El ‘mea culpa’ sin precedentes del papa Francisco por abusos sexuales

El papa Francisco, que enfrenta varias crisis por los abusos sexuales cometidos por clérigos en diferentes países, escribió ayer una carta sin precedentes a todos los católicos del mundo, en la que les pidió ayuda para desterrar esta “cultura de muerte”, y afirmó sentir “vergüenza” y “arrepentimiento” por los casos de abusos tras aceptar que la Iglesia no supo actuar ni identificar la gravedad del daño que se estaba causando.

En la carta dirigida al “pueblo de Dios”, el pontífice también prometió que la Iglesia católica no escatimará esfuerzos para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir o se encubran abusos sexuales.



Minutos más tarde, un funcionario del Vaticano dijo que es la primera vez que el Papa escribe a los 1.200 millones de fieles del mundo sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Las misivas pasadas referidas al escándalo estuvieron dirigidas a obispos y católicos de países afectados.



“Con el correr del tiempo hemos conocido el dolor de muchas de las víctimas y constatamos que las heridas nunca desaparecen y nos obligan a condenar con fuerza estas atrocidades, así como a unir esfuerzos para erradicar esta cultura de la muerte”, dijo el sumo pontífice.



Citando un pasaje del Evangelio que dice: “Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él”, el máximo líder de la Iglesia católica escribió que “estas palabras (...) resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas”.

En la misiva, el Papa admite que, “mirando hacia el pasado, nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado”. Y “mirando hacia el futuro –añade–, nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse”.



El Papa argentino, que desde que inició su pontificado ha creado una comisión para la protección de los menores y ha reiterado su “tolerancia cero” en esta cuestión, volvió a lamentar que durante mucho tiempo la Iglesia no haya sabido responder o incluso haya silenciado estos casos.

Francisco responde así con un inédito gesto al escalofriante informe revelado por la Corte Suprema de Pensilvania (EE. UU.) que documenta 300 supuestos casos de “sacerdotes depredadores” sexuales en ese estado y en el que identifica a 1.000 menores como víctimas desde 1940.



“Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños”, agregó.



Defensores de las víctimas de abusos del clero expresaron su decepción. “Más acción, menos palabras”, dijo Anne Barrett-Doyle, codirectora de BishopAccountability.org, un centro con sede en Estados Unidos que guarda registro de los casos de abusos de los sacerdotes en todo el mundo. “Él necesita un proceso real de castigo para los obispos y superiores religiosos que se sabe que han permitido los abusos”, agrega Barrett-Doyle.



La carta de Francisco fue publicada en momentos en que la Iglesia católica no solo afronta una serie de escándalos por abusos en EE. UU., sino en otros países como Australia, Chile e Irlanda, donde la confianza de los fieles aún no se recupera de crisis similares por abusos sexuales.



El pontífice realizará próximamente una visita de dos días a Irlanda.



