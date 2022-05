Fue una combinación de emociones. La muerte de mi mamá en 2006, sin duda, fue el detonante para querer un cambio de vida, pero esto estaba acompañado del “sueño americano” que vi frustrado cuando me negaron la visa a Estados Unidos y las dificultades económicas que tenía en la época. Todo esto generó una implosión que me llevó a tomar la difícil decisión de dejar a mi esposa y mi hijo de 6 años en Colombia.



Yo tenía 27 años y el empuje necesario para creer que podía llegar a Estados Unidos por ‘El Hueco’. Lo primero que hice fue tramitar una visa para viajar a México, porque en ese entonces era un requisito incluso para los turistas colombianos. Me la concedieron y ahí empezó mi travesía.



*Esta historia está narrada en primera persona con información entregada por el migrante colombiano que pidió expresamente no ser nombrado. El texto fue redactado y editado por Ana Cristina Álvarez, periodista de ELTIEMPO.COM

Conocí en esa época a una señora que también tenía el mismo plan que yo, pero ella llevaría también a su hijo de 14 años. Ella, al igual que a mí, le habían negado la visa y su hija mayor vivía en Estados Unidos. Ellos dos se convirtieron en mis compañeros de viaje y de adrenalina durante los días siguientes.



Volamos desde Bogotá hasta la Ciudad de México el 18 de junio de 2007. Una vez arribamos a ese país, en el control migratorio fingimos que íbamos por turismo. No conocíamos a nadie allí y nos hospedamos dos noches en un hotel económico y sencillo que quedaba en el zócalo, en la Avenida Cinco de Mayo, lo recuerdo como si hubiese sido ayer.



Cuando llegamos a la capital mexicana no teníamos ningún contacto aún que nos ayudara con el plan de cruzar a Estados Unidos. Los tres estábamos por nuestra propia cuenta y tomamos otro vuelo hasta Monterrey, ciudad ubicada al noreste de México. Hasta allí un extranjero se puede mover con tranquilidad y sin levantar sospechas, pero mientras más uno se acerca a la frontera, más riesgo empieza a correr.



El panorama cambió tan pronto pisamos Monterrey, a pesar de que no es una ciudad fronteriza. Desde la salida de los taxis que estaban en el aeropuerto empezó a operar el negocio de los traficantes de migrantes. La gente se acercaba, preguntaba y trataba de establecer si necesitábamos sus servicios para cruzar la frontera.



Para ese momento nosotros ya teníamos el primer contacto. Una señora muy bien arreglada, que había sido contactada por el yerno de la señora con quien yo viajaba, nos recogió en un carro moderno en el aeropuerto y nos llevó a comer.



Fui iluso y me dejé llevar por mi primera percepción de la situación. Creí que el paso por la frontera iba a ser muy fácil y para esto sólo tendríamos que cruzar en ese cómodo vehículo.



El viaje con esa señora fue breve. Un par de horas después llegamos a la ciudad de Reynosa, la cual colinda con el estado de Texas. Durante el camino nos detuvo el ejército e hicieron varias preguntas. Estábamos nerviosos porque esa zona no es turística y no es normal que un colombiano esté en ese punto limítrofe de México, pero no pusieron inconvenientes y pudimos llegar sin problemas.

En Reynosa, un pueblo con aire opaco, llegamos a la casa de la mujer que nos había recogido en Monterrey. Allí nos explicó que debíamos dejar nuestro equipaje, que sólo eran morrales con lo más esencial. Ella dijo que los bolsos los pasaría ella en su carro y nos los entregaría al otro lado de la frontera para que pudiéramos hacer el cruce libres de equipaje. Sentí intranquilidad, pero accedí.



La mujer nos transportó finalmente hasta una estación de gasolina de Reynosa y allí terminó la parte “cómoda” de esta travesía. Los “coyotes” nos acechaban. Veían en nosotros la oportunidad de hacer dinero y el ambiente se sentía más turbio.



