El tema que dejará de estar prohibido en las escuelas de Florida gracias a un acuerdo

Recientemente, las autoridades de educación en Florida llegaron a un acuerdo luego del reclamo legal de abogados de derechos civiles sobre un tema controversial en las escuelas. Tras dos años desde la aprobación que prohíbe la enseñanza de contenidos relacionados con la orientación sexual en los primeros años del colegio primario y las dudas que esto generó en las personas LGBTQ+, se clarificó un punto sobre esto último.

Desde que entró en vigencia, la legislación del estado del sol causó mucha controversia. La normativa, que fue apoyada por el gobernador Ron DeSantis, prohíbe la enseñanza de estos temas para niños de ciertas edades que concurran a escuelas públicas. Sin embargo, esto abrió la puerta a dudas sobre qué implica su aplicación.

Apodada por detractores como la ley "Don't Say Gay", que se traduce como "No digas gay", causó molestia e incertidumbre en maestros LGBTQ+, que no sabían siquiera si podían identificarse como parte de la comunidad o tener, por ejemplo, stickers con los colores del arcoíris en las aulas. A partir de todos los reclamos, finalmente se llegó un acuerdo.

Se podrá hablar de temas de género y comunidad LGBT en las escuelas de Florida

De acuerdo con lo que consignó CBS News, las autoridades educativas del estado y los abogados que impulsaron reclamos por la ley llegaron a un acuerdo sobre cuáles son los alcances de la normativa. En ese sentido, decidieron que los docentes y alumnos podrán hablar sobre orientaciones sexuales e identidad de género dentro del salón de clases, siempre y cuando no sea parte del contenido educativo. En ese sentido, se enviará una carta a todos los distritos escolares aclarando que la ley no prohíbe hablar sobre personas LGBTQ+, y que tampoco evita la aplicación de políticas contra el bullying por motivos de género.

El nuevo acuerdo, el cual fue calificado como una victoria por DeSantis ya que la legislación se mantiene vigente, también establece que la normativa no alcanza a libros de las bibliotecas escolares que no se usen en las aulas como parte de la currícula.