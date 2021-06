El negocio detrás de la mayor cifra de migrantes hacia EE. UU.

Con la llegada de Biden a la Casa Blanca a principios del presente año, el panorama fronterizo parecía tener más apertura y recepción con los migrantes provenientes de Centroamérica. El mandatario puso fin a las políticas migratorias de ‘tolerancia cero’ del expresidente Trump, que separó a miles de familias migrantes que cruzaron de manera ilegal.



Así, ofreció regularizar a 11 millones de indocumentados y frenó dicha segmentación familiar, una decisión que inició una avalancha de migrantes atraídos por esta política favorable. Esta oleada llevó a que en el mes de marzo la cifra de detenciones hechas por la patrulla fronteriza ascendiera a 172.331 personas, principalmente centroamericanos, más del 71 % con respecto al año pasado. También se duplicó la cifra de menores no acompañados a casi 19.000. En abril se registraron unas 178.000 detenciones de indocumentados en la frontera con México, siendo la cifra más alta en 20 años, según autoridades estadounidenses.



Estas cifras ponen de relieve la crisis que enfrenta la región, pues además de ser un drama humanitario de personas que arribaron tras largas y peligrosas travesías a pie, en cajas de camiones o en tren, saca a la luz una industria de tráfico de migrantes que mueve miles de millones de dólares y convierte a estas familias en mercancías de un comercio ilegal.



Las entradas ilegales por la frontera generan 4.200 millones de dólares anuales a estos traficantes conocidos como ‘coyotes’ o ‘polleros’, según un informe de la ONU de 2018. Como otras modalidades de crimen organizado, esta es controlada por narcotraficantes, aunque el primer eslabón puede ser un vecino de los migrantes, mayoritariamente centroamericanos. Los migrantes pagan sumas grandes de dinero a estas personas o grupos ilegales para llegar a la frontera.



Es el caso del hondureño Juan Macías (nombre cambiado), quien acosado por la pobreza le pagó en marzo a una de esas redes 7.000 dólares que reunió con préstamos familiares. “Trabajan a través de organizaciones, les llaman guías; ya luego en la frontera están los cárteles”, dijo el hombre de 35 años en un refugio de la mexicana Ciudad Juárez, donde llegó expulsado de Estados Unidos.



Ahora espera algún beneficio migratorio del presidente estadounidense Joe Biden, o intentará cruzar por sus propios medios. Macías cuenta que trató con ocho ‘polleros’ durante su viaje junto a una treintena de migrantes. “Uno se identificaba con el código cuando llegaba al lugar: ‘yo soy fulano de tal y este es el código’ (...). (Los polleros) no dicen nada, solo ‘síganme’ ”, relata.



A una hondureña de 24 años y su hija de un año les colocaron pulseras de color morado, pero les advirtieron que debían tirarlas antes de entregarse a oficiales estadounidenses. “Te las ponen antes de llegar al río, y luego de pasar, tienes que quitártelas”, comenta en un albergue de Ciudad Juárez la mujer, expulsada el 12 de abril con otras 156 madres y sus hijos. En el tortuoso trayecto, los migrantes “se convierten en mercancías”, asegura la ONU, al punto de ser marcados con pulseras que llevan sus nombres e inscripciones como ‘entregas’ o ‘llegadas’.

Migrantes centroamericanos esperan frente al refugio de la Sagrada Familia al tren de carga llamado La Bestia, en un intento de llegar a la frontera con Estados Unidos, en Apizaco (México). Foto: Pedro Pardo. AFP

Una preocupación estatal

El tráfico no es un problema reciente. Desde las herméticas políticas del expresidente Trump hasta el repunte de Biden, el tráfico de migrantes ha sido un tema estructural que preocupa a organizaciones en todo el mundo, como la ONU y la Amnistía Internacional. Para Óscar Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte, en México, “los traficantes encontraron una coyuntura en el discurso de Biden para empezar a jalar más gente”.



Sin embargo, aunque en febrero el mandatario había estipulado incrementar a 62.500 la cuota de refugiados (razón que motivó la oleada de migrantes), finalmente este retrasó su plan de apertura y mantuvo el límite históricamente bajo de 15.000 que Trump había definido (3.000 para Latinoamérica). También le pidió a los migrantes permanecer en sus países.



Biden hizo esta recomendación ya que solo en febrero fueron arrestadas 100.000 personas en la frontera sur, entre las cuales había 9.457 menores no acompañados. Estos números junto con las cifras de enero sumaron 15.000 aproximadamente. El año pasado fueron 37.000 en todo el año.