Nervios, adrenalina y la constante pregunta de en qué me metí era todo lo que inundaba mi mente en ese instante. La mujer nos entregó a dos tipos que no estaban muy bien presentados y ellos nos llevaron a otra casa donde solo estuvimos una noche, la cual se hizo muy larga por las malas condiciones que teníamos para dormir. Además, no estábamos secuestrados, pero no podíamos salir.



La ansiedad incrementaba a medida que el reloj avanzaba. Yo llegué a pensar estando en Reynosa que estaba jugando con mi vida y esa sensación incrementó cuando los hombres que nos dejaron en esa casa finalmente regresaron al día siguiente en horas de la noche, traían unos neumáticos como medio desinflados y empezamos una caminata de varias horas bordeando el famoso y peligroso río Bravo, el cuarto más largo de América del Norte.



Habíamos salido de esa casa hacía aproximadamente cinco horas y ahora uno de los momentos cruciales de esta travesía estaba a punto de suceder: cruzar el río, el cual llega a alcanzar más de 20 metros de profundidad y su distancia de lado a lado puede variar entre 5 y 15 metros.



El plan para cruzar consistía en inflar aquellos neumáticos y usarlos, sin embargo en ese momento los hombres notaron que uno de los neumáticos que llevaban estaba pinchado y sólo podrían usar uno.



Los dos sujetos, antes de cruzar a cada uno de nosotros, calcularon por un rato cada cuánto tiempo pasaba una lancha de control migratorio inspeccionando el río, para saber cuánto debía tardar cada cruce.



Nos quitamos la ropa que teníamos puesta y la metimos en unas bolsas negras, las cuales cerramos cuidadosamente para evitar que se mojara.



Una vez el tiempo de la lancha se tuvo medido, procedimos a cruzar uno por uno. La señora, su hijo y yo fuimos ubicados en el medio del neumático y a los dos lados iban los dos “coyotes” agarrados del neumático.

Tan pronto todos estuvimos en tierra del otro lado, uno de los hombres que nos guiaba nos dijo: “no se muevan, no respiren”. La lancha de la policía se había detenido justo frente a nosotros y alumbraban el área donde estábamos con linternas. Aunque todo este cruce por el río se hizo en horas de la noche, cuando la oscuridad ayuda a camuflarse y pasar desapercibido, en ese momento yo quise ser invisible.



Estaba mojado, temblando de frío y me tuve que quedar inmóvil en esas condiciones durante varios minutos que se sintieron como una eternidad, porque el tiempo se congela por completo justo en la situaciones cuando el corazón palpita a mil. En ese momento supe que me había ganado el título de “mojado”.



La lancha se fue y el alma regresó al cuerpo. Por fin pudimos ponernos de pie, vestirnos y continuar nuestro camino. El cuerpo a esa altura estaba lleno de picaduras y heridas hechas por la naturaleza, pero la adrenalina las mantuvo anestesiadas.



Continuamos el recorrido por el borde del río durante varias horas más, el sector era montañoso y tuvimos que pasar por varias fincas de particulares mientras nos llenábamos de lodo, nos quedábamos enterrados y aumentábamos las laceraciones en el cuerpo. El camino por allí era largo, pero según nuestros guías, más seguro para evitar a las autoridades.



El agotamiento empezó a calar en la mente y en los cuerpos. Pero estábamos del otro lado del río. No era, de ninguna manera, un momento para parar y reconsiderar lo que se estaba haciendo.



Tras varias horas caminando vi la primera autopista, por donde pasaban pocos vehículos pero con mucha velocidad. Más adelante encontramos otra carretera y allí uno de los “coyotes” sacó un celular de su bota, lo activó y se comunicó con colegas que estaban en Estados Unidos para que continuaran con nosotros en lo que seguía.



