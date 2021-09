La última humillación de Europa y sus causas profundas

Una ‘lección brutal de geopolítica’: así describió el periódico berlinés Der Tagesspiegel el anuncio de Aukus, la nueva alianza de seguridad entre Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos. El acuerdo es más que un importante golpe financiero para Francia (cuyo contrato con Australia para la provisión de doce submarinos, por 50 000 millones de dólares australianos, 36 000 millones de dólares estadounidenses, se anuló sin contemplaciones). Puede que el hecho más importante sea que el presidente estadounidense Joe Biden optó por anunciar la creación de Aukus en una forma que sólo es posible interpretar como una humillación deliberada para Francia y, por asociación, para el resto de la Unión Europea.

No fue la primera lección brutal que le dio Estados Unidos a la UE estos últimos tiempos. Cuando Donald Trump repudió el acuerdo alcanzado en forma conjunta por el expresidente Barack Obama y la UE para el final del programa nuclear iraní, uno de sus motivos fue poner en su lugar a Alemania. Horas después de que la canciller alemana Angela Merkel declaró que las corporaciones de la UE iban a ignorar las sanciones de Trump y seguirían comerciando con Irán, las corporaciones alemanas hicieron un anuncio propio: como no querían que las expulsaran del mercado estadounidense, y perderse las rebajas de impuestos corporativos de Trump, decidieron no comerciar más con Irán.



Ambos incidentes sirvieron al propósito de preservar la hegemonía financiera y geoestratégica de Estados Unidos en Occidente. Los dos enfurecieron a la dirigencia europea lo suficiente como para pensar en represalias. La amenaza de Trump de sancionar a corporaciones europeas que siguieran haciendo negocios con Irán generó un debate en la UE sobre la conveniencia de responder con sanciones a empresas estadounidenses. Y la semana pasada, ante el anuncio de Aukus por parte de Biden, el presidente francés Emmanuel Macron respondió con una medida otrora reservada a ser usada como último recurso inmediatamente antes de una declaración de guerra: llamó a consultas a los embajadores de Francia en Washington y Canberra.



Lo previsible es que apaciguada la ira y extinguidas las amenazas, la dirigencia europea encare fríamente las causas de su debilidad respecto de Estados Unidos. Pero es una farsa que no debe engañar a nadie.



Cuando las empresas europeas se amoldaron a las sanciones de Trump contra Irán, los funcionarios de la UE concluyeron con razón que mientras Estados Unidos controle el sistema de pagos, Europa estará a su merced en cualquier confrontación donde haya dinero de por medio. Así que decidieron que Europa necesita un sistema de pagos que el gobierno estadounidense no pueda bloquear. Del mismo modo, después del fiasco causado por Aukus, se volvió evidente la necesidad de contar con un ejército europeo cohesionado.

La respuesta es ‘más Europa’

Para evitar

la clase de humillación

a la que Trump sometió a Merkel, Europa necesita eurobonos.

Para evitar humillaciones como la que

Biden le propinó

a Macron, Europa necesita un

ejército común. FACEBOOK

TWITTER

Pero en ambos casos, la creación de las instituciones europeas necesarias para desafiar la hegemonía estadounidense obligaría a la dirigencia de Europa a tomar una decisión que es reacia a contemplar.



Tomemos por caso la ambición de crear un sistema de pagos dominado por el euro que permita a empresas y estados comerciar sin depender del sistema financiero dominado por Estados Unidos. Para que funcione, se necesita liquidez, lo cual implica que el sistema tiene que ser capaz de atraer dinero de otras partes: Japón, China, la India y sin duda Estados Unidos. Eso a su vez demanda que los inversores fuera de Europa con grandes tenencias de euros tengan un activo seguro denominado en esa moneda donde invertirlas por el tiempo (tan breve o tan largo) que quieran. En el mundo financiero denominado en dólares y dominado por Estados Unidos, ese activo no sólo existe, sino que crece día a día, en proporción al volumen ingente de deuda que emite el gobierno de los Estados Unidos. Pero en la UE, no hay un equivalente a los títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Los bonos alemanes podrán ser todo lo seguros que se quiera, pero no hay cantidad suficiente de ellos para sostener un sistema denominado en euros que pueda competir con el sistema internacional de pagos dominado por el dólar.



