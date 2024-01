El restaurante de Florida que aparecerá en una película de Brad Pitt

Hollywood se apoderará de New Smyrna Beach, en el condado de Volusia, en Florida, en donde un restaurante será locación de la una nueva película protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski, la cual narra la historia de un corredor de Fórmula 1.

Pappas Drive-In & Family Restaurant permanecerá cerrado del 23 al 29 de enero, cuando los equipos de cine llevarán a cabo parte de la filmación en las instalaciones del restaurante inaugurado en 1970. El fin de semana anterior, la producción también tendrá locaciones en el Daytona International Speedway, durante la prueba Roar Before the Rolex 24, reportó Racer.

La película, que aún no tiene un título, cuenta con el siete veces campeón del mundo de F1 Lewis Hamilton como productor, se estrenará en Apple en 2025 y cuenta también con la participación de Javier Bardem y Damson Idris. “Un tipo que compitió en los años noventa... que tiene un accidente horrible, se desploma y desaparece, y luego compite en otras disciplinas”, adelantó sobre la trama Brad Pitt a Variety, hace unos meses.

“Su amigo, interpretado por Javier Bardem, propietario de un equipo, se pone en contacto con él. Son un equipo que va último, están en el puesto 21-22 de la parrilla, nunca han puntuado. Pero tienen a un joven fenómeno, interpretado por Damson Idris, y me traen a mí como una especie de Ave María. Te diré lo que es increíble: hay cámaras montadas por todo el coche, nunca has visto la velocidad, nunca has visto las fuerzas G como ahora. Es muy, muy emocionante”, dijo el actor.

El lugar servirá de locación para la próxima cinta de Brad Pitt. Foto: Google Maps

Lo que debes saber sobre Pappas Drive-In & Restaurant en New Smyrna Beach



El restaurante elegido por la producción de la cinta de Brand Pitt es un negocio familiar fundado en 1970. Ubicado en el 1103 de N Dixie Fwy, en New Smyrna Beach, este restaurante es famoso por sus hamburguesas, papas fritas y malteadas. En Google Maps cuentan con 1.814 reseñas y acumulan una calificación promedio de 4,4 estrellas.