Me enteré que el primer lugar que pisaba de Estados Unidos se llamaba McAllen, una ciudad pequeña y fronteriza en el estado de Texas. Un carro conducido por un hombre y con una mujer de copiloto llegó a donde estábamos, subieron a la mujer y a su hijo, pero a mí me dijeron que me quedara, que en un momento regresarían por mí. En mí se activó inmediatamente una alerta y presentí que era mentira, que nadie iba a regresar por mí, por lo que sin pensarlo dos veces entré a la parte trasera del vehículo, casi tirándome sobre las cuatro personas que iban atrás.

La suerte mía era la de ellos y viceversa. El conductor sabía que debía poner el vehículo en marcha en lugar de quedarse ahí quieto sobre la carretera y llamar la atención de los policías que constantemente patrullan la zona. Arrancamos hacia un restaurante donde nos encontramos con el yerno de mi compañera de viaje.



En este punto, la apariencia de ilegales nos delataba a simple vista. Estábamos llenos de lodo, pero tuvimos un momento de tranquilidad para respirar con calma. El yerno de la señora cerró el trato con nuestros dos guías y nos dejaron ir con él hasta un hotel de carretera donde el hombre había alquilado dos habitaciones a su nombre.



Mi plata la mantuve encaletada durante todo el viaje en los zapatos, la correa y cualquier lugar de mi cuerpo y ropa que se me ocurría para mantenerla a salvo, pues debía pagar constantemente a las personas que nos servían en el camino.



Las habitaciones estaban en lugares opuestos y eso me intranquilizó, pero pronto recordé que estab ilegal, no de vacaciones, y no era conveniente hacer reclamos al respecto. Me bañé, lavé mi ropa, revisé mis heridas y, por fin, me pude acostar a dormir. Al día siguiente, cuando desperté, lo primero que vi a través de la ventana fue una bandera de Estados Unidos. La satisfacción de que todo hubiera terminado y de haberlo logrado invadieron mi cuerpo, pero sólo estaba cantando victoria prematuramente.



La euforia duró poco tiempo y estuvo precedida por una crisis de nervios. En el hotel pude llamar por primera vez en días a mi esposa e hijo, pero esta comunicación me hizo cuestionar sobre lo que estaba haciendo y por qué. Ella me ayudó a calmar y supe que el único camino que tenía enfrente era continuar hasta llegar a mi destino: Orlando, Florida.



Yo ya estaba haciendo planes para dirigirme al este de Estados Unidos, pero un guía me dijo que me faltaba un paso para estar dentro del país. Lo primero que pensé es que me quería robar. Era imposible que estuviera en McAllen, viendo banderas de ese país, y no haber cruzado oficialmente la frontera.



Efectivamente yo había cruzado ya el río, pero no las casetas de migración que están alrededor de toda la frontera después de cruzar el río o el muro, similares a unos peajes. Para llegar a mi destino, cruzar ese control era un requisito.



Un “coyote” nos llevó a una pastelería en McAllen, cuyo dueño era quien manejaba los hilos de esta red. Le pagamos los 2.500 dólares que nos pedía a cada uno para ayudarnos a cruzar el control y fuimos enviados nuevamente a otra casa familiar por varios días, pero teníamos prohibido salir de la vivienda.



Los días y las noches pasaban, pero la impaciencia incrementaba, hasta que por fin, luego de casi una semana, llegó una mujer con sus dos hijos para llevarnos del otro lado de los controles.



La mujer y el joven con quienes yo había viajado de Colombia se irían primero con ella, por lo que nuestros caminos se separarían a partir de ese día y llegó el momento de despedirnos. Yo me quedé un poco triste de no poder hacer ese último viaje juntos, pero me alegré cuando horas más tarde me contaron que habían podido pasar el control.



