El fenómeno inesperado que generó la nueva ley migratoria de Texas

En Texas, el gobernador Greg Abbott impulsó una nueva legislación migratoria que trae importantes cambios para quienes intenten cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos pues, entre otros lineamientos, dicha acción se considerará como un delito estatal, por lo que el estado podrá juzgarlo directamente sin tener que elevarlo a la jurisdicción federal. Aunque se espera que la regla entre en vigor en marzo de 2024, pero ya está teniendo importantes efectos.

A pesar de que la nueva legislación está orientada a desalentar la llegada de más inmigrantes al estado de la estrella solitaria, la realidad es que la situación está ocasionando que más personas se apresuren a cruzar la frontera hacia Texas antes de que comience a aplicar la ley estatal.

De acuerdo con reportes de diversos medios, entre ellos The New York Post, desde hace algunas semanas una gran cantidad de personas esperan en la frontera entre México y Estados Unidos intentando llegar a la nación norteamericana, lo que está ocasionando récords y reubicación de agentes de la patrulla fronteriza para poder lidiar con la cifra de inmigrantes.

Un inmigrante entrevistado por el medio declaró que necesita llegar rápido a la frontera de Estados Unidos pues, una vez que entren en vigor las nuevas leyes en Texas, habrá menos posibilidades de Ingresar al país. Según compartió el hombre de origen venezolano, a pesar de que se había instalado en un refugio para inmigrantes en Piedras Negras, Coahuila, México, cuando se enteró sobre la entrada en vigor de la nueva ley decidió que tenía que llegar a EE. UU. lo antes posible.

Y es que entre los lineamientos de la nueva legislación se establece que los agentes de Texas podrán arrestar a cualquier persona que sospechen ingresó ilegalmente a los Estados Unidos, para comprobar su estatus migratorio, y en caso de estar en falta recibirán una orden judicial para abandonar el país o enfrentar un proceso por delitos menores. Esto podría llevarlos a la cárcel o a pagar una multa de hasta US$2.000 y en caso de reincidir serán acusados por delitos graves.

Debido a la situación, se están registrando cifras récord de inmigrantes en la frontera con Estados Unidos y México. Las autoridades federales han informado que en un promedio de siete días habían tenido registro de más de 9.600 inmigrantes que aseguran es una de las cantidades más altas jamás registradas. Incluso, según Fox News, los agentes de aduanas y protección fronteriza registraron un récord de 12.600 migrantes en veinticuatro horas esta semana.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades migratorias, tanto en términos físicos, es decir colocando vallas y obstáculos, como emitiendo anuncios para dejar claro que es ilegal la llegada al país por el Río Grande, son decenas los migrantes que se están arriesgando y la patrulla fronteriza no puede dar abasto ante la situación.

Inmigrantes tratan de cruzar hacia Estados Unidos a través del Río Grande. Foto: EFE

La mayoría de las personas que están intentando cruzar tienen la intención de solicitar asilo una vez que se encuentren en el territorio estadounidense. De hecho, el mes pasado, el Tribunal de Inmigración de Estados Unidos alcanzó un retraso histórico de más de 3'000.000 de casos pendientes y, de acuerdo con la situación actual, solo se seguirán acumulando.

Claves de la nueva ley migratoria de Texas

Como ya se mencionó, el principal cambio de la nueva ley migratoria que planea llevar a cabo Texas, a partir de marzo de 2024, permitirá considerar el cruce ilegal como delito estatal, por lo que podrá juzgarse sin llevarlo a un tribunal federal. A pesar de lo anterior, la legislación aplicará los mismos criterios que el gobierno federal por lo que en, caso de que sea la primera vez que una persona trata de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, se considerará como un delito menor, pero si reincide las penas serán más severas.

No obstante, todavía hay dudas con respecto a cómo podría aplicarse la ley pues, por ejemplo, si bien México tiene acuerdos con Estados Unidos para recibir a deportados, no de manera particular con el estado de Texas, por lo que cuando los inmigrantes ilegales sean expulsados no se tiene claro cuál será su destino.

Otra de las razones por las cuales esta legislación está generando tanta polémica es que no se ha dejado claro cuál sería el criterio que seguirán las autoridades para detener a personas sospechosas de haber cruzado de manera ilegal.