El pueblo que está a pocas horas de Florida y fue nombrado de los más bellos del mundo

Banff, Canadá compartió el título de uno de los pueblos pequeños más bellos con otros sitios en distintas partes del mundo como Esperanza, Australia o Alberobello, Italia. La diferencia es que no necesita cruzar el continente para poder visitar Banff, ya que desde Miami, Florida puede volar al aeropuerto internacional de Calgary, Canadá y desde ese punto tomar un autobús que lo llevará hasta el Parque Nacional Banff. El viaje aproximadamente le llevará 10 horas.

El pueblo pequeño de Banff está en el corazón del Parque Nacional, y se incorporó como municipio en 1990, hecho con el que consiguió ser el primero de Canadá dentro de un parque nacional.

Este encantador lugar abarca 6.641 kilómetros cuadrados de valles, montañas, glaciares, bosques, praderas y ríos.

Banff Canadá cuenta con más de 1.600 kilómetros de senderos, por lo que es un sitio ideal para dar largas caminatas y apreciar la puesta de sol en un paseo junto al río.

Si prefiere los deportes, entonces debe saber que aquí cuentan con opciones para practicar softbol, fútbol, rugby, tenis, baloncesto, frisbee, volar cometas y andar en patineta.

Por si fuera poco, durante la temporada invernal se ‘convierte’ en una pista para esquiar como pocas, también puede recorrer las montañas de este pueblo pequeño en moto para nieve o bien, combatir el frío en sus cristalinas aguas termales.

como el Sitio Histórico Nacional Cave and Basin y el Sitio Histórico Nacional del Museo Banff Park de Canadá. En años anteriores, Banff Canadá se ha hecho acredor a otros títulos como Best of the World de National Geographic Traveler y Traveler's Choice de AFAR.