Al día siguiente era mi turno. El momento clave y lo sentí como el más importante, por eso me vestí con un pantalón de dril, una camisa y me peiné. La señora del vehículo y sus hijos eran latinos pero tenían la ciudadanía estadounidense, por lo que podían hacer el cruce fronterizo sin problemas. Me subí a su vehículo y nos fuimos.



La mujer me explicó en el carro que pasaríamos por un puesto de control donde por 30 segundos o máximo un minuto sólo tenía una misión que parece simple: estar en calma y no demostrar miedo. Un verdadero trabajo cuando los nervios se apoderan del cuerpo.



Cuando estábamos llegando al puesto, el carro paró por unos 30 segundos. Un perro olfateó el vehículo para revisar si había drogas mientras un agente nos pidió bajar los vidrios para ver nuestras caras y preguntó si todos éramos ciudadanos americanos, a lo que todos respondimos afirmativamente.

Si la inspección se hacía más rigurosa, yo llevaba la identificación de otra persona parecida a mí y aprendí todos sus datos. Pero la suerte estuvo de nuestra parte y el policía dijo la palabra que me permitió recuperar el aire: “Siga”. Yo intentaba mantener la calma, pero me sobrepasaba.



Tan pronto pasamos el control, la mujer me dejó en la primera estación de gasolina que pasamos y me dijo que desde allí estaba por mi cuenta y debía buscar un bus que me llevara a Houston. Las indicaciones incluían no hablar con nadie en el camino y bajarme una parada antes de la Terminal, en una estación de gasolina donde iba a estar otro hombre esperándome.

Distancia entre McAllen y Houston, Texas, Estados Unidos. Foto: Google Maps

El bus llegó, lo abordé y me senté en la parte trasera sin hablar y sin mirar a nadie hasta mi destino en Houston, Texas. Un señor me recogió en la estación de gasolina y me llevó hasta otro lugar donde podía abordar una van ilegal que me llevara hasta Orlando. El viaje tenía un costo de 1.000 dólares, ya que las personas en esas condiciones no podían tomar aviones y buses grandes de empresas legales.



Tuve que esperar 8 horas hasta que se reuniera el cupo para la van y el viaje fue de aproximadamente 28 horas en las que sólo nos permitieron hacer una parada para usar los baños y comer. Yo estaba tremendamente agotado y nervioso, pero llegué y pude reunirme con mi familiar en Orlando, comer, dormir y conseguir ropa limpia.



En Estados Unidos pude trabajar, conseguir dinero y llevar una vida cómoda en materia económica, sin embargo, a los dos años empecé a tener problemas con el alcohol y a sentirme solo y vacío sin mi familia, por lo que decidí regresar a Colombia.



Renuncié a la vida que llevaba en Estados Unidos luego de haber solicitado asilo y no haber pasado la entrevista de miedo creíble. Antes de presentarme por primera vez en la Corte ya no aguantaba más no ver a mi familia.Vendí lo que tenía, tomé un vuelo y regresé a Colombia.



El amor volvió a ser tangible y la felicidad volvió a ser parte de mi vida, sin embargo, rápidamente noté que yo no era la misma persona que dos años atrás había tomado la decisión de irse por ‘El Hueco’. Veía la vida diferente, hablaba diferente, gesticulaba diferente, los hábitos no eran los mismos y esto generó nuevamente un conflicto personal entre irme o quedarme. Finalmente ganó la atracción que sentía por volver a Estados Unidos, pero sabía que por la vía legal no iba a conseguir una visa, así que decidí iniciar una nueva travesía tan sólo tres meses después de haber regresado a Colombia.

Mi segunda apuesta por el sueño americano

El proceso inició otra vez de cero. Tuve que tramitar nuevamente una visa mexicana, la cual conseguí gracias a la buena documentación que llevaba y a que en esa época los controles migratorios no fijaban una fecha de salida que mostrara si había regresado a mi país o no.



