laborioso y no exento de algunas dificultades. Algunos consejos para lograr una aplicación exitosa de acuerdo con la experta son los siguientes:

Darse prisa: debido a que sólo se otorgará la residencia permanente a 11.000 personas de Colombia, Venezuela y Haití, se prevé que se agoten rápidamente, por lo que la aplicación oportuna es clave para lograr entrar a este programa humanitario. Acreditar los documentos requeridos: se trata de un proceso que requiere de una cantidad importante de documentos, en cuya recopilación podría ser necesaria la participación de varias personas de la familia. Sortear la acreditación de tarifas: si bien este programa humanitario no tiene costo para los solicitantes, la solicitud en línea pide comprobar el pago de la residencia permanente. El consejo de los expertos es tomar una captura de pantalla de la convocatoria del programa en el que señala que es gratuito, y subir el documento en el sistema para poder avanzar en el proceso de solicitud. Pida ayuda: si bien el trámite puede realizarse por cuenta propia del solicitante, la ayuda de un experto de inmigración podría ser útil para asegurarse de que las preguntas se responden correctamente, que los documentos sean los solicitados y que se acrediten los lazos familiares conforme al derecho canadiense. Responder con la verdad: Canadá es muy cuidadoso de que los aplicantes digan la verdad y se castiga como un delito equiparable al fraude.

“El principal consejo es que corran, esto se va a acabar rapidísimo, son muy pocos cupos. Este programa no da espera, pienso que como son tantos documentos que recolectar es casi un proyecto de familia, que hace necesario que varias personas de la familia estén trabajando en esa aplicación para completarla lo más rápido posible”, dijo la experta. “Es una buena oportunidad para familias, ya que normalmente los hermanos no están incluidos, el aplicante no requiere tener el idioma que sí se pide por las vías migratorias tradicionales, ya que esta es una vía migratoria humanitaria. Las vías migratorias económicas requieren que los aplicantes tengan fondos y que hablen alguno de los idiomas oficiales de Canadá,