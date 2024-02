El espeluznante significado de la palabra 'OK' en Estados Unidos que casi nadie conoce

Instalada a lo largo de todo el mundo, sin importar los idiomas, OK (para indicar conformidad) es la palabra más utilizada a día de hoy, pero según las teorías más aceptadas tiene un espeluznante origen que pocos conocen y se remonta a cientos de años atrás.

Es probable que al menos una vez en la vida haya utilizado esta palabra, que recorrió el mundo ya hace más de 50 años y tiene un origen aún más antiguo, aunque son realmente pocos los hablantes que la utilizan a diario y conocen su historia.

La teoría más aceptada sobre el inicio de su utilización señala que durante la guerra de Secesión en Estados Unidos (de 1861 a 1865) los campamentos de soldados utilizaban la sigla 0K (0 Killed, cero muertos en español) para indicar que no habían fallecido soldados en la batalla más reciente, según El Mundo.

De esta manera, al utilizar la abreviatura como señal de que todo estaba bien, con el correr de los años fue deformándose hasta colocar, en vez del 0, una O, con el mismo significado de que está todo bien.

La palabra es utilizada a día de hoy a lo largo del mundo en más de 600 idiomas distintos. Foto: OK Group

Apariciones importantes de la palabra OK

No es la única teoría al respecto, ya que algunos sitúan su origen de la misma manera en la Primera Guerra Mundial. Y otros más escépticos sostienen que el presidente Martin Van Buren, que buscaba su reelección en 1840, abrevió su apodo "Old Kinderhook" como OK en su campaña para grabarlo como slogan en la mente de los votantes, sin éxito al final, ya que perdió la contienda contra William Henry Harrison.

De acuerdo a la información publicada por el mismo medio citado, el primer documento en el que figura la palabra OK impresa es en el diario Boston Morning Post en 1939. La palabra aparecía en una nota satírica como abreviatura de "oll korrect" (todo bien en español), un error ortográfico escrito a propósito, ya que la palabra correcta es "all".

Aunque las teorías varíen, y la mayoría de los historiadores coincida en la primera versión, la realidad palpable es que la palabra es ampliamente empleada hoy tanto en inglés como en español, e incluso en muchos idiomas más, y según estadísticas es la más utilizada en el mundo.