El error que cometen los estadounidenses con sus tarjetas de crédito sin darse cuenta

Noah Damsky, analista financiero y director de la empresa Marina Wealth Advisors, explicó al medio CNBC que es un error mantener un saldo en las tarjetas de crédito todos los meses. La razón es que estas tienen tasas de interés extremadamente altas. El promedio es de 20,75 por ciento anual, por lo que se trata de un crédito bastante caro.

En otro tipo de productos, como préstamos directos o hipotecas, usualmente las tasas de interés son de solo un dígito, mientras que las deudas en las tarjetas de crédito terminan siendo exorbitantemente altas, por lo que una persona difícilmente tendrá la capacidad de liquidarlas y el problema seguirá creciendo.

En ese sentido, la recomendación del experto es simplemente liquidar las tarjetas de crédito cada mes para evitar pagar los intereses. Es por ello que únicamente deberá utilizarlas hasta llegar al monto límite que podrá liquidar antes de su fecha de pago.

Considere que de no realizar el pago a tiempo,es decir, que verá crecer su deuda constantemente , no únicamente de mes a mes. Así, si no tiene los recursos para liquidarla, lo mejor es que, simplemente no la utilice a menos que sea una emergencia.