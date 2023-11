El programa que ayuda a los inmigrantes de Estados Unidos que no dominan el inglés

La organización civil The Storehouse ofrece una opción gratuita para que los inmigrantes de la zona metropolitana de Dallas, Texas, aprendan el idioma inglés a través de su programa The Academy Education Program. Este curso forma parte de su visión quinquenal para aumentar su impacto en la comunidad, y se centra en proporcionar a los inmigrantes oportunidades para desarrollar habilidades lingüísticas, laborales y de vida.

El Academy Education Program es un programa piloto que ofrece clases de inglés y capacitación en habilidades para la vida. Los cursos se llevan a cabo dos veces por semana, abordando las habilidades fundamentales del idioma y aspectos culturales estadounidenses. La capacitación en habilidades para la vida se imparte semanalmente, cubriendo temas como búsqueda de empleo, preparación para la ciudadanía y alfabetización financiera.

Lo más destacado de este programa es que es gratuito para los estudiantes, quienes deben completar una solicitud y pasar por una entrevista para ser aceptados. Según un estudio realizado por The Storehouse, los resultados son prometedores. El 80 por ciento de los estudiantes mejoró su dominio del inglés, el 60 por ciento encontró empleo o mejoró su situación laboral, y el 90 por ciento recomendaría el programa a otros inmigrantes.

Inscripción en The Academy: un proceso sencillo

Para unirse al programa The Academy, los interesados pueden visitar el sitio web de The Storehouse y completar una solicitud en línea. Una vez completada, un representante de la organización se pondrá en contacto para programar una entrevista, que puede llevarse a cabo en persona o por teléfono. La aceptación en el programa se comunica a través de una carta que detalla el nivel de inglés del estudiante y el horario de las clases.

En un esfuerzo por mejorar la vida de los inmigrantes en la comunidad, The Storehouse ha demostrado que el acceso a la educación y las habilidades es clave para la transformación a largo plazo. The Academy Education Program es un faro de esperanza y oportunidad en medio de los desafíos que enfrentan los inmigrantes en los Estados Unidos. Para obtener más información, los interesados pueden visitar el sitio web de The Storehouse o llamar al 214-423-1600.

La organización sin fines de lucro The Storehouse ha estado marcando la diferencia en la vida de los inmigrantes en el área metropolitana de Dallas, desde su fundación en 2009. Con un enfoque en alimentar, vestir y cuidar a la comunidad, la institución ha evolucionado para abordar las necesidades críticas de las familias, especialmente aquellas que luchan contra la inseguridad alimentaria y la pobreza generacional.

Desde sus modestos inicios en 2009, The Storehouse ha crecido exponencialmente para convertirse en un recurso vital para más de 5.300 familias cada mes. La Seven Loaves Food Pantry, en colaboración con el North Texas Food Bank, se ha destacado como un pilar fundamental en la lucha contra la inseguridad alimentaria, siendo galardonada con el premio "Partner Agency of the Year - Excellence in Impact Award" en 2018.

En 2010, la organización amplió sus servicios para abordar las necesidades de vestimenta, estableciendo el armario Joseph's Coat. Este armario, completamente liderado por voluntarios, distribuye mensualmente alrededor de 8.000 prendas sin costo alguno, ofreciendo una experiencia de compras positiva a los vecinos y familias que visitan.

Además, el programa Project Hope, iniciado en 2010, brinda apoyo a mujeres en crisis, abordando problemas relacionados con violencia doméstica y pobreza generacional. Este programa evolucionó aún más después de la pandemia de Covid-19 para ofrecer un manejo de casos y referencias a recursos locales a aquellos que necesitan más que alimentos y ropa.