Los funcionarios de la UE saben que la creación de un equivalente europeo de los bonos estadounidenses (el tan discutido pero nunca concretado eurobono) no es un proyecto fácil: llegar al volumen necesario de eurobonos implicaría emitir grandes cantidades de deuda paneuropea. Eso exige a su vez un ministerio de hacienda común, algo que sólo es posible legitimar abandonando la arquitectura intergubernamental de la UE para adoptar la peor pesadilla de las élites europeas: una federación democrática.



Lo mismo puede decirse de la integración militar. Incluso el modesto proyecto de conformar una fuerza europea de despliegue rápido con cinco mil efectivos nunca pasará de ser un gesto simbólico. ¿Quién enviará a esos hombres y mujeres a derramar su sangre en alguna guerra lejana? ¿El presidente francés? ¿La canciller alemana? ¿La presidenta de la Comisión Europea?



Sin un parlamento soberano para dar respaldo a un gobierno federal que tome esas decisiones, jamás podrá haber un ejército europeo digno de tal nombre.



La dirigencia europea se lo tiene bien merecido. Cuando cualquier presidente estadounidense les da una bofetada y les recuerda quién manda, no les queda otra opción que poner la otra mejilla, porque son ellos los que eligieron mantener sus privilegios actuales a costa de la independencia europea. Cada bofetada los enfurece lo bastante para lanzar amenazas y retirar embajadores. Pero después chocan contra su propia negativa a hacer lo que hace falta para liberar a Europa de la hegemonía estadounidense.



Para evitar la clase de humillación a la que Trump sometió a Merkel, Europa necesita eurobonos. Para evitar humillaciones como la que Biden propinó a Macron, necesita un ejército común. Pero para que haya eurobonos y un ejército común es necesario que las clases gobernantes nacionales de Europa (en particular las de los países acreedores) renuncien a su poder exorbitante y adopten, en cambio, la idea radical de un gobierno federal transnacional surgido de elecciones transnacionales.



(*) Yanis Varoufakis - © Project Syndicate - Atenas. Ex ministro de finanzas de Grecia. Profesor de Economía en la Universidad de Atenas

4 de junio de 1944 El desembarco de las Fuerzas Aliadas en Normandía fue el operativo militar que terminó con el dominio alemán en el noroeste de Francia. Comienza el fin de la II Guerra Mundial. Foto: Archivo

Las cargas históricas que se interponen para restaurar una maltrecha relación

Dos días antes de los desembarcos en Normandía de junio de 1944, Charles de Gaulle exigió el derecho a gobernar Francia tras ser liberada por los aliados. Franklin D. Roosevelt, que detestaba al General, no tenía intención alguna de aceptar su demanda. Winston Churchill, que más bien admiraba las fantasías de grandeza del francés, se alineó con el Presidente estadounidense, diciéndole al líder de la Francia Libre que, si tenía que optar entre de Gaulle y Roosevelt, siempre escogería a Roosevelt.



(Lea además: ¿Quién es Angela Merkel y cuál es su legado en Alemania?)



Esa actitud era completamente comprensible. Europa estaba ocupada por la Alemania nazi. La Francia Libre era en gran medida una fuerza simbólica y Gran Bretaña era una de las tres principales potencias aliadas. Sin embargo, más adelante la opción de los británicos de ponerse del lado de Estados Unidos en todas las circunstancias (con una o dos excepciones, como la crisis del Canal de Suez en 1956 y la guerra de los Balcanes en la década de 1990) les terminó por costar caro.



Lleno de orgullo por la victoria bélica, el gobierno británico rechazó cada oportunidad para influir en las instituciones europeas en la década de 1950, y cuando el Primer Ministro Harold Macmillan llegó a la conclusión a principios de los años 60 de que Gran Bretaña solo podría seguir siendo un país serio si formaba parte de la Comunidad Económica Europea, de Gaulle se le interpuso, vetando el ingreso de los británicos en 1963 y 1967.



