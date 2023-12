El problema de dos ciudades fronterizas de EE. UU. por una decisión migratoria

Luego de que dos ciudades fronterizas de Estados Unidos cerraron su entrada desde México para reasignar personal a contener la inmigración ilegal de la zona, ambas zonas sufren consecuencias económicas. Dado el menor tráfico de personas por las localidades, los habitantes de Eagle Pass, en Texas, y Lukeville, en Arizona, tienen sus comercios vacíos y esperan que la decisión se revierta rápidamente.

A comienzos de esta semana, se conoció que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) tomó la decisión de cerrar ambos puentes que conectan la frontera entre EE. UU. y México. Como parte de una serie de medidas para contener la inmigración ilegal y destinar personal y recursos a evitar esta situación, los pasos internacionales quedaron clausurados.

Las consecuencias que sufren las ciudades fronterizas de Estados Unidos por el cierre

En una recorrida que hizo Telemundo por la zona, se puede observar el golpe que significó para la economía de ambas localidades. En el caso de Eagle Pass, ubicada en el estado que está bajo la gobernación de Greg Abbott, los comercios están vacíos y muchas familias que dependen de eso ven fuertemente afectada su fuente de ingresos. A pesar de que solo se clausuró el lado del puente que ingresa a Estados Unidos y no el sentido contrario, el afluente de personas se vio prácticamente paralizado.

Lo propio ocurre en Lukeville, donde distintos comerciantes dieron su testimonio y remarcaron la importancia de la cantidad de personas que circulan normalmente por la ciudad fronteriza y el cambio negativo en las ventas que representa la decisión de las autoridades.

Los pasos de Eagle Pass y Lukeville están cerrados indefinidamente Foto: Google Maps

Mientras los habitantes de Eagle Pass y Lukeville esperan que el paso fronterizo se reabra rápidamente y que la decisión no se estire en el tiempo, lo cierto es que la CBP no indicó un tiempo estimado para esta medida. Hasta el momento, el cierre de los puentes no tiene fecha de finalización.