Viajé el 3 de febrero de 2009 a Ciudad de México y nuevamente me hospedé en un hotel del centro. Allí me quedé un par de noches mientras me comunicaba con Juan, el nuevo contacto que me ayudaría en esta travesía. Esta vez no tendría que ir a Monterrey sino directamente a Reynosa, a donde volé en avión directamente. Dejé mi maleta en el hotel con ropa y sólo empaqué lo más necesario en un morral.



El panorama en el aeropuerto de Reynosa era igual al que había vivido un par de años atrás en la estación de gasolina a donde había llegado desde Monterrey. Decenas de personas al acecho, buscando clientes en migrantes que buscaban cruzar la frontera. Ya sabía que ellos preguntaban cosas y que quienes viajaban solos eran más propensos a ser secuestrados por los carteles mexicanos, por lo que vi a una familia y me acerqué a ellos, a quienes les pedí que por favor me permitieran ir con ellos hasta las afueras del aeropuerto, donde pudiera pasar desapercibido.



Cuando estuve fuera del aeropuerto tomé un taxi y le pedí que me llevará a un hotel. Una vez estuve en la habitación me lavé la cara y llamé a mi contacto, pero aún sentía miedo de que alguien en el hotel se dedicara a entregar migrantes a los carteles.



La persona con la que ahora debía contactarme telefónicamente se apodaba ‘La Yegua’. Él me dijo que dejara mis pertenencias en ese hotel, saliera por la ventana de la habitación y caminara hasta una estación de buses sin hablar con nadie y solo con lo que llevaba puesto.



Se me acercó una camioneta y el hombre que la conducía me dijo que debía subirme y acurrucarme en la parte trasera. Era mi segunda pasada, pero sentí más nervios que en la primera. Uno cree que ya sabe lo que va a suceder, pero en este viaje cualquier cosa puede suceder y la travesía puede resultar siendo más difícil de lo que uno imagina.



El hombre del carro me llevó a una finca ubicada al borde del río Bravo y me hizo entrar. Allí estaban alrededor de 30 o 40 personas de diferentes nacionalidades sentadas en el piso, esperando. Había mujeres embarazadas y niños. Todos allí teníamos algo en común: el mismo sueño.



Esta pasada no era como la anterior, donde iba con dos migrantes más; esta vez éramos muchos. Me angustié porque sabía que en los grupos grandes era donde más se corría peligro.



En esa casa estuve por varias horas. Me alimentaron e hidrataron durante la espera. Al caer la noche empezaron a sacar grupos de entre 10 a 12 personas. Yo salí en el último grupo. Nos montaron a un camión que bordeó el río durante varios minutos hasta que nos hicieron descender del vehículo. Disimulé mi acento y dije que era de Costa Rica porque ya sabía que a los colombianos los ‘coyotes’ nos cobraban más.



Nos dividieron en dos grupos y los guías inflaron una balsa, esta vez no hubo neumáticos. El primer grupo cruzó el río sin problemas, pero el segundo grupo, en el que estaba yo, no contó con la misma suerte. Al parecer, la lancha del control fronterizo estaba a punto de pasar y nos dijeron que debíamos devolvernos hasta la casa, sin embargo, el guía recibió la señal a último minuto de que podíamos cruzar.



Inflaron nuevamente la balsa y nos subimos, pero éramos muchos y estuvimos a punto de caernos, por lo que hicieron bajar a algunos. Por fortuna, logramos cruzar con éxito el río y después tuvimos que subir una montaña llena de barro para llegar hasta un restaurante donde estaba un camión esperándonos.



En este otro lado de la frontera nuevamente volvimos a ser un grupo de 12. Todos se enloquecieron al ver el vehículo y corrieron para subirse y conseguir un puesto. Una mujer embarazada estaba entre nosotros y nadie la ayudó. Yo no pude ignorarla y me devolví para ayudarla a llegar hasta el camión, pero cuando alcanzamos el vehículo sólo quedaba un puesto: era ella o yo. Le cedí el puesto porque no era capaz de dejarla a su suerte.



