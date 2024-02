El problema de salud que afecta a millones en Estados Unidos (y muchos no lo saben)

En el ámbito de la salud de Estados Unidos, hay una problemática que afecta a millones de personas y que se transmite de manera genética, por lo que no hay manera de prevenirla. La lipoproteína(a), abreviada como Lp(a), es un tipo de colesterol que da lugar a una serie de problemas de salud y a un elevado riesgo. Dado que todavía no existe un fármaco que lo trate directamente, muchos médicos eligen no incluirlo en los estudios de rutina. Por ese motivo, millones podrían tenerlo y no estar enterados.

Dentro de las investigaciones y chequeos de rutina que se realizan millones de estadounidenses al año, una de las cuestiones más comunes a tener en cuenta es el nivel de colesterol. Dado que hay múltiples formas de mantener esos índices en rangos saludables, los especialistas médicos ordenan pruebas para definir si hay que realizar algún cambio en la rutina o alimentación u otra cuestión más drástica en la vida del paciente. Sin embargo, con esta lipoproteína ocurre algo particular.

De acuerdo con una investigación que realizó la periodista Erika Edwards para NBC News, la Lp(a) es un tipo de colesterol perjudicial para la salud, que además de placa en las arterias genera también coágulos sanguíneos. Dado que se transmite genéticamente y que no tiene que ver con la vida que lleve la persona, muchos creen estar a salvo o no tienen idea de que pueden tener altos niveles de esta lipoproteína.

La Lp(a) en Estados Unidos desató un debate en la comunidad médica

Según cifras relevadas por el citado medio, hasta 64'000.000 de personas en Estados Unidos podrían estar afectadas por niveles altos de Lp(a). Sin embargo, a lo ya mencionado se suma el hecho de que todavía no hay un medicamento aprobado para tratar específicamente esta problemática. Al no poder brindar un tratamiento, muchos médicos eligen no realizar el estudio sobre este tipo de colesterol.

Esta lipoproteína forma parte de un tipo de colesterol que podría generar problemas de salud Foto: iStock

Mientras fármacos experimentales avanzan en su proceso de pruebas de seguridad y eficacia, los médicos se debaten entre hacer los estudios o no. Entre quienes están a favor de medir los niveles de lipoproteína a, se indica que siempre es mejor conocer el dato y que se pueden tomar medidas para disminuir el riesgo de sufrir problemas cardíacos. Además, sostienen que es un examen que se realiza una sola vez, ya que estos indicadores no varían.

En ese sentido, profesionales de la salud recomiendan a todos los estadounidenses solicitar a su médico que en sus exámenes regulares les indique medir los niveles de Lp(a) para conocer si hay algún tipo de riesgo.