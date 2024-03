El jefe de bomberos de Texas falleció de forma trágica tras días combatiendo incendios

Entre los incansables funcionarios estaba Zeb Smith, jefe de bomberos voluntarios de Fritch, quien murió respondiendo a una emergencia, aunque esta no estuvo relacionada con el incendio en Panhandle. exas se encuentra combatiendo el peor incendio forestal de su historia que ha arrasado con cientos de hectáreas y ha dejado pérdidas millonarias en la zona. El heroísmo de los bomberos durante esta situación crítica no ha dejado de destacarse.quien murió respondiendo a una emergencia, aunque esta no estuvo relacionada con el incendio en Panhandle.

Los funcionarios del condado de Hutchinson dieron a conocer que el jefe Smith sí estuvo combatiendo los incendios forestales en el estado. Sin embargo, su muerte se presentó cuando acudió a una emergencia no relacionada con esa situación. Detallaron que, a pesar de la asistencia médica y de que fue trasladado rápidamente a un hospital, sucumbió a sus heridas.

Según dieron a conocer, el martes por la tarde, Smith respondió a un incendio estructural reportado en una residencia alrededor de las 7 a.m. El hombre entró al lugar en busca de personas que necesitaran ser rescatadas. Pero ya no salió. Alrededor de las 7:30 a.m. otros socorristas lo encontraron y comenzaron a brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, lo llevaron de urgencia a un hospital, pero no sobrevivió.

A pesar de que su muerte no estuvo relacionada con los incendios forestales, los funcionarios hicieron énfasis en que Smith sí había servido durante esa emergencia y formó parte de los esfuerzos incansables la semana pasada para tratar de contener las llamas.

"El jefe Smith, un dedicado servidor público, fue el primero en llegar a la escena demostrando su inquebrantable compromiso y servicio a la comunidad", dijeron funcionarios del condado de Hutchinson en un comunicado.

Incluso, Alan Well, jefe de bomberos de Stinnett, otra ciudad del condado, dijo que Smith no había dormido mucho debido a que había luchado continuamente contra los incendios forestales durante casi diez días, por lo que no se encontraba en las mejores condiciones para ejercer su heroica labor.

Zeb Smith sirvió a los bomberos desde 2017. Foto:Facebook Huthinson County Compartir

Texas continúa luchando contra los incendios forestales

De acuerdo con las autoridades del estado, el incendio forestal continúa en Panhandle arrasado más de 435.000 hectáreas. Según el Servicio Forestal de Texas A&M, aún continúan activos cinco incendios en la región.

El más grande se registra en Smokehouse Creek, ubicado en el condado de Hutchinson . Aunque también hay emergencia en Grape Vine Creek, en el condado de Gray; Windy Deuce, en el condado de Moore; Magenta, en el condado de Oldham; y Roughneck, en el condado de Hutchinson.

Los esfuerzos por contener las llamas siguen su curso y se espera que el frente frío que llegó a la zona esta semana ayude a minimizar el impacto de los incendios.