El pueblo de Estados Unidos que rechazó convertirse en santuario para indocumentados

Ante la crisis migratoria que está viviendo Estados Unidos, algunas ciudades han decidido aceptar a los indocumentados, brindándoles seguridad, lugares de alojamiento y asesoría para poder regularizar su estatus migratorio. Sin embargo, casos como Nueva York han llamado la atención debido a que su alcalde afirma que no es posible mantener la situación, razón por la cual otros lugares se ha negado a convertirse en santuarios, tal como un pueblo en Colorado.

Monument, es una pequeña ciudad en Colorado que de manera unánime votó para declararse como ciudad no santuario con la intención de evitar que los indocumentados que llegan a la capital, Denver, puedan después trasladarse a este lugar.

Sobre la postura, Mitch LaKind, alcalde de Monument, afirmó que no se trata de una decisión tomada con base en la discriminación o por ser antiinmigrantes, sino porque el lugar no cuenta con el presupuesto ni el espacio para apoyar a los indocumentados. "No hay dinero reservado para el tipo de problemas que está experimentando Denver. Estamos cumpliendo con la obligación fiduciaria que tenemos hacia nuestros residentes", dijo al medio NewsNation.

Continuó diciendo que la intención de la decisión simplemente es defender el estado de derecho y garantizar la seguridad de los residentes en la ciudad, asegurándose que el dinero de los contribuyentes se gaste de manera efectiva.

Días antes, el alcalde declaró a Fox News que la situación migratoria en Estados Unidos ha llegado a tal punto que la administración Biden debería considerar cerrar la frontera y realizar esfuerzos mayores de deportación para evitar que un mayor número de indocumentados llegue al país.

Facebook Twitter Linkedin

La Patrulla Fronteriza continúa monitoreando la llegada de inmigrantes. Foto: Instagram @borderpatrol

Por Denver, este pueblo de Colorado no quiere recibir indocumentados

Monument tiene como ejemplo a Denver, también en Colorado, para tomar la decisión de que no planea aceptar a los indocumentados debido a que este mes la alcaldía aseguró que se estaba llegando a un punto crítico.

De acuerdo con información de NewsNation, el alcalde de Denver, Mike Johnston, ha tenido que reasignar millones de dólares del presupuesto para hacer frente a la crisis migratoria que está viviendo la ciudad. Y es que cabe recordar que las familias inmigrantes pueden permanecer en los refugios de Denver durante cuarenta y dos días, tiempo tras el cual tienen que buscar alojamiento en otras ciudades. Muchos se quedan en las más cercanas, y Monument es precisamente una de ellas.

Con base en lo anterior, y para evitar que los indocumentados lleguen a la zona, se está advirtiendo que los oficiales de policía de Monumen trabajarán para detener a los inmigrantes y trasladarlos a otros lugares.