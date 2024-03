El pueblo de EE. UU. que tiene una ley antimigrantes, pero está lleno de indocumentados

Fremont, un pequeño pueblo de Nebraska que se encuentra en una situación muy particular. A pesar de que buena parte de su población está formada por indocumentados y que necesita a los migrantes para trabajos que los estadounidenses no quieren tomar, tiene una legislación que exige residir legalmente en el país para rentar una casa. En medio de la agenda de Estados Unidos que tiene a la crisis migratoria como uno de los ejes centrales , se destacó el caso deque se encuentra en una situación muy particular.y que necesita a los migrantes para trabajos que los estadounidenses no quieren tomar,para rentar una casa.

la historia de Fremont, Nebraska es un ejemplo de la discusión entre distintos sectores de la población sobre la posición que se debe tomar con los indocumentados. A partir del ingreso de un alto flujo de inmigrantes ilegales y las problemáticas que esto trae, muchos reclaman por una respuesta por parte de las autoridades. Más allá de que se trata de un tema común en todo el país, lo cierto es que algunas ciudades y estados se ven más afectados que otros por esta situación. En este caso,sobre la posición que se debe tomar con los indocumentados.

Según consignó NBC News, Fremont es una localidad con unos 27.000 habitantes que funciona principalmente gracias al procesamiento de alimentos. En el territorio, existen tres plantas procesadoras de carne que son las que sostienen la economía del lugar. En este panorama, muchos jóvenes toman año a año la decisión de mudarse a otras regiones de Estados Unidos para obtener trabajos más atractivos. Por ese motivo, los migrantes, que en gran medida llegan desde Centroamérica al pueblo, son necesarios para ocupar estos puestos.

Sin embargo, y a pesar de que actualmente ya representan el 16 por ciento de la población, los inmigrantes latinos se chocan con una traba importante a la hora de conseguir vivienda. Por una normativa municipal que fue aprobada en 2010, los migrantes deben firmar una declaración que diga que residen legalmente en EE. UU. para poder rentar una vivienda.

Fremont, Nebraska emplea gran cantidad de inmigrantes en el sector de la carne.

A pesar de algunos obstáculos, Fremont, Nebraska es accesible para migrantes en Estados Unidos

Con una inmigración que proviene mayormente de Guatemala y que emplea a casi todos ellos en el rubro de la carne, el pueblo no presenta mayores complicaciones para que indocumentados se instalen. A pesar de la normativa, no existe un seguimiento sobre la veracidad de esa declaración. Según reportó el citado medio, desde autoridades de la ciudad manifestaron que no conocen de casos en los que se haya requerido alguna acción tras la presentación de la declaración. Esto indica que no se aplica un método de confirmación para conocer si lo firmado es real o no.