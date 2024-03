El 'Tren de Aragua' enciende las alarmas en Estados Unidos: ¿qué está pasando?

El 'Tren de Aragua', organización criminal de origen venezolano pero con tentáculos en varios países de la región -entre ellos Colombia-, ya tiene las alarmas prendidas en Estados Unidos.

Esta semana el senador Marco Rubio y la representante a la Cámara María Elvira Salazar, ambos de la Florida, encabezaron una carta firmada por más de 25 congresistas de este país en la que le piden al presidente Joe Biden que designe al grupo como una Organización Criminal Transnacional (o TCO, por sus siglas en inglés) para poder combatirla de manera frontal.

"El Tren de Aragua es un ejército criminal invasor desde una prisión en Venezuela que ha extendido su brutalidad y caos a ciudades y pequeños pueblos de Estados Unidos. Si no son controlados, desatarán un reinado de terror sin precedentes, una que refleja la devastación que ya ha infligido el Tren de Aragua en comunidades de Centro y Sudamérica, sobre todo en países como Colombia, Chile, Ecuador y Perú. La amplitud de las operaciones del Tren de Aragua incluye asesinatos, tráfico de drogas y personas, delitos sexuales, extorsión y secuestro, entre muchas otras brutalidades”, dicen los legisladores en su carta.

La designación pedida a Biden permitiría una serie de sanciones contra el grupo, entre ellas el congelamiento de activos financieros y restricción de visas. Pero, además, las pondría en el radar de las autoridades de Estados Unidos para articular una respuesta conjunta entre agencias como la DEA y el FBI en colaboración con socios internacionales.

Aunque las actividades del grupo son bien conocidas en la región, han adquirido relieve en Estados Unidos tras una serie de crímenes que se le atribuyen en ese país.

Entre ellos, el estrangulamiento de una policía retirado en el condado de Miami-Dade, una paliza pública a policías de Nueva York en Times Square y el tráfico con fines sexuales de cinco mujeres adolescentes que se detectó en la ciudad de Indianapolis el pasado 4 de marzo.

Estos criminales se especializan en extorsión, secuestro, asesinato, esclavitud sexual y tráfico de drogas. Pero ahora, gracias a la política de frontera abierta del presidente Joe Biden, el Tren de Aragua se está expandiendo a ciudades de Estados Unidos.

"Los venezolano-americanos en Miami-Dade me habían advertido hace un tiempo sobre el Tren de Aragua. Estos criminales procedentes de Venezuela abandonaron su país natal y se pasaron los últimos años sembrando caos, terror e inestabilidad en países como Chile, Perú, Brasil, Ecuador y Colombia. Estos criminales se especializan en extorsión, secuestro, asesinato, esclavitud sexual y tráfico de drogas. Pero ahora, gracias a la política de frontera abierta del presidente Joe Biden, el Tren de Aragua se está expandiendo a ciudades de Estados Unidos. Es hora de designar al Tren de Aragua como una Organización Criminal Transnacional", dijo Rubio.

Según este senador, los crímenes en Estados Unidos, que se le atribuyen a este grupo serían solo la "punta del iceberg" y menciona cómo, de acuerdo con el FBI, estarían formando alianza con la Mara Salvatrucha, una violenta pandilla salvadoreña que viene haciendo presencia en el país desde hace al menos 10 años.

¨En Ecuador y Colombia, el Tren de Aragua ha sumido a las comunidades en el caos. De manera similar, en Chile y Perú han sembrado miedo e inestabilidad, minando la credibilidad del gobierno. instituciones, así como la seguridad de civiles inocentes. No podemos darnos el lujo de subestimar los devastadores daños causados por el Tren de Aragua. No designarlos provocará sólo promoverá su expansión y llevará a un aumento de la violencia y la criminalidad en Estados Unidos. No podemos permitir que nuestras ciudades se conviertan en campos de batalla para tales organizaciones, ni podemos permitir que nuestros ciudadanos sufran las consecuencias", continúan los congresistas en la carta.

Además de Rubio y Salazar, la misiva la firman los senadores Bill Cassidy, Shelley Moore Capito, Chuck Grassley, Rick Scott, Tim Scott, y John Cornyn, así como los representantes Andy Ogles, Carlos Giménez, Chris Smith, Tony Gonzalez, Lance Gooden, Jennifer González-Colón, Mike Waltz, Gus Bilirakis, Joe Wilson, Dan Crenshaw, Mario Díaz-Balart, C. Scott Franklin, Randy Weber, Jim Baird, y Anthony D’Esposito.

SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal de EL TIEMPO - Washington