De Gaulle no había olvidado las palabras de Churchill de 1944. Veía a Gran Bretaña como un Caballo de Troya de la dominación estadounidense en Europa. En su opinión, Francia era el líder europeo natural. Y, puesto que Alemania no tenía deseos de liderar y los demás europeos ya habían tenido suficiente del poderío germano, su visión tuvo una amplia aceptación.



Gran Bretaña finalmente se unió a la CEE en 1973, pero incluso así los primeros ministros británicos, excepto Edward Heath en los años 70, se aferraron a la llamada ‘relación especial’ con Estados Unidos, que consistía principalmente en compartir secretos nucleares, inteligencia y cooperación militar. Gran Bretaña esperaba que esta relación especial le permitiera seguir siendo una formidable potencia global, incluso mucho después de perder su imperio.



Hoy, una vez más, Gran Bretaña ha optado por alinearse con Estados Unidos en un nuevo pacto de defensa con Australia para contrarrestar a China, con el poco atractivo nombre de Aukus. Para ello, se interrumpió un acuerdo de larga data con Francia para suministrar submarinos diésel a Australia, en favor de submarinos nucleares angloestadounidenses. Comprensiblemente, Francia está furiosa. Los tres países del Aukus ni siquiera se molestaron en notificar a los franceses del inminente trato. Francia retiró a sus embajadores de Canberra y Washington, pero no de Londres. No consideró que Gran Bretaña fuera lo suficientemente importante.



Puede que Australia haya tenido buenas razones para decidir que los submarinos estadounidenses serían más adecuados como defensa contra China. También se podría aducir que tiene sentido fortalecer las alianzas estadounidenses en la región indo-pacífica, no solo con Australia, sino también con Japón e India. Está menos claro qué intereses tiene Gran Bretaña en la región, aparte de inflar una autoimagen de ‘Gran Bretaña global’ tras el Brexit. Con 1,5 millones de ciudadanos, 8.000 soldados y territorios insulares en los océanos índico y pacífico, Francia tiene mucho más en juego que los británicos.

Un paso audaz y un error

Pero hay otros factores en el Aukus a considerar, más allá de los contratos de submarinos. El Presidente estadounidense Joe Biden ha decidido enfrentar el poder en expansión de China en el sudeste asiático con una demostración de fuerza militar. Pero al socavar a Francia, Estados Unidos, con la connivencia de Gran Bretaña, ha ampliado una grieta histórica entre los aliados europeos. Es como si se comprobara la sospecha de De Gaulle de les Anglo-Saxons en 1944.



Por eso, los líderes franceses han llamado a “una mayor autonomía estratégica” de la Unión Europea. Europa debe fortalecer sus propias fuerzas militares e irse desligando de la dependencia de Estados Unidos.



El Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell, anunció que Europa también ayudará a limitar el poderío chino. El bloque buscaría un acuerdo comercial con Taiwán, sin romper su comercio con China. Pero incluso el periódico Le Monde, proeuropeo y progresista, señaló que esta idea “tiene pocas agallas”.



(Le puede interesar: Algunos datos curiosos del político británico Winston Churchill)



La realidad es que en tanto la UE carezca de una política exterior en común y suficientes fuerzas armadas propias, la autonomía estratégica seguirá siendo no más que palabras. Solo con la plena cooperación de Gran Bretaña y una participación militar alemana mucho mayor, Europa podría algún día tener alguna chance de autonomía. Pero la combinación de la carga histórica de Alemania y la obsesión británica por su relación especial se interpone en ese camino.



Como resultado, el destino de la región indo-pacífica y quizás de muchos otros lugares seguirá en las manos de gobernantes chinos cada vez más agresivos y autoritarios y de quien sea que ocupe la Casa Blanca. En cualquier caso, ni Gran Bretaña ni Australia, ni mucho menos Francia y la Unión Europea, tendrán mucho que decir al respecto.



​(**) Análisis de Ian Buruma, escritor y analista holandés. Fue editor de The New York Review of Books. Especialista en Asia. © Project Syndicate.

