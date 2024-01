El famoso centro comercial de Miami que está en riesgo de desaparecer

En el corazón de South Miami se yergue el antiguo bastión comercial conocido como Sunset Place, un coloso de más de 40.000 metros cuadrados que alguna vez fue un bullicioso centro comercial y lugar de entretenimiento. Sin embargo, la situación actual del lugar es desoladora, con solo algunos comercios, el cine y una Barnes and Noble en funcionamiento, mientras numerosos locales permanecen vacíos, creando un contraste marcado con sus días de gloria en 1999.

La transformación del Sunset Place llamó la atención en las redes sociales, siendo objeto de publicaciones virales en plataformas como TikTok. Un usuario expresó: "Al mirar a tu alrededor, es tan triste, hay 60 lugares y creo que tal vez 10 están abiertos". Este declive contrasta con su apertura en 1999, cuando el Sunset Place abrió sus puertas con grandes expectativas.

La decadencia del lugar, sin embargo, va más allá de la competencia con otros centros comerciales como Dadeland, The Falls y Merrick Park. La comunidad de South Miami nunca aceptó completamente el diseño arquitectónico de Sunset Place, que se alza sobre la comunidad suburbana como un elemento extraño, señala CBS News.

La historia del lugar es una serie de intentos fallidos de establecer estructuras exitosas. En 1925, el Teatro Riviera ocupó la propiedad, que luego se convirtió en Sunset Place. Tras el huracán de 1926, el teatro cerró y permaneció vacío hasta 1934. Posteriormente, el edificio se reutilizó para la empresa Holsum Bread Company. Sin embargo, en 1982, Holsum se mudó, y en 1986, un gran centro comercial llamado The Bakery Center abrió sus puertas, solo para ser derribado diez años después.

El tercer intento llegó en 1999 con The Shops at Sunset Place, pero dos décadas después, muestra signos similares de fracaso. El motivo detrás de este declive no solo radica en la competencia, sino también en la falta de aceptación por parte de la comunidad local, que nunca se sintió conforme con la disposición arquitectónica y la estética del Sunset Place.

South Miami busca derribar Sunset Place y reemplazarlo con un proyecto que armonice con el tejido urbano local. Foto: Sunset Place

La cuestión del centro comercial se convirtió en un tema político en South Miami, discutiéndose durante las elecciones municipales. Javier Hernandez, alcalde de South Miami, comentó: "Creo que fracasó porque realmente no se relacionó con el resto de la ciudad. Es una isla por sí misma y así ha sido percibida por la comunidad".

Actualmente, la demolición y reconstrucción de Sunset Place es el plan propuesto por las autoridades locales. Se han solicitado planes y representaciones que incluyan pequeñas tiendas, espacios para residencias/hoteles/oficinas, un cine y calles abiertas peatonales.



Se busca reintegrar el nuevo proyecto en el centro de la ciudad, formando parte del tejido urbano. Aunque los residentes deberán convivir con un Sunset Place casi vacío durante algún tiempo, la aprobación de los planes llevará aproximadamente cuatro años, y aún no hay representaciones públicas disponibles del nuevo proyecto. La incertidumbre rodea el destino de este famoso centro comercial de Miami, pero la comunidad aguarda ansiosa una transformación que revitalice este espacio icónico.