Creo que los actos buenos que uno hace, se devuelven, y esa noche lo comprobé. EL conductor de esa camioneta no me dejó botado y abrió el baúl del carro, en el que cabía completamente contorsionado, pero me acomodé como pude para poder seguir el viaje.



Mientras viajaba en la posición más incómoda posible me invadió la conmoción. No sabía para dónde iba y la adrenalina y los nervios no daban tregua en ningún momento del camino. Todo me parecía una película: un hombre salía de un restaurante con cerca de 15 migrantes en una camioneta esperando pasar desapercibidos.



Tras pasar muy cerca de un carro de policías, que afortunadamente no nos detuvo para hacer control, llegamos a otra cosa donde nos separaron como animales. “Los de ‘La Yegua’ a este lado, lo de la señora tal, al otro lado”, decían los guías. Allí nos recogió Juan, el hombre con quien hice el primer contacto, a mí y a otras cinco personas, y nos llevó a McAllen, donde nos refugiamos en una casa que estaba custodiada por dos personas que trabajaban con él.



En esa casa sentí pánico cuando vi en la cocina un altar a la Santa Muerte. Esta es una tradición común en la cultura mexicana, en especial a la gente que se dedica a guiar migrantes en el cruce fronterizo, pero eso lo sé ahora. En ese momento se me heló el cuerpo porque me pareció algo satánico.



A este punto, en mi primer paso por ‘El Hueco’, yo creía que ya había logrado entrar a Estados Unidos y la zozobra había terminado, pero esta vez sabía que me faltaba lo más importante: pasar las casetas del control migratorio.



Esta vez el paso por el cruce fronterizo de La Garita iba a ser de dos en dos, pero esta vez no en carro sino en tráiler. Entre el grupo que buscaba pasar en ese momento el control de migración estaban una pareja de colombianos, a quienes capturaron en el intento. Esa noticia incrementó mi intranquilidad porque un joven de Honduras y yo éramos los siguientes en probar suerte.



Nos hicieron subir en la parte de atrás del tráiler, donde queda el camarote. El conductor de ese vehículo levantó un colchón y nos hizo acostar debajo. Encima colocó cobijas, cojines, ropa, y dijo: “De aquí a Houston ustedes no se van a mover”.

Control fronterizo entre México y Estados Unidos. Foto: Google Maps

El hombre nos indicó antes una señal que consistía en que si él tosía era porque ya estábamos llegando al control migratorio y no nos podíamos mover, sólo respirar. Luego de varios minutos lo escuché toser. Esa era la señal. La ansiedad se puso a tope.



Eran aproximadamente las 5 de la mañana. Una hora preferida por quienes transportan migrantes ilegales porque, según ellos, los oficiales hacían cambio de turno a esa hora y no las revisiones no eran tan exhaustivas como en otros momentos del día. Una vez llegamos a la caseta, podía escuchar todo. Un oficial de frontera se acercó y le hizo varias preguntas al conductor, pero no se inmutó en revisar nada más.



Luego de aproximadamente 15 minutos, el hombre que nos transportaba nos dijo que podíamos movernos y sentarnos. La tensión disminuyó y el aire de alivio regresó. Horas más tarde llegamos a Houston y el conductor nos entregó a dos hombres que nos llevaron al joven hondureño y a mí y a una casa oscura. Ellos querían que entrara pero yo no entendía por qué debía hacerlo, si mi viaje ya lo había pagado completamente a Juan, entonces les reclamé, pero me entraron por la fuerza.



Para este segundo viaje había llevado un celular y una tarjeta SIM que servía en Estados Unidos, los cuales mantuve ocultos durante todo el viaje. Me metí al baño de esa casa y llamé a Juan desde ese celular y le dije que yo lo único que necesitaba era cruzar la frontera, pero le reclamé que ya me podía ir de ahí y él intercedió por mí.



