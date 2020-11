El segundo brote de covid-19 en el círculo cercano de Donald Trump

El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del gabinete de Donald Trump,

Ben Carson, dio positivo por la covid-19, informó este lunes su portavoz a medios estadounidenses.

Carson asistió a la recepción y posterior rueda de prensa durante la noche electoral del 3 de noviembre a la que la mayoría de asistentes acudió sin máscaras y es vista como origen de un segundo brote de coronavirus en el círculo cercano al presidente Donald Trump.



El primero en confirmarse que estaba infectado con coronavirus fue el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y posteriormente se confirmaron otros positivos entre los asistentes.



Carson dio positivo tras dirigirse al hospital militar Walter Reed para hacerse las pruebas de la covid-19 al experimentar síntomas de la enfermedad. Según un portavoz, el secretario de Vivienda no ha necesitado hopitalización, está de buen humor y "está agradecido por tener acceso a terapias efectivas con las que se ha recuperado rápido".



Carson es miembro del gabinete de Trump desde el comienzo de su mandato y ha seguido de cerca al presidente en los últimos días de campaña previa a las elecciones del 3 de noviembre, en las que el demócrata Joe Biden se proclamó ganador.



Este es el segundo brote en el círculo cercano a la Casa Blanca después de uno que podría haberse extendido en la presentación de la nominada a jueza del Tribunal Supremo Amy Coney Barrett, a finales de octubre y en el que Trump pudo haberse sido contagiado.



El presidente fue ingresado durante un fin de semana al experimentar síntomas de la enfermedad, incluido dificultades respiratorias, aunque se recuperó tras ser tratado con antivirales y anticuerpos.

Mark Meadows, jefe del gabinete de la Casa Blanca. Foto: Olivier Douliery. AF

El caso Meadows

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dio positivo por coronavirus este fin de semana, según informaron medios de comunicación citando a fuentes de su entorno.



La última aparición pública de Meadows fue la noche 3 de noviembre, después del cierre de los centros de votación, donde estuvo junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y sus familiares.



Además, visitó las oficinas de su campaña esa misma tarde y una asesora, Nick

Trainer, también ha dado positivo por la misma enfermedad. De acuerdo con el diario The Washington Post, en ninguno de los dos actos Meadows llevó mascarilla ni guardó la distancia de precaución, y se desconoce si hay más casos en el equipo del republicano.



La Casa Blanca no publicó ningún comunicado oficial tras conocerse la noticia. Meadows es la última persona que contrae la enfermedad del equipo de Trump, quien también dio positivo y llegó a estar hospitalizado en octubre.



El brote de la covid-19 no sólo ha afectado a Trump y a su esposa, Melania Trump, sino a varios ayudantes del presidente.



Una semana antes de las elecciones, Marc Short, el jefe de gabinete del vicepresidente, Mike Pence, dio positivo a la vez que su asesor político Marty Obst y su asistente personal, que viajaba con él y le acompañaba durante buena parte del día, además de otras dos personas de su equipo.



EFE