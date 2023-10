El tren de alta velocidad Brightline aumenta sus trayectos en Miami

A partir del 9 de octubre, el servicio ferroviario de alta velocidad Brightline aumentará su oferta de transporte entre Orlando y Miami, lo que significa un incremento en la cantidad de salidas. La compañía celebró este lunes el inicio oficial de su servicio de pasajeros, un ambicioso proyecto de infraestructura privada al que le tomó una década en quedar finalizado.

Brightline duplicará sus rutas, brindando a los pasajeros 30 opciones de trenes diarios para elegir. Esta mejora tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de opciones de transporte convenientes y eficientes dentro de Florida.

El primer tren parte de Orlando a las 4:38 a.m., llegando a Miami a las 8:11 a.m.; mientras que el último, desde Orlando, sale a las 8:54 p.m. En Miami, el servicio comienza a las 6:41 a.m. con una llegada a Orlando a las 10:19 a.m., y el último tren a Orlando parte a las 9:41 p.m. Además, Brightline introducirá más trenes tanto en la mañana como por la noche entre sus cinco estaciones del sur de Florida.

La inauguración del Brightline en Florida

El primer tren, llamado Bright Pink, arribó a Orlando a las 11:05 a.m. y fue recibido con entusiasmo por más de 500 funcionarios electos, líderes empresariales, socios de la comunidad y líderes de la compañía de todo el estado de Florida. Este acontecimiento marca la revitalización de la visión original de Henry Flagler para el Ferrocarril de la Costa Este de Florida y tiene como objetivo reinventar los viajes en tren en Estados Unidos, conectando ciudades que están demasiado cerca para volar y demasiado lejos para conducir.

El evento de inauguración se llevó a cabo en la estación Brightline de Orlando y contó con la presencia del fundador de Brightline, Wes Edens, el CEO Mike Reininger y el Presidente Patrick Goddard. El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, entregó la Llave de la Ciudad a Edens en reconocimiento a esta importante ocasión. También estuvieron presentes funcionarios de la Administración Federal de Ferrocarriles, el Departamento de Transporte de Florida y otras autoridades relacionadas con el transporte.

Detalles del Brightline en Florida

Con tarifas que comienzan en US$158 para boletos de ida y vuelta, Brightline es una alternativa atractiva y económica para conducir entre estas dos importantes ciudades. El tiempo de viaje entre Miami y Orlando se estima en aproximadamente 3,5 horas, lo que lo convierte en una forma rápida y eficiente de viajar, con un ahorro de tiempo de aproximadamente 30 minutos en comparación con el automóvil.

Brightline inició sus operaciones en el sur de Florida en 2018, conectando Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. El año pasado, se abrieron estaciones en Boca Ratón y Aventura. La construcción de la extensión de 273 metros desde West Palm Beach hasta Orlando comenzó en 2019, con un proyecto que representa una inversión de US$6.000’000.000 y ha generado 10.000 empleos en Florida.

¿Cómo son las estaciones de Brightline en Florida?



Todas las estaciones y trenes están equipados con comodidades como Starlink Wifi, cargadores y enchufes en cada asiento, y una selección de alimentos, bebidas y cócteles disponibles para su compra. La nueva estación de Orlando, en asociación con Orlando Health, se encuentra junto a la Terminal C del Aeropuerto Internacional de Orlando y es la única estación de ferrocarril interurbano de su tipo ubicada en un aeropuerto de EE. UU.

Estación del Brightline en Orlando, Florida. Foto: Brightline

El proyecto de expansión a Orlando también incluyó la construcción de 56 puentes, así como la instalación de drenaje, señalización y 96 kilómetros adicionales de vías férreas. Además, se desarrolló un centro de mantenimiento de trenes de vanguardia llamado Basecamp, que opera las 24 horas y emplea a ingenieros, conductores, técnicos e inspectores calificados.

¿Qué significa el Brightline para Florida?

El impacto económico de Brightline en el Estado del Sol ha sido significativo, generando más de US$6.400’000.000 en impacto económico directo en la región. Además, se espera que tenga un efecto positivo también en la industria de los viajes y la fuerza laboral de Florida, al tiempo que proporciona una alternativa de transporte sostenible que reduce la congestión en carreteras y las emisiones de CO2.

Próxima parada de Brightline

Brightline también ha implementado soluciones de movilidad innovadoras, como el servicio Brightline+ que conecta a los pasajeros con opciones de transporte terrestre. La compañía lanzó recientemente una experiencia digital mejorada para sus clientes, incluyendo un sitio web rediseñado y una aplicación móvil nativa.

El futuro de la alta velocidad ferroviaria en Estados Unidos parece prometedor con los planes audaces de Brightline para transformar el ferrocarril de alta velocidad en la costa oeste del país a través de Brightline West, un proyecto que conectará Los Ángeles y Las Vegas con trenes eléctricos operando a velocidades de hasta 321 kilómetros por hora.