Yo no tenía idea de dónde estaba. Me habían quitado los zapatos, lo cual hacen estos guías con todos los migrantes ilegales para que no nos volemos y pongamos en riesgo la operación, puesto que una persona en la calle sin zapatos llama fácilmente la atención de la policía y es capturado.



Un familiar me había hecho el favor de comprarme un vuelo de Houston a Orlando, así que les pedí a los guías que me llevaran al aeropuerto pero sólo se burlaron. Yo podía viajar dentro de Estados Unidos porque tenía documentos de ese país como una licencia de conducir, así que ellos accedieron a acercarme un poco, pero tuve que llegar caminando hasta la terminal aérea.



Estaba sucio y no llevaba nada, sólo la ropa que tenía puesta, pero aún así procuré no llamar mucho la atención en el aeropuerto. Me acerqué a las ventanillas y reclamé mi tiquete. Con nerviosismo crucé el control de seguridad para subir al avión. Aún podía ser atrapado, pero sentía un poco más de tranquilidad porque sabía que por lo menos mi vida ya no estaba en peligro. El avión despegó y volví a vivir. No lo podía creer porque en los momentos más duros creí que no lo iba a lograr.



Una vez estuve en Orlando intenté retomar la vida que había dejado allá unos meses atrás, en un país que no era el mío y con la ilusión de un nuevo comienzo. Inmediatamente empecé a gestionar el viaje a Estados Unidos por ‘El Hueco’ de mi hijo, quien tenía ya 9 años, y de mi esposa. No pensaba estar de nuevo lejos de ellos por mucho tiempo, y aunque ahora soy consciente que la vida de ellos estuvo en peligro, pudieron llegar a salvo al país.



Sin embargo, no sabía entonces que esa travesía la iba a hacer una vez más en mi vida, pero no por el río Bravo, como lo había hecho en las dos ocasiones anteriores. Transcurrieron tres años en los que me mantuve en Estados Unidos, esta vez con mi familia, pero nuevamente decidí regresar a Colombia.

La tercera no siempre es la vencida

Tres años más tarde, en 2012, tomé la decisión de volver a Estados Unidos. Para este tercer viaje intenté primero comunicarme con Juan, el contacto que tenía de mi último viaje, pero no lo logré. Sospeché que tal vez hubieran sido capturados y decidí buscar otra alternativa para irme. En medio del desespero pude poner en marcha el plan con un hombre que estaba en Hermosillo, México, ciudad ubicada en el noroeste de ese país.



Viajamos nuevamente en avión hasta la capital de México y de allí a Hermosillo. Desde este último lugar tomamos un carro hasta Agua Prieta, ciudad fronteriza que colinda con Arizona, Estados Unidos, y tardamos aproximadamente cuatro horas, pero se sintió como una eternidad. El conductor encargado de llevarnos tuvo varios gestos raros durante el viaje que me hicieron pensar que íbamos a ser secuestrados.

Facebook Twitter Linkedin

Distancia entre Hermosillo y Agua Prieta, en Sonora, México. Foto: Google Maps

La zozobra incrementó al llegar a la casa de destino en Agua Prieta, pues su apariencia era muy mala y creí que el hombre nos estaba entregando a alguna red de trata de personas. El ‘coyote’ con quien había organizado mi viaje me había dicho una clave que debía decir al llegar a esa vivienda. Entramos y allí estuvimos encerrados durante una semana.



Este viaje para mí era muy diferente a los dos anteriores y esa presión se hizo más grande cuando nos explicaron cómo íbamos a cruzar. Ya no sería por el río sino por el muro. Esta forma era completamente desconocida para mí.



Una noche nos recogió una camioneta un conductor de edad avanzada. Luego recogió a dos personas más, quienes llevaban ganchos y una especie de escalera hecha con cuerdas, y nos llevó hasta el muro. Antes de bajarnos del vehículo me entregó un celular.



