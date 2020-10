El pulso entre colombianos por calle con el nombre de Uribe en Miami

La denominación de una calle del condado de Miami con el nombre del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ha sido polémica durante las últimas semanas. Esta iniciativa se aprobó entre acuerdos y desacuerdos de los colombianos, quienes se pronunciaron y actuaron para defender sus respectivas posiciones.



"Los comisionados de Miami-Dade aceptaron nombrar parte de la Avenida 117 del Suroeste 'Álvaro Uribe Way' (...) en tributo al expresidente colombiano, pero dijeron que el nombre podría desaparecer si termina condenado en su país", escribió el periódico el Nuevo Herald el 6 de octubre.



El comisionado Javier Souto, patrocinador de la legislación que buscan los colombo-estadounidenses partidarios de Uribe en el área de Miami, aseguró que, "si hay algún problema", el nombre de Uribe no seguirá figurando en esa calle. "si no eres un buen ciudadano, no creo que puedas ser tan amado por tu país y por tu gente fuera de Colombia” argumentó Souto, según afirmó el medio.



Beto Coral, un colombiano residente en Miami, dijo que el hecho representaba "una afrenta a las miles de víctimas de este hombre (Uribe)”, que para ese entonces continuaba en detención domiciliaria.



De acuerdo al Nuevo Herald, un grupo llamado “Colombianos Honestos” inició una petición en línea contra el nombramiento de la calle después de conocer la noticia de que la comisión votaría sobre este tema.

Pancartas que dan cuenta de las investigaciones en contra del expresidente fueron puestas a un costado de la llamada calle 'Álvaro Uribe Way'. Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de @betocoralg

"El grupo calificó la propuesta de la comisión como una forma de “cultivar” el voto de los ciudadanos colombo-estadounidenses por el presidente Donald Trump y el candidato a la alcaldía Esteban Bovo en las elecciones de noviembre", especifica el medio de comunicación.



Tiempo antes, el 29 de agosto, el grupo de Colombianos Progresistas de Miami se manifestó en contra de la petición.



"Nos da vergüenza, es un escándalo que en el condado de Miami-Dade se atrevan a darle un honor" a Uribe, dijo a Efe en ese momento Carlos Naranjo, uno de los fundadores de Colombian Progressives Miami durante una manifestación frente a la sede del Gobierno local, en el centro de Miami.



Frente a bolsas negras de basura que semejaban cadáveres en esa protesta, los activistas mostraron pancartas en las que se denunciaban el asesinato de 282 líderes sociales y las 33 masacres durante el actual Gobierno de Iván Duque.



Naranjo denunció que Uribe tiene "más de 280 investigaciones en la Corte Suprema" en la Comisión de Investigaciones. "Si pasa, va a quedar manchada la historia y el carácter del condado" y le seguirá una "Fujimori Way" y "Pinochet Way", manifestó Naranjo.



Del lado de los que apoyaron la iniciativa está Juan David Vélez, representante de los colombianos en el exterior y miembro del partido Centro Democrático, quien agradeció por medio de una publicación en Twitter al condado por el "reconocimiento al Gran Colombiano".

Gracias al condado de Miami-Dade por el reconocimiento al Gran Colombiano @AlvaroUribeVel



Aprobado en votación en la comisión del condado Miami-Dade para nombrar la avenida 117 Álvaro Uribe Way.#AlvaroUribeWay — Juan David Vélez (@JuanDaVelez) October 6, 2020

Pero la polémica no terminó ahí. El Diario Las Américas informó este sábado sobre la caravana de vehículos que se desarolló en Miami-Dade como reconocimiento a la denominación de la calle.



"Desde vehículos en los que se escuchaba música vallenata, típica del Caribe colombiano, se ondeaban banderas y pancartas alusivas a ese país y al expresidente Uribe. Algunos participantes gritaban: 'Viva Uribe, viva Colombia'", cuenta el diario.



Según el medio, el organizador del evento y líder colombiano en el sur de la Florida, Fabio Andrade, declaró que "esta actividad es un reconocimiento para los comisionados que ayudaron a que la 'Alvaro Uribe Way' hoy sea una realidad, que son principalmente Esteban Bovo y Javier D. Souto" y que el "reconocimiento no solo es para Álvaro Uribe, sino para toda la comunidad cubana y colombiana que siempre han estado hermanadas".



Andrade publicó en su cuenta de Twitter este domingo un video donde se observa a un grupo de personas ondeando las banderas de Colombia y de Estados Unidos.

Por otro lado, el Diario Las Américas informó que el candidato a la alcaldía de Miami-Dade Esteban Bovo dijo que el nombramiento "salió del corazón porque el mejor aliado que tiene Estados Unidos es Colombia". De hecho, Bovo fue invitado a la caravana de este fin de semana debido a su voto favorable para el nombramiento del lugar.



