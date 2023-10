El guardaespaldas de Taylor Swift que se ofreció como voluntario para pelear por Israel

El guardia de seguridad que protegió a Taylor Swift durante su gira The Eras Tour y que acaparó la atención de las fanáticas, decidió volar a Israel para enlistarse en las reservas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por su sigla en inglés) y unirse activamente al combate contra el grupo Hamás.

La información fue dada a conocer por el reportero israelí Eran Swisa, quien dijo que el guardaespaldas prefería mantener su identidad en privado. "Tengo una vida bastante genial de vuelta en los EE. UU.", dijo el ex guardia de seguridad de Swift, según consigna Israel Hayom.

"Tengo un trabajo de ensueño increíble que me encanta, grandes amigos a los que llamo familia y un hogar muy cómodo. No tenía que venir aquí, pero no podía quedarme al margen mientras masacran y queman vivas a familias en sus casas solo por ser judíos o por ser israelíes", dijo el militar, quien nació en un kibutz.

"Sería un insulto a los animales de todo el mundo, llamar 'animales' a los terroristas de Hamás. Mataron y descuartizaron a familias en sus camas junto a las mascotas de la familia y al final también quemaron sus casas. Trate de imaginar que eso ocurriera en su barrio, o a su familia. No podía quedarme de brazos cruzados. No esté en el lado equivocado de la historia", compartió el exempleado del Eras Tour con el periodista.

