El Seguro Social le reclamó US$15.000 y enfrentó esta consecuencia

un hombre al que le exigieron devolver US$15.000 a pesar de que llevaba años sin trabajar y, asegura, nunca vio ese dinero. Quienes reciben beneficios del Seguro Social deben estar atentos a todos los cambios que puedan surgir, de lo contrario pueden sufrir consecuencias y malos entendidos. Esto le sucedió ay, asegura, nunca vio ese dinero.

tenía un recibo de fondos excedentes, por lo que le exigían devolver el dinero. El hombre decidió compartir su caso en la plataforma Reddit . Detalló que aunque no ha trabajado durante los últimos nueve años, recibió una carta de la Administración del Seguro Social en donde se mencionaba que

Preocupado ante la situación revisó con más detalle la información que le habían enviado y descubrió que el reclamo en la carta coincidía con el mes de fallecimiento de su madre. Dado que él no reconocía haber tomado fondos excesivos, decidió llenar los formularios de reconsideración y renuncia, para alegar sobre su inocencia.

Si bien el hombre estaba seguro de que no le correspondía pagar los US$15.000, debido a una confusión en la presentación de los trámites, sus propios beneficios del Seguro Social fueron suspendidos durante dos meses. Por lo que comenzó a verse en una situación económica bastante complicada.

Los usuarios de red le hicieron saber que si había accedido al pago de Seguro Social de su madre después de su fallecimiento, era su responsabilidad devolver ese dinero. Sin embargo, el hombre respondió: "Sus beneficios cesaron el mes que ella falleció. La funeraria y mi familia notificamos al Seguro Social. Incluso si ella llegara a recibir fondos después de su muerte, no hay manera de que yo los gaste".

Sin trabajo y sin acceso a los recursos del Seguro Social que le correspondían, el hombre tuvo que movilizarse para tratar de encontrar una solución. Fue cuando se dio cuenta que la fecha en que las autoridades le aseguraban que había comenzado a recibir pagos excesivos era el mismo mes en que falleció su madre. Entonces encontró la conexión. Parte de sus beneficios los obtiene por ser el hijo sobreviviente de su padre fallecido, el resto provienen de su propio registro. Pero su madre también recibía ingresos por su esposo fallecido y, al parecer, las autoridades lo acusaban de seguir recibiendo esos fondos.

Al final, las autoridades se dieron cuenta que efectivamente habían cometido un error y que no habían dado más dinero al hombre, por lo que no había recibido ningún pago excesivo y, por lo tanto, no tenía una deuda que saldar. Incluso, dado que cumplió con los pasos y los plazos para aclarar la situación, terminó recibiendo los fondos que le adeudaban por los meses anteriores.

El Seguro Social puede solicitar el reembolso de los pagos. Foto:iStock Compartir

La importancia de informar sobre cambios al Seguro Social en Estados Unidos

Para prevenir que una situación como la anterior se presente, al menos en la mayoría de los casos, cuando una persona experimenta la pérdida de un ser querido que recibía beneficios del Seguro Social, es fundamental informarlo a las autoridades.

Así, si el beneficiario recibía los fondos mediante depósito directo, es necesario comunicarse con el banco o la institución financiera para solicitar que se devuelva el dinero. Si se recibía mediante cheque, entonces hay que devolverlos al Seguro Social lo antes posible.

De esa manera se minimizan las posibilidades de que exista algún tipo de reclamo posterior. Pero no solo eso, también se puede acceder a algunos beneficios, si es que se cumplen con algunos requisitos, por ejemplo: si se es un cónyuge sobreviviente de 60 años o más; si es un cónyuge sobreviviente divorciado en circunstancias específicas; si es un cónyuge de cualquier edad a cargo de un hijo menor de 16 años o con una discapacidad del fallecido; si se es hijo soltero menor de 18 años estudiante a tiempo completo o con discapacidad del fallecido.