El estricto toque de queda que analiza una ciudad de Florida

A raíz de un tiroteo y en la búsqueda de garantizar la seguridad, el Concejo de la ciudad de Tampa, Florida, analiza una medida con respecto a los menores de dieciséis años. Con ciertas especificaciones, los niños y adolescentes debajo de esa edad no podrán estar en la vía pública sin supervisión durante la noche y madrugada. La medida, que todavía no comenzó su tratamiento legislativo, contempla ciertas excepciones bajo circunstancias particulares.

Particularmente, la medida surgió en gran parte gracias a lo ocurrido en Ybor City, el reconocido barrio del condado de Hillsborough que fue noticia en Halloween por un tiroteo. A partir de esta situación y en la búsqueda de disminuir otros problemas de seguridad que puedan presentarse, comenzaron a meditarse distintas opciones. Luego de descartar la posibilidad de que los bares cierren a la 1 A. M., aparecieron otras alternativas. En particular, esta iniciativa busca controlar lo que ocurre en la calle con los menores de edad.

El toque de queda a menores de 16 que podría aplicar Ybor City, Florida

La idea fue presentada por la abogada Andrea Zelman, quien la presentó como un "toque de queda juvenil", según reprodujo WFLA. Con la idea de que los problemas se suelen producir en la calle y no dentro de los locales, la intención es justamente evitar que los menores, que no pueden entrar a clubes, no ronden por la vía pública. Concrtetamente, el toque de queda aplicaría a menos de dieciséis años entre las 11 P. M. y las 5 A. M. de domingo a jueves y entre la medianoche y las 6 A. M. los fines de semana.

Además, quienes hayan sido suspendidos o expulsados de una escuela tendrán también la prohibición permanecer en lugares o establecimientos públicos y en las cercanías de una institución educativa entre las 9 A. M. y las 2 P. M. En caso de incumplir, la primera ocasión sería una advertencia escrita y luego se cargarán multas de US$50.

Ybor City podría aplicar el toque de queda a menores de 16 Foto: Instagram @ybor_city

De la manera en que será propuesta, la normativa contempla excepciones como que los menores estén acompañados por un padre o tutor legal, que se encuentren en tránsito de un evento u obligación autorizada o que estén en situaciones de emergencia, entre otros escenarios mencionados. El proyecto recién será presentado para una lectura inicial y deberá avanzar en el trámite legislativo para poder aplicarse.