El presidente guatemalteco anunció que los mensajes de Biden han sido tergiversados por los traficantes, “dijeron ‘allá vamos a propiciar la reunificación familiar’, y pasaron los coyotes llevándose a los niños y adolescentes y se llenaron las fronteras, no solo con gente de Guatemala”.



Entre los migrantes también hay cubanos, haitianos, africanos, chinos e indios, según la ONU. Y pese a que la seguridad fue reforzada, los contrabandistas estarían utilizando rutas distintas a las tradicionales como la del río Grijalva, en la frontera del estado de Tabasco con Guatemala, según Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración.



La cifra de niños migrantes sin compañía de un adulto ha alcanzado cifras récord. Foto: AFP

Actores

Detrás de este crimen hay redes delictivas organizadas que funcionan como una actividad mercantil a mayor y a menor escala en todo el mundo. Según Estudio de Naciones Unidas, el crimen organizado está buscando nuevas formas de operar en la región para expandir sus mercados y eludir al Estado. Así logran fusionarse con otros grupos o establecer cooperativas.



De acuerdo con la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), para estos grupos los migrantes son “simplemente un producto más del tráfico ilícito, junto con estupefacientes y armas de fuego. Y por cuanto el tráfico de migrantes es un negocio altamente rentable, con un riesgo relativamente bajo de detección, esta actividad criminal es atractiva para los delincuentes”.



Los narcotraficantes irrumpieron en el tráfico de migrantes en 2009, en medio de la ofensiva militar antidrogas desplegada por el presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), que ha dejado unos 300.000 muertos desde entonces. “Es un negocio y, como tal, funciona por oferta y demanda (...). Si el Estado presiona en la guerra antidrogas, los narcos van a buscar diversificación”, explica Javier Urbano, de la Universidad Iberoamericana.



Además, este delito implica menos riesgos. En 2020, cinco hombres fueron condenados a seis años de cárcel en México por transportar a 785 migrantes en camiones. Algunos narcotraficantes se dedicaron también a robar, extorsionar u obligar a los migrantes a trabajar para ellos.



En 2010, 72 migrantes fueron masacrados en San Fernando, Tamaulipas, por supuestamente negarse a servir a ‘los Zetas’, mientras 16 guatemaltecos y tres mexicanos fueron asesinados en enero pasado. Desde marzo de 2010, los sicarios del cartel del Noreste, ‘los Zetas’, se enfrentaban con el cartel del Golfo para el control de los estados, conflicto que provocó desde entonces más de 15.000 desaparecidos y miles de muertes.



Pero esa cadena se inicia con el ‘coyote’ o ‘pollero’, quien muchas veces no es procesado. Los migrantes son objeto de explotación y abuso cuando entregan sus bienes a un ‘coyote’ con tal de movilizarlos hasta la frontera, aunque muchas veces este contrato no se cumple. Según un artículo publicado en el diario 'El Comercio', de Lima (GDA), el término ‘coyotes’ surgió en la década de los 50 y se refiere a un animal salvaje de zonas semidesérticas. “Los coyotes actúan en manada, mayormente por las noches y a escondidas, como también lo hacen estos hombres”.



Los grupos de delincuencia organizada que intervienen en el tráfico ilícito de migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos al parecer tienen su base de operaciones en gran medida en México y Centroamérica, según la UNODC. Por lo común, se hacen pasar ellos mismos por migrantes irregulares y son repatriados en lugar de quedar detenidos.



“Esta migración sigue siendo letal porque lo organizan criminales. Por eso la OIM apuesta por una migración transparente y regular para que las organizaciones ilegales no controlen el proceso”, dijo el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Joel Millman, en 2019.



Hablamos de un delito transnacional que implica a buena parte de la región, Colombia incluida –como se ha hecho evidente desde hace años en el Darién–, pero del cual sabemos poco.



Los números y las dinámicas de este tráfico de seres humanos deben analizarse en detalle, dicen los expertos, pues existen muchos factores que pueden influir, como la distancia y la complejidad de la ruta, el grado de control institucional sobre la misma y la recepción de migrantes en los países de tránsito y de destino. Y todo esto es clave para comprender el fenómeno y desarrollar políticas que lo confronten de raíz.



YUSSEL GONZALEZ Y HÉRIKA MARTÍNEZ

AFP

CIUDAD JUÁREZ