Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, reveló el miércoles que el Pentágono investiga más de 650 posibles casos de avistamientos de ovnis.



(Además: Alerta por supuesto avistamiento de OVNI en Uruguay)



Durante una comparecencia ante un subcomité del Comité de Servicios Armados del Senado, el funcionario señaló que la cantidad de casos aumentó, pues a principios de este año se hizo referencia a 366 informes.

“De los más de 650 casos, hemos priorizado aproximadamente la mitad de ellos por tener un valor anómalo e interesante, y ahora tenemos que revisarlos y decir ‘¿De cuántos de ellos tengo datos reales?’”, dijo Kirkpatrick, según CNN.



Los avistamientos se concentran frente a la costa este y la costa oeste de Estados Unidos, en el Medio Oriente y en el área del Mar de China Meridional, dijo Kirkpatrick.



(También: Biden dice que 'derribará' cualquier objeto que amenace la seguridad de EE. UU.)

Kirkpatrick reprodujo dos videos de casos que fueron desclasificados, uno de ellos fue resuelto y el otro permanece sin resolver.



El primer video muestra una pequeña esfera que vuela a través de la pantalla de la cámara de un dron MQ-9 en el Medio Oriente en el 2022. La cámara del dron siguió al objeto mientras se movía por el cielo, entrando y saliendo de la pantalla.



(Lea: Gobierno de Estados Unidos investiga más de 500 avistamientos de ovnis)

Facebook Twitter Linkedin

En Antioquiase registró un avistamiento de un Objeto Volador No Identificado. Foto: Video: Valentina Rueda

En nuestras investigaciones no se ha encontrado evidencia creíble de vida extraterrestre FACEBOOK

TWITTER

Kirkpatrick dijo que este caso no se resolvió porque no había otra evidencia más allá del video.



“Va a ser prácticamente imposible identificarlo por completo, solo con base en ese video”, manifestó. Agregó que la esperanza era que a medida que se reunieran más datos sobre estos episodios, podrían surgir patrones para ayudar a explicar los casos no resueltos.



En el segundo video, que fue captado en el sur de Asia a principios de este año, un objeto voló al lado de drones MQ-9. En la grabación ese objeto parecía tener un rastro de propulsión detrás de él. Según Kirkpatrick, inicialmente se creía que era “verdaderamente anómalo”.



(Le recomendamos: Video: el supuesto ovni que grabaron desde una avioneta volando en Antioquia)



Pero después de que separaron el video cuadro por cuadro, su oficina determinó que era una sombra del calor emitido por los motores de un avión de pasajeros que pasaba en esos momentos por el área.



“Esto está en el infrarrojo, esta es la firma de calor de los motores en un avión de cercanías que volaba cerca de donde estaban esos dos MQ9″, indicó.

¿Hay evidencias de vida extraterrestre?

La audiencia a la que asistió Kirkpatrick, presidida por la senadora demócrata de Nueva York Kirsten Gillibrand, es la más reciente que el Congreso ha realizado sobre fenómenos aéreos no identificados. En los últimos años los legisladores presionan al Pentágono para que resuelva e informe de los avistamientos inexplicables.



El miércoles también se le preguntó a Kirkpatrick si el Pentágono tiene evidencia de vida extraterrestre. “En nuestras investigaciones no se ha encontrado evidencia creíble de vida extraterrestre, o actividad fuera de nuestro planeta u objetos que desafíen las leyes de la física”, respondió.



(Más noticias: Moldavia y Rumania detectaron un nuevo objeto volador no identificado)



“La mayoría de los objetos no identificados de los que se ha informado a AARO muestran las características vulgares de globos, sistemas aéreos (no tripulados), basura, fenómenos naturales u otras cosas perfectamente explicables”, agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades ya se encuentran realizando investigaciones. Foto: Captura de pantalla Twitter

Además, mostró preocupación de que esta tecnologías más que de otro mundo pudiese provenir de adversarios de Estados Unidos. “Rusia y China, en particular China, está a la par o adelante de nosotros en algunas áreas”, dijo.



La información recopilada por el Pentágono durante las tres últimas décadas ofrece una imagen muy clara del ovni promedio: suele volar entre los 6 y los 7.600 metros, es decir ligeramente por debajo de los aviones comerciales y el 52% de los avistamientos son esferas generalmente de color blanco o plateado que miden entre 1 y 4 metros, explicó Telemundo.



Por su parte, el diario español El País precisó que la oficina de Kirkpatrick tiene misión primordial ayudar al Pentágono y a los servicios de inteligencia de Estados Unidos a identificar tecnologías que puedan estar empleando otros países. Un ejemplo de ellos es el globo chino que sobrevoló cielo estadounidense a comienzos de este año.

EL COMERCIO (PERÚ) / GDA





* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL TIEMPO, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.