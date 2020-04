El estado de Nueva York supera los 10.000 muertos por covid-19

El estado de Nueva York superó las 10.000 muertes por la covid-19 después de que en las últimas 24 horas fallecieran 671 personas, indicó el gobernador Andrew Cuomo.

Este estado es, de lejos, el más golpeado por la pandemia de Estados Unidos. El gobernador también dijo que la propagación del coronavirus se ha ralentizado en

Nueva York, donde han muerto 10.056 personas.

Temen que una normalización prematura cause una segunda ola de covid-19

La primera ola del nuevo coronavirus no ha terminado en Estados Unidos, pero los expertos ya advierten que una segunda golpeará al país si la vuelta a la normalidad es demasiado repentina, o si se dispusiera a partir de mayo, como espera el gobierno de Donald Trump.



El debate se asemeja al que tuvo lugar en Europa, donde el gobierno español autorizó desde este lunes una reanudación parcial del trabajo, mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciaría una extensión de la cuarentena obligatoria más allá del miércoles.



(Le puede interesar: ¿Se avecina el amanecer de una nueva política?)



Pero una gran diferencia es que el sistema federal estadounidense está altamente descentralizado y otorga plenos poderes a los gobernadores de los 50 estados, incluso si el presidente decidiera coordinar una estrategia nacional.



Tras medio millón de casos identificados, la tasa de infecciones en el país parece estabilizarse.



Estados Unidos "está llegando al pico" de la curva, dijo el director de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) Robert Redfield, el lunes por la mañana a NBC.



Ello no debería conducir, en su opinión, a suspender las reglas de distanciamiento social y de teletrabajo de la noche a la mañana.



La reapertura será "un proceso gradual, paso a paso, basado en datos", dijo. El nuevo coronavirus, que causa la covid-19, no habrá desaparecido tras el fin del confinamiento.



Una gran mayoría de la población habrá logrado evitar contraerlo y, por lo tanto, seguirá siendo susceptible a la contaminación hasta que haya una vacuna.



El objetivo de la primera fase era evitar que muchas personas se enfermaran al mismo tiempo y los hospitales se congestionaran. Pero el virus continuará circulando e infectando. "¡Despierten, hasta el 50% de este país terminará infectado!", dijo el lunes a la cadena MSNBC Michael Osterholm, director del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.



Para el verano boreal, la proporción de estadounidenses infectados puede ser de entre 2% y 5%, señaló Scott Gottlieb, exjefe de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y asesor informal de Donald Trump, el domingo en CBS.



Las autoridades planean reabrir lentamente el grifo mientras monitorean un posible reinicio de la epidemia.



(Lea también: Esto es lo que ve el Banco Mundial para la economía de Colombia)



Los planes académicos y de expertos sobre cómo llegar a ese estadio abundan, pero la Casa Blanca aún no ha formulado ninguno.



Donald Trump incluso parecía molesto por las declaraciones de un científico que se convirtió en una verdadera celebridad durante la pandemia, Anthony Fauci, director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y miembro de la célula de crisis de la Presidencia sobre coronavirus.



El investigador remarcó en televisión un hecho obvio: que el número de muertes (más de 22.000 hasta este lunes) podría haber sido menor si el país hubiera reaccionado más rápido.



El presidente, a la defensiva después de la publicación de investigaciones que confirmaron que había minimizado el riesgo de pandemia a pesar de las advertencias de sus servicios de inteligencia, retuiteó el domingo un mensaje con la etiqueta #FireFauci, "Echen a Fauci".



AFP