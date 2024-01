El horóscopo de Niño Prodigio para la semana del 1 al 5 de enero

El astrólogo Víctor Florencio, quien es reconocido por sus acertadas predicciones y por colaborar con personajes de la vida pública y la política, todos los días ofrece un vistazo de lo que le deparará a cada signo zodiacal. Estos son los horóscopos de Niño Prodigio para la semana del 1 al 5 de enero.

El dominicano, quien empezó a tener visiones desde que tenía cerca de ocho años, se ha convertido en un famoso vidente en Estados Unidos. El astrólogo y consejero psíquico viene de un linaje de personas dedicadas a las artes místicas; es nieto de Petronila Tiburcio, una reconocida sacerdotisa mambo que fue su guía espiritual.

El también tarotista comparte sus predicciones en su sitio oficial Niño Prodigio: Spiritualism and Mysticism, en donde también habla sobre rituales de protección, ofrece su línea espiritual y adelanta el futuro de los famosos.

Aries

Las personas de Aries podrán liberarse de las ataduras del pasado en este comienzo de año. Esos problemas que aquejaban a este signo desde hace tiempo finalmente quedarán atrás y la atención podrá disponerse enteramente en el futuro y todo lo que está por venir.

Tauro

Las personas de Tauro tendrán un panorama astrológico que favorecerá su crecimiento en todos los ámbitos, especialmente en esta primera parte del año. La clave estará en avanzar con confianza y creer en que todo saldrá bien.

Géminis

Las personas de Géminis tendrán la oportunidad de vivir experiencias reveladoras y de crecer en el ámbito laboral. A pesar de que la posición de los astros presentarán un contexto favorable, en un comienzo será fundamental tener paciencia y no desesperarse, ya que los éxitos pueden tardar un poco en llegar.

Cáncer

Las personas de Cáncer buscarán capacitarse y tendrán el deseo de crecer en distintos ámbitos durante esta primera semana del 2024. Para este signo, lo importante será darle lugar a ese impulso y usarlo para mejorar.

Leo

Las personas de Leo recibirán reconocimiento y exposición positiva tanto en lo laboral como en las distintas esferas personales. El cambio de año presenta la oportunidad de dejar lo negativo en el pasado.

Los horóscopos de Niño Prodigio para esta semana Foto: Instagram @ninoprodigio

Virgo

Las personas de Virgo se enfrentarán a un momento cúlmine en sus relaciones. Ya no hay más tiempo para la postergación: es tiempo de tomar decisiones y no hay que temer cortar con los vínculos que no funcionan.

Libra

Las personas de Libra podrán sentirse algo sobrepasadas ante las exigencias de la rutina y las expectativas del resto. Ante este escenario, lo mejor será buscar la manera de relajarse y trabajar la paz interior.

Escorpio

Las personas de Escorpio encontrarán nuevas oportunidades para crecer en la pareja. Lo fundamental en este caso será tomarlas y recordar que a veces el crecimiento puede obligar a tener conversaciones incómodas.

Sagitario

Las personas de Sagitario deberán tomar un rol superior en su familia. Este crecimiento y el funcionar como sostén para sus seres queridos le brindará felicidad en todos los ámbitos a este signo.

Capricornio

Las personas de Capricornio deberá cuidar la comunicación durante esta semana. Este signo tiene un contexto ideal para el disfrute y el fortalecimiento de sus vínculos, pero debe recordar ser claro en sus palabras.

Acuario

Las personas de Acuario podrán crecer económicamente en estos primeros días del 2024. Aunque el año recién comienza, las oportunidades no tardarán en llegar y el escenario se presentará totalmente favorable.

Piscis

Las personas de Piscis deberán tener como clave el estudio y la comunicación. La apertura mental y la claridad en las charlas con otras personas serán herramientas fundamentales y necesarias para encarar esta semana de la mejor manera.