No pude dejar de mirar el muro tan pronto lo tuve enfrente. Era muy alto, 9 metros de altura aproximadamente, y de lata. Por su parte, las personas que nos guiaban se pusieron manos a la obra inmediatamente y empezaron a atar esa escalera improvisada de cuerda al muro. Cuando estuvo lista, nos explicaron que debíamos subir, pero eso se parecía más a escalar.

Facebook Twitter Linkedin

Muro entre México y Estados Unidos en la ciudad de Agua Prieta, Sonora. Foto: Google Maps

Uno de los guías subió primero para sostener las cuerdas desde la parte de arriba. Pasaron primero los dos hombres que viajaban junto a mí, yo era el último. Las instrucciones de ellos eran que una vez tocáramos tierra al otro lado debíamos empezar a correr hacia donde alumbraba un faro. Allí nos iba a estar esperando otra persona, pero las demás indicaciones las íbamos a recibir por el teléfono que me habían entregado antes.



Salir a correr inmediatamente fue difícil porque para descender del muro teníamos que descolgarnos y la caída fue fuerte. Por fortuna, las camionetas de los oficiales migratorios estaban retiradas y eso nos daba tiempo.



Mientras corríamos yo estaba al teléfono con uno de los guías, quien me decía que nos estaban viendo porque ellos estaban en una parte alta y tenían binoculares, pero la adrenalina del momento no permitía acatar correctamente las instrucciones y corría hacia el lado contrario del que ellos me indicaban. A lo lejos vi un grupo de cerca de 15 personas que también corría, por lo que supuse que debía seguirlos porque ellos sabían hacia donde iban. Mientras tanto, mis compañeros me seguían a mí.



De repente, la luz y el motor de un carro de la policía se encendió y se apagó, luego otro hizo lo mismo desde un lugar diferente, seguido de otro y otro. Perdí la cuenta, pero sabía que estábamos arrinconados. Esa es su estrategia, encender y apagar luces y motores uno por uno de los carros que tienen alrededor, hasta que se encienden todos y uno ve que no hay salida, que está completamente rodeado.



Nos atraparon, y mientras intentaban identificarnos, disfrutaban cuando descubrían a un colombiano entre el grupo, como si cogieran a un pez gordo, se reían, se alegraban, se burlaban de nosotros. Luego nos metieron a las “perreras”, como son llamadas las camionetas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, y nos llevaron.



Estuve detenido dos meses y medio. Pasé por varios centros de corrección de Migración hasta que finalmente me dejaron en uno de Phoenix, Arizona. Allí estuve como cualquier persona que ha cometido un crimen: con uniforme y en celdas. Esto mientras las autoridades hacían el proceso de deportación y me incluían en uno de los vuelos mensuales que trae a los deportados a Colombia.

Los sueños no siempre están lejos

Mi nombre es Andrés. Jugué tres veces con mi vida y también puse en riesgo la de mi familia. Si pudiera volver atrás, no haría esto nuevamente, porque además del peligro que representa, lo que se pierde nunca puede ser recuperado.



Tengo una sanción de 10 años, pero para mí esto es simbólico, porque sé que uno queda marcado de por vida y no puede regresar a ese país. Lo más difícil de la sanción es que me separó de mi familia. Hace más de una década que no veo a mi hijo y mi relación con su mamá se terminó.



Pero así como la vida quita, también da. Me enfoqué en rehacer mi vida en Colombia. Hoy soy abogado, especialista en Derecho Penal y estoy haciendo mi maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Volví a encontrar el amor y me casé con una médica.



Fui a buscar un sueño a Estados Unidos y el sueño estaba aquí en Colombia. Cuento mi historia para que las personas sepan que viajar por ‘El Hueco’ es poner la vida en riesgo, en manos de otras personas. Además, entrar así es un delito federal y la libertad, que no tiene precio, también se pone en juego.

