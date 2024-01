El museo de California donde puede adentrarse a un mundo de 'gigantes'

La oferta cultural de California es muy amplia, pero una experiencia que ha llamado mucho la atención en redes sociales es la que ofrece este museo de California en la que podrá sentirse como en un mundo de gigantes.

Se trata de The Broad, un museo de arte contemporáneo en Grand Avenue en el centro de Los Ángeles, que resulta una parada obligada para los amantes de la cultura y el arte. No importa si es extranjero o local, aquí siempre hallará algo interesante que observar, como esta experiencia en donde se sentirá como en un mundo de gigantes.

La mesa gigante en The Broad



Una de las obras principales es de Robert Therrien, artista residente de Los Ángeles, y se titula Under the Table. La impresionante escala de la obra, de 18 pies de altura (5,48 metros), eclipsa incluso a los visitantes más altos.

Under the Table evoca una experiencia tipo “Alicia en el país de las maravillas” así como sensaciones y recuerdos de la infancia. Esta mesa de tamaño gigante no funciona como otras, y ese es el punto.



El artista, Robert Therrien se dio a la tarea de alterar intencionalmente las expectativas del espectador; por lo que logra que su trabajo ofrezca una perspectiva diferente, una experiencia introspectiva y lúdica.

La historia de la mesa gigante de Robert Therrien



De acuerdo con el Museo de arte de Milwaukee, un día Therrien se puso debajo de la mesa del comedor y tomó fotografías en blanco y negro con una cámara Polaroid, esta experiencia y las imágenes resultantes inspiraron la famosa mesa que ha recorrido distintos museos en el país.

¿Dónde se puede ver la mesa gigante de Robert Therrien?



Esta y otras esculturas del artista están disponibles como parte de las exhibiciones actuales del museo The Broad, si está interesado en verla, puede adquirir sus entradas generales de manera gratuitas a través del sitio web thebroad.org.

Una experiencia para personas de cualquier edad Foto: Instagram @Thebroad

Robert Therrien ha estado a la vanguardia de la escultura monumental durante más de dos décadas. Su fascinación por observar objetos, sus líneas y formas, así como su capacidad para aprovechar un sentido diferente y plasmarlo en su obra es lo que distingue su trabajo.