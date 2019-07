El misterio del apagón en Nueva York del sábado sigue sin resolverse

El apagón que el sábado sumió en la oscuridad el corazón de Nueva York durante cinco horas dejó varias preguntas sin respuesta, al alcalde Bill de Blasio en jaque y dudas sobre la infraestructura de la mayor ciudad de Estados Unidos.



La compañía eléctrica Con Edison pidió disculpas, pero aún no sabe qué causó exactamente el apagón en el lado oeste de Manhattan, que afectó a 73.000 usuarios y sumió en la oscuridad a Times Square y casi 30 teatros de Broadway, apagó la voz de Jennifer López en la mitad de una canción en el Madison Square Garden y paralizó varias líneas de metro.



Incluso muchos llegaron a comparar la falla del sábado en la noche al masivo apagón, esa vez en toda la ciudad, de 1977 que ocasionó graves problemas de seguridad.

La compañía alertó asimismo que pueden haber otros apagones a raíz de la ola de calor esperada el próximo fin de semana, con temperaturas de hasta 36ºC y mucha humedad.



"Pueden haber más apagones. Esas cosas pasan durante las olas de calor", aunque la empresa gasta 2.000 millones de dólares anuales para prepararse para estos momentos, dijo el lunes el principal portavoz de Con Edison, Mike Clendenin, a la televisión PIX11.



Sin embargo, confirmó que el apagón del sábado de noche no fue causado por una elevada demanda de energía.



El apagón tuvo lugar en el 42º aniversario de un gigantesco corte de luz en 1977 que sumió a la ciudad en el caos, con saqueos y vandalismo. Esta vez no hubo víctimas, pero 2.875 pasajeros debieron ser rescatados de cinco trenes de metro, y 400 ascensores quedaron atascados.

"Se supone que el centro de nuestra pequeña isla es el centro del universo (...) Sí, queremos ser el centro de las finanzas, la tecnología y los medios, pero no podemos ni siquiera mantener las luces encendidas un sábado de noche", escribió Nicole Gelinas, columnista del diario New York Post.

Aislar el problema

Para el senador neoyorquino Chuck Schumer (demócrata), el apagón dejó en evidencia la falta de inversiones en la matriz energética. "Este tipo de apagón masivo es totalmente prevenible con las inversiones correctas en nuestra red eléctrica", dijo Schumer el domingo, al pedir una investigación federal sobre el incidente.



Richard Berkley, director ejecutivo de la organización de defensa de los consumidores New York Utility Project, se pregunta si Con Edison ha puesto suficiente énfasis en la resistencia del sistema, aunque asegura que es una de las compañías eléctricas más fiables del mundo.

El apagón de Nueva York del sábado tiene en el ojo del huracán a su alcalde, Bill de Blasio. Foto: Efe

"Averiguaremos lo que sucedió en la investigación (...) Esto no es necesariamente un problema de fiabilidad, sino un problema de adaptación, porque si hubo un error de malfuncionamiento del sistema debería haber sido aislado a un barrio", sin contagiarse a otros, afirmó.



"Esa fue una de las lecciones del huracán Sandy" de 2012. "Una falla en Nueva York es una falla increíble para los mercados financieros mundiales, aquí tenemos cerca de un tercio de todos los ascensores del mundo, miles de personas pueden quedar atrapadas, y tenemos el metro", señaló.



Para Francisco de León, profesor de la escuela de ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York, el apagón no se debió a la falta de inversiones en la matriz eléctrica. "No se trata de que Con Edison ha invertido poco, al contrario, ha invertido demasiado" y en comparación con otras grandes ciudades del país "su ratio de fiabilidad es muy alto", dijo de León a la AFP. "El apagón fue pequeño, fueron afectadas cuatro o cinco redes de las 62" de la empresa en Nueva York, "pero afectó a mucha gente por la alta densidad de población", señaló.

El alcalde, lejos

Las críticas llovieron sobre el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, precandidato a las primarias demócratas para las presidenciales de 2020, que durante el apagón estaba en campaña electoral en Iowa y decidió no regresar inmediatamente.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Foto: AFP

El gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, que sí acudió al lugar de los hechos, dijo que el apagón era "inaceptable". "Los alcaldes son importantes", dijo el gobernador, que cruza frecuentemente críticas con de Blasio, por ejemplo sobre si es el estado o la ciudad quien debe financiar las multimillonarias inversiones que precisa el vetusto y saturado sistema de metro de la ciudad. "Aparecen situaciones como estas y debes estar en la ciudad, eso es lo que creo", añadió en declaraciones a CNN.

Con Ed reverses course, admits power cable fire started blackout https://t.co/zZsJgQSsQf pic.twitter.com/pycyvTgU1D — New York Post (@nypost) 16 de julio de 2019

El New York Post pidió el lunes a Cuomo en un editorial que despida a de Blasio, que regresó a Nueva York en la mañana del domingo, cuando la luz ya había vuelto hace horas.