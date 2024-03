El hito histórico de CBP sobre la frontera sur en lo que va de 2024: 'Una invasión'

resultados correspondientes a la frontera sur, la cifra supera los 900.000, pero ¿eso podría ser calificado como una invasión? Diversas autoridades de Estados Unidos han dado a conocer que, en los últimos años, se ha registrado un número récord de inmigrantes en la frontera, tanto los que están realizando el proceso para poder ingresar legalmente al país, como los indocumentados. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dio a conocer sus

A detalle, la Patrulla Fronteriza, perteneciente a la CBP, ha dado a conocer que han detenido a más de 960.000 personas en la frontera entre México y Estados Unidos tan solo en lo que va del año fiscal 2024. Aunque se trata de una cifra bastante alta, son casi 100.000 menos que los registrados en el mismo periodo de 2023. Aún así, los números fueron tomados por políticos antiinmigrantes para calificar la situación como una crisis, lo que es más, como una invasión, por lo que se tiene derecho a actuar.

Según las autoridades, prácticamente la mitad de los inmigrantes han sido detenidos en el estado de Texas y el resto en California y Arizona. A detalle, se puede ver que Texas ha mostrado una ligera disminución, alrededor de 73.000 encuentros menos. Sin embargo, el gobernador, Greg Abbott, ha insistido en que la situación ha llegado al límite y que, considerando las circunstancias, el estado tiene derecho a aplicar sus propias normas migratorias a través de la ley SB4.

La realidad es que una invasión está definida como el ingreso a una ciudad o área utilizando la fuerza militar con el objetivo de tomar el control, por lo que, los inmigrantes ilegales, aunque sean un gran número, no calificarían como invasores en el estado de la estrella solitaria. Así lo explicó el abogado de inmigración Héctor Quiroga, CEO de la firma Quiroga Laws, quien dijo que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el argumento del gobernador de Texas no es válido, ya que no existe una acción hostil de parte de los inmigrantes.

El abogado recordó que no es la primera vez que se utiliza un argumento similar. En 1996, en un caso interpuesto por Nueva Jersey, la Corte del Tercer Circuito concluyó que la situación no reunía las condiciones ni los motivos para calificarla de invasión y desestimó la solicitud del estado. Posteriormente, en 1997, en California se interpuso una demanda igual, pero la Corte confirmó que únicamente se puede calificar como invasión si hay preocupaciones de política exterior.

Con base en lo anterior, el especialista dijo: "Es fundamental destacar que, a la luz de la normatividad, el concepto de invasión nunca se ha enmarcado en un contexto migratorio, sino por una fuerza intrusiva militar". Por otra parte, Quiroga también recordó que, en caso de que se detecte una invasión real, el país entero tiene que actuar para defender la zona, es decir, que un estado no puede actuar solo. A pesar de lo anterior, la Corte Suprema dio luz verde a la ley SB4 en Texas.

Texas ha continuado con sus medidas en contra de los indocumentados. Foto:Texas Military Department

Qué dice la SB4, la ley migratoria de Texas

La Corte Suprema de Estados Unidos había autorizado la aplicación de la ley SB4 en Texas a pesar de los argumentos de la administración del presidente Joe Biden en torno a que viola la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre los asuntos migratorios, pero finalmente fue bloqueada una vez más. Por ahora, la ley permanecerá bloqueada mientras el caso continúa en proceso en la corte de apelaciones, en donde se escucharán argumentos a favor y en contra.

Cabe recordar que la ley SB4 autoriza a las autoridades locales y estatales a arrestar a los migrantes sospechosos de haber cruzado ilegalmente y regresarlos a México, independientemente de su país de origen y sin intervención de las autoridades federales estadounidenses.